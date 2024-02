Thị trường ngày 29/2: Giá dầu thô của Mỹ, đồng, cao su, cà phê và ca cao đồng loạt giảm

Giá dầu thô của Mỹ giảm

Giá dầu thô của Mỹ giảm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ vững quyết định ngừng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn, cùng với đó là tồn trữ dầu thô của Mỹ tăng đã gây thêm áp lực thị trường.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/2, dầu thô Brent tăng 3 US cent tương đương 0,04% lên 83,68 USD/thùng, trong khi đó dầu thô Tây Texas WTI giảm 33 US cent tương đương 0,42% xuống 78,54 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều giảm 1 USD/thùng trong đầu phiên giao dịch.

Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết, tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng 4,2 triệu thùng, vượt dự kiến tăng 2,74 triệu thùng của các nhà phân tích.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng hơn 7%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng hơn 7%, hồi phục từ mức thấp nhất 4 năm trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi dự báo thời tiết lạnh hơn, dẫn đến nhu cầu khí đốt để sưởi ấm tăng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York tăng 7,7 US cent tương đương 7,7% xuống 1,885 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên giảm xuống 1,51 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ tháng 6/2020, do dư thừa nguồn cung.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng, khi các thương nhân chuyển tập trung sang các số liệu kinh tế quan trọng và bình luận từ các quan chức của ngân hàng trung ương Mỹ về thời điểm cắt giảm lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,1% lên 2.031,71 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York giảm 0,1% xuống 2.042,7 USD/ounce.

Giá đồng giảm

Giá đồng tại London giảm, do đồng USD tăng và nhiều thông tin không mấy lạc quan từ lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc – nước tiêu thụ kim loại công nghiệp chủ yếu.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,2% xuống 8.458 USD/tấn.

Tồn trữ đồng tại Thượng Hải tăng hơn gấp đôi sau hơn 2 tuần lên 181.323 tấn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2023, cho thấy nhu cầu của Trung Quốc chưa phục hồi nhiều kể từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Chỉ số đồng USD tăng, khi các nhà đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ và châu Âu. Đồng USD tăng mạnh khiến kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá quặng sắt và thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng phiên thứ 2 liên tiếp, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – hồi phục, sau khi thị trường thép được cải thiện, song lo ngại về thị trường bất động sản gặp khó khăn đã hạn chế đà tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Đại Liên tăng 1,08% lên 889 CNY (123,49 USD)/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Singapore giảm 1,29% xuống 116 USD/tấn. Giá quặng sắt giảm bởi lo ngại về thị trường bất động sản tại nước tiêu thụ thép lớn nhất thế giới và là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới chậm lại.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,69%, thép cuộn cán nóng tăng 0,49%, thép không gỉ tăng 0,39%, trong khi thép cuộn giảm 0,91%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, trong bối cảnh giá dầu giảm và giao dịch thận trọng trước số liệu tiêu thụ sắp tới của Mỹ, song lo ngại về thời tiết tại nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan – đã hạn chế đà suy giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn Osaka (OSE) giảm 1,5 JPY tương đương 0,5% xuống 301,1 JPY (2,0 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải tăng 25 CNY lên 13.965 CNY (1.939,8 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Singapore giảm 0,37% xuống 160,9 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London giảm 33 USD tương đương 1,1% xuống 3.044 USD/tấn.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn ICE giảm 0,7% xuống 1,818 USD/lb.

Giá ca cao giảm hơn 6%

Giá ca cao trên sàn ICE giảm hơn 6%, do hoạt động bán ra chốt lời ngay cả khi lo ngại về nguồn cung tại Tây Phi giảm.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London giảm 363 GBP tương đương 6,6% xuống 5.134 GBP/tấn, sau khi đạt mức cao kỷ lục 5.605 GBP/tấn trong phiên ngày 26/2/2024.

Đồng thời, giá ca cao kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn New York giảm 7,1% xuống 5.994 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 0,17 US cent tương đương 0,7% lên 24,01 US cent/lb, trước đó trong phiên đạt mức cao nhất gần 3 tuần (24,16 US cent/lb).

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London tăng 0,5% lên 635 USD/tấn.

Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) nâng dự báo thiếu hụt đường toàn cầu niên vụ 2023/24 lên 689.000 tấn từ mức 335.000 tấn.

Giá đậu tương và ngô tăng, lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng, do hoạt động mua vào kiếm lời sau khi giá chạm mức thấp nhất 3 năm.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 2-3/4 US cent lên 11,34 USD/bushel, sau khi giảm xuống 11,24-3/4 USD/bushel trong đầu phiên giao dịch. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 4-1/2 US cent lên 11,45-1/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 5 US cent lên 4,28-1/2 USD/bushel - cao nhất kể từ ngày 14/2/2024. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 9-1/2 US cent xuống 5,74-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ rời khỏi chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm và rời khỏi chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp, chịu áp lực giảm bởi giá dầu đậu tương trên sàn Chicago giảm và số liệu xuất khẩu suy yếu.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 0,38% xuống 3.907 ringgit (819,59 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 29/2: