Thị trường ngày 28/02: Giá đường cao nhất 6 năm, dầu, quặng sắt, ngũ cốc đồng loạt giảm

Dầu giảm 1%

Giá dầu giảm khoảng 1% do số liệu kinh tế của Mỹ mạnh khiến các nhà đầu tư chuẩn bị tinh thần Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng tiếp lãi suất để chống lại lạm phát, điều đó có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

Đà giảm bị hạn chế bởi lo ngại về nguồn cung sau khi Nga dừng xuất khẩu qua một đường ống chủ chốt sang Ba Lan.

Chốt phiên 27/2, dầu Brent giảm 71 US cent hay 0,9% xuống 82,45 USD/thùng, dầu WTI giảm 64 US cent hay 0,8% xuống 75,68 USD/thùng.

Các đơn hàng tư liệu sản xuất của Mỹ đã tăng trong tháng 1 trong khi xuất khẩu phục hồi, cho thấy chi tiêu kinh doanh cho thiết bị tăng tăng khi bắt đầu vào quý 1. Lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ ở Mỹ vẫn cao.

Ngoài ra lo lắng về nhu cầu dầu toàn cầu, căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đã kìm hãm thị trường chứng khoán tại Trung Quốc và Hồng Kông, trong khi các nhà đầu tư đợi dấu hiệu chính sách từ kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Cũng gây áp lực lên dầu, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ trong tuần trước báo cáo rằng dự trữ dầu thô của nước này tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2021.

Trong khi đó, Nga dừng cung cấp dầu thô qua đường ống Druzhba, một ngày sau khi Ba Lan cho biết họ đã giao những chiếc xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraine.

Nga đã thông báo kế hoạch trong tháng này cắt giảm xuất khẩu dầu từ các cảng phía tây của họ tới 25% trong tháng 3 so với tháng 2, vượt mức cắt giảm sản lượng 5% được thảo luận trước đó.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích thấy lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga qua đường biển của EU và áp giá trần quốc tế chỉ có một tác động nhỏ tới nguồn cung toàn cầu.

Vàng tăng

Giá vàng tăng do USD thoái lui, mặc dù lo lắng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất khiến vàng gần ở mức thấp nhất hai tháng.

Vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.817,69 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa tăng 0,4% lên 1.824,9 USD/ounce.

Chỉ số USD giảm 0,5% sau khi đạt mức cao nhất 7 tuần, khiến vàng rẻ hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác.

Sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2022 trong tháng này, giá vàng đã giảm hơn 7% sau khi số liệu của Mỹ cho thấy nền kinh tế có khả năng phục hồi.

Đồng tăng từ mức thấp nhất 7 tuần

Giá đồng tăng do USD yếu, nhưng giá vẫn gần mức thấp nhất 7 tuần do thiếu bằng chứng về triển vọng nhu cầu mạnh hơn tại Trung Quốc.

USD giảm nhưng vẫn gần mức cao nhất 7 tuần so với các đồng tiền chủ chốt khác bởi dự đoán mức đỉnh của lãi suất ở Mỹ có thể cao hơn so với dự báo trước đây.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 1,2% lên 8.816,5 USD/tấn sau khi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/1 tại 8.670 USD/ounce.

Một dấu hiệu nhu cầu yếu là giá đồng giao ngay thấp hơn so với đồng giao sau ba tháng.

Dự trữ đồng tại các kho của sàn giao dịch Thượng Hải tăng 360% lên 252.455 tấn so với ngày 23/12/2022, cho thấy nhu cầu của Trung Quốc yếu.

Quặng sắt tiếp tục giảm

Giá quặng sắt tại Đại Liên và Singapore tiếp tục giảm do lo ngại về nhu cầu yếu hơn trong ngắn hạn, sau khi trung tâm sản xuất thép Đường Sơn bị yêu cầu đóng cửa vào thứ bảy để đối phó với tính trạng ô nhiễm nặng.

Chính quyền Đường Sơn cho biết họ sẽ triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ hai từ chủ nhật để đối phó với dự báo ô nhiễm không khí nặng trong tuần này. Thành phố miền bắc này là một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu của Trung Quốc.

Một số nhà máy đã lên kế hoạch giảm công suất từ 30% tới 50% để đáp ứng yêu cầu của chính phủ. Không rõ việc hạn chế sản xuất sẽ kéo dài bao lâu. Thành phố Hàm Đan cũng là nơi sản xuất thép quan trọng đã thực hiện hạn chế tương tự từ ngày chủ nhật.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa giảm 2,53% xuống 885,5 CNY (127,14 USD)/tấn.

Tại Singapore, quặng sắt giao tháng 3 giảm 2,64% xuống 123,4 USD/tấn.

Việc hạn chế sản xuất diễn ra trước khai mạc kỳ họp Quốc hội thường niên vào ngày 5/3, một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm khi Bắc Kinh thường nỗ lực để đảm bảo không khí trong lành.

Tồn kho tại cảng đang tăng cũng bổ sung áp lực cho quặng sắt, tổng tồn kho tăng 1,2% trong tuần trước lên mức cao nhất kể từ tháng 9, theo ngân hàng ANZ.

Bấp chấp quặng sắt giảm, than luyện cốc tăng do dự đoán nguồn cung giảm sau khi các mỏ than tăng cường kiểm tra an toàn sau một vụ tai nạn tuần trước. Than luyện cốc tăng 1,15% lên 2.064 CNY/tấn.

Tại Thượng Hải thép cây giảm 0,64% xuống 4.191 CNY/tấn, thép cuộn cán nóng giảm 0,16%, thép không gỉ giảm 1,37%.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su Nhật Bản giảm theo xu hướng thị trường Thượng Hải và chứng khoán trong nước yếu, trong khi đồng JPY mạnh lên so với USD cũng bổ sung thêm áp lực.

Trên sàn giao dịch Osaka, hợp đồng cao su giao tháng 8 đóng cửa giảm 2,2 JPY hay 1% xuống 222,8 JPY (1,63 USD)/kg.

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 5 giảm 110 CNY xuống 12.495 CNY (1.793 USD)/tấn.

Dự trữ cao su của sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,1% so với một tuần trước.

Giá dầu giảm khiến các nhà sản xuất không có động lực để từ bỏ cao su tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ, đẩy giá cao su tự nhiên đi xuống.

Đường lên đỉnh 6 năm do lo ngại nguồn cung

Đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 0,81 US cent hay 3,8% lên 22,09 US cent/lb, sau khi đạt 22,14 US cent, cao nhất kể từ tháng 10/2016.

Các đại lý cho biết thị trường tiếp tục nhận được hỗ trợ từ việc khan hiếm nguồn cung trong ngắn hạn, với kỳ hạn tháng 3 cao hơn kỳ hạn tháng 5 khoảng 1,65 US cent.

Khả năng sản lượng tại Ấn Độ giảm giúp hỗ trợ giá, cũng như các bình luận về sản lượng ít hơn tại Mexico.

Ấn Độ có thể sản xuất 33,5 triệu tấn đường trong niên vụ tính tới 30/9/2023, giảm 2,9% so với dự báo 34,5 triệu tấn trước đó.

Tin tức Brazil khôi phục thuế liên bang với nhiên liệu, tăng thuế với xăng và giảm với ethanol cũng hỗ trợ giá đường.

Đường trắng ỳ hạn tháng 5 tăng 9,3 USD hay 1,7% lên 571,3 USD/tấn.

Cà phê giảm

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 5 giảm 1,25 US cent hay 0,7% xuống 1,8645 USD/lb.

Các đại lý cho biết việc đầu cơ đã thúc đẩy giá tăng gần đây nhưng hiện nay có vẻ giảm bớt.

Tuy nhiên, thị trường tiếp tục được củng cố bởi nguồn cung khan hiếm trên thị trường tại Brazil và Colombia cũng như dự trữ của sàn giao dịch đang giảm.

Dự trữ cà phê trên sàn ICE giảm dưới 800.000 bao trong ngày 27/2, giảm hơn 90.000 bao từ mức đỉnh 7,5 tháng đạt được trong ngày 8/2.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 giảm 19 USD hay 0,9% xuống 2.115 USD/tấn.

Xuất khẩu cà phê của Uganda trong tháng 1 tăng 23% so với cùng tháng năm trước.

Lúa mì, ngô, đậu tương giảm

Giá lúa mì của Mỹ giảm, hợp đồng lúa mì mềm đỏ vụ đông giảm 1,6% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 30/9/2021. Áp lực từ thời tiết thuận lợi tại vùng đồng bằng Mỹ và lạc quan rằng một thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine sẽ được gia hạn.

Hợp đồng lúa mì mềm đỏ giao tháng 3 trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa giảm 11-3/4 US cent xuống 7,1 USD/bushel sau khi thoát khỏi mức thấp 7,05-3/4 USD.

Ngô có phiên giảm giá thứ 4 liên tiếp theo xu hướng giảm trên thị trường lúa mì và lo ngại về nhu cầu xuất khẩu yếu.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 5 giảm 5-3/4 US cent xuống 6,43-1/2 USD/bushel.

Đậu tương giảm xuống mức thấp nhất một tháng do nhu cầu xuất khẩu chuyển sang các nhà cung cấp Nam Mỹ.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 6-1/2 US cent xuống 15,12-3/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 28/02