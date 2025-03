Thị trường ngày 28/3: Vàng lại lập đỉnh mới, dầu cao nhất 1 tháng

Giá dầu cao nhất 1 tháng

Giá dầu tăng, do nguồn cung dầu thô thắt chặt, cùng với mức thuế mới của Mỹ và tác động dự kiến đối với nền kinh tế thế giới.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/3, giá dầu thô Brent tăng 24 US cent tương đương 0,3% lên 74,03 USD/thùng và dầu WTI tăng 27 US cent lên 69,92 USD/thùng. Trong phiên có lúc, giá dầu tăng 1% lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2025.

Những người tham gia thị trường đang cân nhắc những rủi ro trong chiến tranh thương mại gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch áp dụng mức thuế 25% đối với ô tô và xe tải nhẹ nhập khẩu có hiệu lực vào tuần tới, trong khi mức thuế đối với phụ tùng ô tô bắt đầu từ ngày 3/5/2025.

Tồn trữ dầu thô của Mỹ cho thấy nguồn cung dầu của Mỹ thắt chặt, khi tồn trữ dầu trong tuần trước giảm 3,3 triệu thùng, so với dự kiến giảm 956.000 thùng.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2%, do sản lượng hàng ngày giảm, dòng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đạt mức cao kỷ lục và dự báo nhu cầu trong tuần này cao hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn New York tăng 8,9 US cent tương đương 2,3% lên 3,95 USD/mmBTU.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2025 tăng 1,5% lên 3,93 USD/mmBTU.

Giá vàng đạt mức cao kỷ lục, bạc cao nhất 5 tháng

Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn để đối phó với căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang và thị trường chứng khoán giảm, sau thông báo áp dụng mức thuế ô tô mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1% lên 3.050,32 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.059,3 USD/ounce trong phiên giao dịch. Như vậy, vàng thỏi đã đạt mức cao kỷ lục 17 lần trong năm nay. Vàng kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn New York tăng 1,3% lên 3.061 USD/ounce, trước đó trong phiên đạt 3.071,3 USD/ounce – mức cao kỷ lục.

Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm, do cổ phiếu một số nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới giảm.

Vàng thường được coi là hàng rào chống lại sự bất ổn về kinh tế và chính trị và phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng kết thúc năm 2025 lên 3.300 USD/ounce từ mức 3.100 USD/ounce.

Đồng thời, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên 34,27 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2024 trong đầu phiên giao dịch.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế 25% đối với nhập khẩu ô tô, điều này có thể làm giảm nhu cầu về kim loại.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,8% xuống 9.846 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất gần 10 tháng trong phiên trước đó. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, giá đồng trên sàn London tăng 12% và giá đồng trên sàn Comex tăng 30%.

Giá đồng trên sàn Comex giảm 2,4% xuống 5,12 USD/lb, sau khi đạt mức cao kỷ lục trong phiên trước đó.

Citi Research dự báo mức thuế nhập khẩu đồng 25% của Mỹ sẽ được áp dụng vào quý 2/2025 và hạ triển vọng giá kỳ hạn giao sau 3 tháng xuống còn 9.500 USD/tấn, giảm từ mức 10.000 USD/tấn.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên cao nhất 1,5 tuần, thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, được thúc đẩy bởi nhu cầu thép mùa vụ tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc, làm lu mờ lo ngại về mức thuế quan mới của Mỹ.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Đại Liên tăng 1,28% lên 789 CNY (108,63 USD)/tấn. Trước đó trong phiên, giá quặng sắt đạt 792 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 17/3/2025.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn Singapore tăng 1,02% lên 103,4 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cuộn cán nóng giảm 0,12%, thép cuộn giảm gần 0,3%, thép cây giảm 0,19%, trong khi thép không gỉ tăng 0,37%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm và rời bỏ chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp, do mức thuế ô tô mới của Mỹ làm giảm triển vọng nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất lốp xe, song lo ngại nguồn cung đã hạn chế đà suy giảm giá.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 0,5 JPY tương đương 0,14% xuống 355,3 JPY (2,36 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 65 CNY tương đương 0,38% xuống 16.975 CNY (2.337,35 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 120 CNY tương đương 0,89% lên 13.635 CNY (1.877,45 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn Singapore giảm 0,3% xuống 194,6 US cent/kg.

Giá cà phê tăng tại Việt Nam và Indonesia, thấp nhất 1 tháng tại New York và London

Nguồn cung cà phê robusta tại Việt Nam và Indonesia thắt chặt, khi những người nông dân không bán ra chờ giá tăng cao. Nguồn cung cà phê tại Indonesia cũng khan hiếm do vào cuối vụ thu hoạch.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức trừ lùi 200 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn London.

Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 133.700-135.000 VND (5,23-5,28 USD)/kg, tăng so với 131.000 – 133.000 VND/kg 1 tuần trước đó.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức trừ lùi 70-80 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn London, so với mức trừ lùi 100-110 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại New York, giá cà phê arabica giảm 13,2 US cent tương đương 3,4% xuống 3,788 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2/2025 (3,756 USD/lb).

Tại London, giá cà phê robusta giảm 1,5% xuống 5.361 USD/tấn, trong phiên có lúc chạm mức thấp nhất 1 tháng (5.280 USD/tấn).

Giá đường tiếp đà giảm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,26 US cent tương đương 1,3% xuống 19,09 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London giảm 0,5% xuống 537,8 USD/tấn.

Giá đậu tương tăng, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng, do đồng USD suy yếu, trong khi giá ngô giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do dự kiến diện tích trồng trọt tại Mỹ trong năm nay tăng.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì giảm 3-1/4 US cent xuống 5,32 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10/1/2025 trong đầu phiên giao dịch. Giá ngô giảm 1-1/2 US cent xuống 4,5 USD/bushel, trước đó trong phiên chạm mức thấp nhất kể từ ngày 4/3/2025. Giá đậu tương tăng 15-3/4 US cent lên 10,16-3/4 USD/bushel, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 18/3/2025 trong đầu phiên giao dịch.

Giá gạo tăng tại Việt Nam, giảm tại Ấn Độ và không thay đổi tại Thái Lan

Giá gạo tại Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023, do nhu cầu giảm và nguồn cung dồi dào, trong khi giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giữ ổn định chạm mức thấp nhất hơn 2 năm.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 400 USD/tấn, tăng so với 394 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Chính phủ Việt Nam đã đưa ra 1 loạt các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại, bao gồm cung cấp tài chính ưu đãi và thực hiện mua dự trữ quốc gia, trong bối cảnh giá xuất khẩu gạo giảm.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 395-401 USD/tấn, giảm so với 403-410 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ở mức 405 USD/tấn, không thay đổi so với 1 tuần trước đó.

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng phiên thứ 2 liên tiếp, theo xu hướng giá dầu cọ trên sàn Đại Liên tăng, khi Trung Quốc chuyển sang mua dầu cọ trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Canada.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 6/2025 trên thị trường Bursa Malaysia tăng 54 ringgit tương đương 1,27% lên 4.313 ringgit (973,81 USD) /tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 28/ 3