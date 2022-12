Thị trường ngày 28/12: Giá vàng lên cao nhất 6 tháng, kim loại, quặng sắt, cao su đồng loạt tăng

Ảnh minh họa

Giá dầu trái chiều

Giá dầu biến động nhẹ sau khi đạt mức cao nhất 3 tuần do việc khởi động lại tại một số nhà máy năng lượng của Mỹ bị đóng cửa bởi bão tuyết đồng thời hy vọng sự phục hồi nhu cầu khi Trung Quốc nới lỏng những hạn chế về Covid-19.

Chốt phiên 27/12, dầu thô Brent tăng 41 US cent hay 0,5% lên 84,33 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI giảm 3 US cent xuống 79,53 USD/thùng. Trong phiên cả hai loại dầu này đã lên mức cao nhất kể từ ngày 5/12.

Các nhà máy lọc dầu dọc theo Gulf Coast bắt đầu khôi phục hoạt động và tăng cường sản xuất sau khi một luồng khí lạnh từ Bắc Cực khiến nhiệt độ xuống dưới 0 và dẫn tới tổn thất điện, thiết bị tại các cơ sở dọc theo Gulf Coast. Đợt lạnh này cũng cắt giảm sản lượng dầu và khí đốt từ Bắc Dakota tới Texas.

Cơ quan quản lý đường ống Bắc Dakota cho biết sản lượng bị cắt giảm khoảng 450.000 – 500.000 thùng mỗi ngày vào Giáng sinh cuối tuần tại các mỏ dầu Bakken, ngoài ra các nhà điều hành đang nhanh chóng làm việc để khôi phục sản lượng bị mất.

Ủy ban y tế quốc gia cho biết Trung Quốc sẽ dừng yêu cầu khách du lịch trong nước phải cách ly bắt đầu từ ngày 1/8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ký một sắc lệnh cấm cung cấp dầu và các chế phẩm dầu mỏ cho các quốc gia tham gia vào việc áp giá trần từ ngày 1/2/2023 trong 5 tháng. Lo ngại về việc Nga cắt giảm sản lượng cũng hỗ trợ giá.

Hãng thông tấn RIA cho biết Nga có thể cắt giảm sản lượng 5% tới 7% trong năm 2023 để phản ứng với việc áp giá trần.

Vàng lên mức cao nhất 6 tháng

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng do lạc quan xung quanh các quyết định nhằm nới lỏng hơn nữa những hạn chế về Covid-19 của Trung Quốc gây áp lực lên USD, trong khi lợi suất trái phiếu của Mỹ hạn chế đà tăng.

Vàng giao ngay tăng 1,1% lên 1.816,69 USD/ounce, trong phiên có lúc đã tăng lên 1.832,99 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 27/6. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2/2023 đóng cửa tăng 1,1% lên 1.823,1 USD/ounce.

Chỉ số USD giảm và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giữ gần mức cao nhất trong hơn một tháng.

Vàng tăng gần 200 USD sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm vào cuối tháng 9, do dự đoán Fed tăng lãi suất chậm lại làm giảm sức hấp dẫn của USD và hạ thấp chi phí giữ vàng.

Nước tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới đã nới lỏng các quy định về kiểm dịch trong một bước quan trọng tiến tới nới lỏng các hạn chế ở biên giới vốn đã bị đóng cửa phần lớn kể từ năm 2020.

Các kim loại tại Thượng Hải tăng

Các kim loại cơ bản ở Thượng Hải tăng, đồng đạt mức cao nhất trong hơn hai tuần, sau khi Trung Quốc quyết định loại bỏ các quy định kiểm dịch đối với du khách, thực hiện một bước quan trọng hướng tới nới lỏng hơn nữa chính sách ngăn chặn Covid.

Hợp đồng đồng kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa tăng 1% lên 66.420 CNY (9.547,49 USD)/tấn. Trong phiên giá đã đạt 66.660 CNY/tấn, cao nhất kể từ ngày 14/12.

Đà tăng trong phiên này khiến giá đồng tại Thượng Hải tăng khoảng 3% trong tháng 12, kim loại này cũng được hỗ trợ bởi hy vọng những kích thích bổ sung để củng cố nền kinh tế đang chậm lại của Trung Quốc, gồm hỗ trợ chính sách cho lĩnh vực bất động sản trong nước đang ốm yếu.

Nhưng đà tăng có thể bị chậm lại do khối lượng giao dịch dự kiến sẽ thấp với nhiều nhà đầu tư nghỉ Tết và do sàn giao dịch kim loại London vẫn đóng cửa nghỉ lễ.

Lo ngại về nguồn cung có thể khiến các nhà đầu tư thận trọng do việc thông quan tại Thượng Hải chậm lại bởi số ca nhiễm Covid đang tăng.

Quặng sắt Singapore lên mức đỉnh 5 tháng

Quặng sắt tăng, với giá tại Singapore đạt mức cao nhất trong 5 tháng sau khi nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới, Trung Quốc quyết định loại bỏ các quy định kiểm dịch cho du khách.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 1,8% lên 836 CNY (120,11 USD)/tấn. Giá đã đạt 838 CNY trong phiên này, cao nhất kể từ ngày 16/12.

Tại Singapore, hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2023 tăng khoảng 3,4% lên 114,30 USD/tấn, cao nhất kể từ cuối tháng 7. Tâm lý lạc quan cũng thúc đẩy giá thép và các thành phần sản xuất thép khác.

Tại Thượng Hải thép thanh tăng 2%, trong khi thép cuộn cán nóng tăng 1,7%, thép không gỉ cũng tăng 1,9%.

Theo công ty tư vấn Mysteel, giá thép thanh và thép dây trong ngắn hạn có thể biến động trong biên độ nhỏ trong tuần này do nhu cầu từ Trung Quốc sẽ tiếp tục yếu trong bối cảnh số ca nhiễm Covid tăng vọt và do thời tiết lạnh hơn làm tạm dừng các hoạt động xây dựng.

Cao su Nhật Bản tăng

Giá cao su Nhật Bản tăng, theo đà tăng tại thị trường Thượng Hải do việc nới lỏng mới nhất những hạn chế về Covid-19 tại Trung Quốc.

Hợp đồng cao su giao tháng 6/2023 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 3,3 JPY hay 1,5% lên 220,4 JPY (1,66 USD)/kg.

Tại Thượng Hải giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 tăng 175 CNY lên 12.800 CNY (1.840 USD)/tấn.

Tâm lý nhu cầu cao su diễn biến trái chiều trong những tuần gần đây sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19. Lợi nhuận tại các công ty công nghiệp của Trung Quốc tiếp tục giảm trong 11 tháng năm nay, nhưng các nhà phân tích đã thấy trước triển vọng kinh tế sáng sủa hơn sau khi thay đổi chính sách về Covid.

Đường giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 đóng cửa giảm 0,66 US cent hay 3,1% xuống 20,32 US cent/lb. Hợp đồng này đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2017 trong ngày 23/12 tại 21,18 US cent.

Chính phủ Brazil đã nâng ước tính về sản lượng đường và ethanol của nước này trong niên vụ 2022/23.

Trong một tin tức khác, Brazil có thể sẽ gia hạn miễn thuế liên bang với nhiên liệu trong tháng 1/2023 khi chính quyền mới tiếp quản và đánh giá triển vọng giá nhiên liệu trong dài hạn. Điều đó nghĩa là xăng sẽ vẫn cạnh tranh hơn ethanol, dẫn tới các nhà máy tập trung sản xuất đường trong vụ tới.

Cà phê giảm

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 đóng cửa giảm 5,05 US cent hay 2,9% xuống 1,6695 USD/lb.

Cà phê arabica đang giao dịch trong phạm vi tương đối hẹp từ 1,55 USD tới 1,7 USD kể từ cuối tháng 11.

Xuất khẩu cà phể của Uganda giảm 15% trong tháng 11 so với cùng tháng năm trước do hạn hán làm giảm sản lượng tại một số khu vực.

Đậu tương, ngô tăng, lúa mì giảm

Đậu tương Chicago đóng cửa tăng nhẹ sau khi tăng lên mức cao nhất 6 tháng, được hỗ trợ bởi tiếp tục khô hạn tại Argentina. Ngô tăng sau khi các nhà xuất khẩu Mỹ báo cáo lượng ngô xuất sang Nhật Bản mỗi ngày đạt 177.500 tấn. Lúa mì giảm sau khi tăng trước đó.

Hợp đồng đậu tương tại sàn giao dịch Chicago đóng cửa tăng 4-1/2 US cent lên 14,89 USD/bushel, sau khi tăng lên 15,22-3/4 USD, mức cao nhất kể từ 23/6.

Lúa mì CBOT giảm 1-1/2 US cent xuống 7,74-1/2 USD/bushel, trong khi ngô tăng 8-1/2 US cent lên 6,74-3/4 USD/bushel, sau khi đạt 6,75-3/4 USD, cao nhất kể từ ngày 8/11.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 28/12