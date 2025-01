Thị trường ngày 28/1: Giá vàng giảm mạnh hơn 1%, dầu và khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 2 tuần

Giá dầu thấp nhất 2 tuần

Giá dầu giảm 2% xuống mức thấp nhất 2 tuần, khi thông tin về sự quan tâm đối với mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) giá rẻ của công ty khởi nghiệp DeepSeek Trung Quốc gia tăng, làm dấy lên mối lo ngại về nhu cầu năng lượng để cung cấp cho các trung tâm dữ liệu suy giảm.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/1, dầu thô Brent giảm 1,42 USD tương đương 1,8% xuống 77,08 USD/thùng và dầu WTI giảm 1,49 USD tương đương 2% xuống 73,17 USD/thùng. Giá dầu Brent chạm mức thấp nhất kể từ ngày 9/1/2025 và dầu WTI chạm mức thấp nhất kể từ ngày 2/1/2025.

Trước thông tin về DeepSeek nổ ra, giá dầu đã giảm do số liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc và lo ngại mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất có thể gây thêm áp lực tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 2 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 8% xuống mức thấp nhất 2 tuần, do dự báo thời tiết ấm hơn bình thường, khiến nhu cầu sưởi ấm trong những tuần tới giảm và lo ngại công nghệ trí tuệ nhân tạo mới của Trung Quốc có thể cắt giảm lượng khí đốt cần thiết để sản xuất điện cho các trung tâm dữ liệu.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn New York giảm 33 US cent tương đương 8,2% xuống 3,697 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 8/1/2025.

Giá vàng giảm hơn 1%

Giá vàng giảm hơn 1% từ mức cao gần kỷ lục trong phiên trước đó, do các nhà đầu tư đứng ngoài thị trường cùng với đợt bán tháo, bởi sự quan tâm ngày càng gia tăng đối với công ty khởi nghiệp AI DeepSeek của Trung Quốc.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1,3% xuống 2.736,75 USD/ounce, khi tăng lên gần mức cao kỷ lục trong phiên trước đó. Vàng kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn New York giảm 1,5% xuống 2.738,4 USD/ounce.

Sự sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu đã thúc đẩy động thái tránh rủi ro đối với các loại tài sản khác, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chạm mức thấp nhất 3 tuần và chỉ số đồng USD chạm mức thấp nhất kể từ ngày 18/12/2024.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, do số liệu sản xuất yếu từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – cho thấy triển vọng nhu cầu yếu, trong khi Trung Quốc cắt giảm hoạt động mua vào trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Giá đồng kỳ hạn trên sàn London giảm 2% xuống 9.095 USD/tấn, trong phiên trước đó, giá đồng đạt 9.355,5 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 12/11/2024.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 1/2025 bất ngờ giảm và lợi nhuận của các công ty công nghiệp giảm năm thứ 3 liên tiếp trong năm 2024.

Tuy nhiên, Munro cho biết giá đồng giảm đáng kể có thể hấp dẫn các khách hàng Trung Quốc và trước đó giá đồng được giao dịch ở mức 8.800 USD/tấn.

Giá quặng sắt và thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng và có tháng tăng, được hỗ trợ bởi nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng, trong khi những bình luận mới đây của Tổng thống Mỹ, Donald Trump làm giảm bớt lo ngại về căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Đại Liên tăng 1,06% lên 810,5 CNY (111,54 USD)/tấn. Tính chung cả tháng, giá quặng sắt tăng 4,31%.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Singapore tăng 0,16% lên 105,1 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây và thép cuộn cán nóng tăng gần 0,9%, thép cuộn tăng 1,07% và thép không gỉ tăng 2,34%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, chịu áp lực bởi đồng JPY tăng, cùng với đó là nhu cầu mùa vụ giảm và số liệu của Trung Quốc ảm đạm làm giảm triển vọng nhu cầu từ nước tiêu thụ hàng đầu thế giới.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 3,4 JPY tương đương 0,89% xuống 378,6 JPY (2,43 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 205 CNY tương đương 1,19% lên 17.450 CNY (2.401,4 USD)/tấn.

Giá cao su butadien kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 115 CNY tương đương 0,78% lên 14.780 CNY (2.033,96 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Singapore giảm 1% xuống 199,4 US cent/kg.

Giá cà phê arabica đạt mức cao kỷ lục

Giá cà phê arabica trên toàn cầu đạt mức cao kỷ lục, khi những người nông dân tại nước sản xuất hàng đầu – Brazil – vẫn lưỡng lự bán ra, do bất ổn về vụ thu hoạch sắp tới và kỳ vọng giá vẫn còn cao hơn nữa.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 0,5% lên 3,492 USD/lb, trong phiên có lúc đạt mức cao kỷ lục 3,5555 USD/lb. Tính từ đầu năm đến nay, giá cà phê tăng gần 10%.

Trong khi đó, giá cà phê robusta trên sàn London giảm 1,5% xuống 5.460 USD/tấn.

Brazil sản xuất gần 1/2 lượng cà phê arabica trên thế giới – thường được sử dụng trong hỗn hợp rang và xay. Brazil đã trải qua một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử vào năm ngoái.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE tăng 0,8% lên 19,17 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London tăng 1,8% lên 506 USD/tấn.

Giá ngô, đậu tương và lúa mì giảm

Giá ngô và đậu tương trên sàn Chicago giảm, khi các thương nhân chuyển danh mục đầu tư trong trường hợp chính quyền Trump áp dụng thuế quan đối với hàng hóa từ các đối tác thương mại lớn của Mỹ.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương giảm 10-3/4 US cent xuống 10,45 USD/bushel. Giá ngô giảm 4-1/2 US cent xuống 4,82 USD/bushel, khi đạt mức cao nhất 1 năm trong tuần trước đó. Giá lúa mì giảm 8-1/2 US cent xuống 5,35-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ duy trì ổn định

Giá dầu cọ tại Malaysia duy trì ổn định, do giá dầu đậu tương trên thị trường Chicago suy yếu và ước tính xuất khẩu giảm, bù đắp dự kiến sản lượng giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Bursa Malaysia giảm 0,02% xuống 4.215 ringgit (963,43 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 28/ 1