Thị trường ngày 27/6: Giá dầu, vàng, đồng, quặng sắt và cà phê đồng loạt tăng, khí tự nhiên cao nhất hơn 3 tháng

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng nhẹ, do sự gián đoạn nguồn cung sắp tới có thể trở nên trầm trọng hơn bởi sự bất ổn chính trị tại Nga, làm lu mờ mối lo ngại tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/6, dầu thô Brent tăng 33 US cent tương đương 0,5% lên 74,18 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 21 US cent tương đương 0,3% lên 69,37 USD/thùng.

Trong tuần trước, cả hai loại dầu Brent và WTI đều giảm 3,6%, do lo ngại Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất hơn nữa có thể làm giảm nhu cầu dầu tại thời điểm mà nền kinh tế Trung Quốc hồi phục, khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Về nguồn cung trong tương lai của Mỹ, số lượng các giàn khoan dầu và khí tự nhiên do các công ty năng lượng Mỹ vận hành giảm tuần thứ 8 liên tiếp – lần đầu tiên – kể từ tháng 7/2020.

Giá khí tự nhiên cao nhất hơn 3 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng lên mức cao nhất hơn 3 tháng, do nhu cầu xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng và nhiệt độ tăng hơn so với dự kiến thúc đẩy nhu cầu làm mát, đặc biệt tại bang Texas.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn New York tăng 6,2 US cent tương đương 2,3% lên 2,791 USD/mmBTU – cao nhất kể từ tháng 3/2023.

Giá vàng cao hơn mức thấp nhất 3 tháng

Giá vàng tăng cao hơn mức thấp nhất 3 tháng trong phiên trước đó, do lo ngại xung quanh bất ổn chính trị tại Nga đã thúc đẩy nhu cầu vàng thỏi là tài sản trú ẩn an toàn, làm lu mờ triển vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,2% lên 1.924,78 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York tăng 0,2% lên 1.933,8 USD/ounce.

Trong tuần trước, giá vàng giảm gần 2% và chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 3/2023 trong phiên trước đó, do những bình luận từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy nhiều đợt tăng lãi suất hơn nữa để chống lại lạm phát.

Giá đồng tăng, thiếc thấp nhất 9 tháng

Giá đồng tăng, do tồn trữ tại London giảm và mưa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại Chile, lấn át đồng USD tăng và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Giá đồng trên sàn London tăng 0,1% lên 8.397,5 USD/tấn, sau khi giảm 2% trong tuần trước đó.

Trong khi đó, tất cả các kim loại khác đều giảm do số liệu kinh tế vĩ mô tiếp tục gây thất vọng. Hoạt động kinh doanh tại Đức giảm tháng thứ 2 liên tiếp trong tháng 6/2023, sau khi hoạt động sản xuất tại Đức giảm xuống mức thấp nhất 37 tháng, cùng với đó là S&P cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc trong năm nay.

Giá thiếc trên sàn London giảm 4,8% xuống 20.285 USD/tấn – thấp nhất kể từ tháng 9/2022.

Giá thép giảm, quặng sắt tăng

Giá các loại thép trên sàn Thượng Hải đều giảm, chịu áp lực bởi nguồn cung tăng và nhu cầu hạ nguồn tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – giảm.

Lợi nhuận biên được cải thiện, khiến các nhà sản xuất thép Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất, làm gia tăng áp lực cho thị trường vốn đã ảm đạm khi đợt nắng nóng mới nhất làm cản trở hoạt động xây dựng ngoài trời và khiến nhu cầu giảm mạnh.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 1,24%, thép cuộn cán nóng giảm 1,37%, thép cuộn giảm 2,25% và thép không gỉ giảm 0,71%.

Sản lượng thép thô hàng ngày tại Trung Quốc giai đoạn từ 11-20/6/2023 ước đạt 2,95 triệu tấn, tăng 1,11% so với 10 ngày trước đó, Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc cho biết.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,44% xuống 797 CNY (110,21 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 13/6/2023.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore tăng 0,42% lên 109,65 USD/tấn.

Giá cao su thấp nhất 11 tuần

Giá cao su tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 11 tuần, theo xu hướng giá cao su tại thị trường Thượng Hải giảm, khi các nhà đầu tư tìm kiếm biện pháp kích thích đáng kể hơn trước khi thực hiện các động thái tiếp theo.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Osaka giảm 1,5 JPY tương đương 0,7% xuống 204,5 JPY (1,43 USD)/kg – thấp nhất kể từ ngày 10/4/2023.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 220 CNY xuống 11.860 CNY (1.640,61 USD)/tấn.

Hoạt động sản xuất của Nhật Bản trong tháng 6/2023 giảm trở lại và tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ chậm lại – lần đầu tiên – trong 7 tháng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore giảm 1,5% xuống 130,9 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn ICE tăng 0,3 US cent tương đương 0,2% lên 1,6515 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 6 tháng (1,6375 USD/lb trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London tăng 34 USD tương đương 1,3% lên 2.710 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 0,46 US cent tương đương 1,9% xuống 23,72 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 2,5 tháng.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London giảm 8,9 USD tương đương 1,4% xuống 648,4 USD/tấn.

Giá lúa mì giảm, ngô và đậu tương tăng

Giá lúa mì trên sàn Chicago giảm, do hoạt động bán ra chốt lời sau lo ngại bất ổn chính trị tại nước xuất khẩu lớn – Nga – đẩy giá tăng lên mức cao nhất 4 tháng.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 8-1/4 US cent xuống 7,38-1/4 USD/bushel, sau khi đạt 7,7-1/4 USD/bushel – mức cao nhất kể từ ngày 23/2/2023 trong đầu phiên giao dịch. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 1/4 US cent lên 5,88-1/4 USD/bushel và giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 tăng 13 US cent lên 13,23 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, sau khi giảm giữa phiên giao dịch, do các loại dầu thực vật khác tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 2,65% lên 3.716 ringgit (795,72 USD)/tấn. Tuần trước, giá dầu cọ giảm 3,29%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 27/6