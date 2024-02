Thị trường ngày 28/2: Giá dầu, đồng, nhôm, sắt thép và cà phê đồng loạt tăng, khí tự nhiên thấp nhất gần 4 năm

Ảnh minh họa

Giá dầu tiếp đà tăng

Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng, khi OPEC+ đang xem xét gia hạn việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện vào quý 2/2024 để hỗ trợ giá.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/2, dầu thô Brent tăng 1,12 USD tương đương 1,4% lên 83,65 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,29 USD tương đương 1,7% lên 78,87 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều tăng hơn 1% trong phiên trước đó, sau khi giảm 2-3% trong tuần trước đó.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh dẫn đầu là Nga, được gọi là OPEC+ đã đồng ý vào tháng 11/2023, về việc cắt giảm tổng cộng 2,2 triệu thùng/ngày (bpd) trong quý 1/2024, dẫn đầu là Saudi Arabia.

Tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước dự kiến sẽ tăng khoảng 2,7 triệu thùng, trong khi tồn trữ sản phẩm chưng cất và xăng sẽ giảm.

Giám đốc điều hành của công ty kinh doanh dầu khí Vitol, Russel Hardy cho biết, thị trường dầu thô toàn cầu dự kiến sẽ ổn định trong năm nay ở mức khoảng 80 USD/thùng. Đồng thời, tại Hội nghị của Viện Năng lượng, ông cũng cho biết thêm nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ đạt đỉnh vào đầu những năm 2030.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất gần 4 năm

Giá khí tự nhiên tại Mỹ chạm mức thấp nhất gần 4 năm, do tồn trữ ở mức cao và sản lượng đạt gần mức cao kỷ lục, cùng với đó là thời tiết ôn hòa hơn.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn New York giảm 4,4 US cent xuống 1,615 USD/mmBTU. Trong đầu phiên giao dịch, giá khí tự nhiên giảm xuống 1,511 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ tháng 6/2020.

Giá vàng duy trì ổn định

Giá vàng duy trì vững, với thông tin lạm phát quan trọng và bình luận từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần này.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA thay đổi nhẹ ở mức 2.031,77 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York tăng 0,3% lên 2.044,1 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD giảm, khiến vàng thỏi trở nên hấp dẫn hơn đối với khách mua hàng nước ngoài.

Số liệu cho thấy các đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ trong tháng 1/2024 giảm mạnh nhất trong gần 4 năm.

Giá đồng và nhôm tăng

Giá đồng tại London tăng – lần đầu tiên - trong 3 phiên, được nâng đỡ bởi kỳ vọng cuộc họp quốc hội thường niên vào tuần tới tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – sẽ đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế hơn nữa.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,2% lên 8.485 USD/tấn.

Citi dự kiến giá đồng sẽ đạt 8.800 USD/tấn trong vòng 3 tháng.

Đồng thời, giá nhôm trên sàn London tăng – lần đầu tiên- trong 4 phiên và tăng 0,8% lên 2.198 USD/tấn.

Giá quặng sắt và thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, được hỗ trợ bởi nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – hồi phục và thuế xuất khẩu tiềm năng đối với quặng sắt cấp thấp của Ấn Độ, song sản lượng thép trong ngắn hạn giảm đã hạn chế đà tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Đại Liên tăng 1,24% lên 897,5 CNY (124,7 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Singapore tăng 1,75% lên 117,45 USD/tấn.

Ấn Độ đang xem xét thuế xuất khẩu quặng sắt chất lượng thấp, sau khi các nhà sản xuất thép nhỏ kêu gọi chính phủ hạn chế bán ra nước ngoài.

Trong khi đó, Trung Quốc thường chiếm hơn 90% tổng lượng quặng sắt xuất khẩu từ Ấn Độ - nước sản xuất quặng sắt lớn thứ 4 thế giới.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,62%, thép cuộn cán nóng tăng 1,42%, thép cuộn tăng 0,82% và thép không gỉ tăng 1,11%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng 1% vượt ngưỡng 300 JPY/kg, được hỗ trợ bởi giá dầu thô tăng và lo ngại thời tiết tại nước sản xuất cao su hàng đầu – Thái Lan.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn Osaka (OSE) tăng 3,2 JPY tương đương 1,07% lên 302,6 JPY (2,01 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải tăng 220 CNY lên 13.965 CNY (1.940,2 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Singapore tăng 1,32% lên 161,4 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London tăng 57 USD tương đương 1,9% lên 3.077 USD/tấn.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn ICE tăng 3,45 US cent tương đương 1,9% lên 1,8305 USD/lb.

Giá đường thô cao nhất 2 tuần

Giá đường thô trên sàn ICE tăng 3% lên mức cao nhất 2 tuần, trong bối cảnh thất vọng về vụ mới tại nước sản xuất hàng đầu – Brazil – do thiếu mưa.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 0,69 US cent tương đương 3% lên 23,84 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London tăng 1,2% lên 631,7 USD/tấn.

Giá ngô và lúa mì tăng, đậu tương giảm

Giá ngô trên sàn Chicago tăng phiên thứ 2 liên tiếp, rời khỏi mức thấp nhất hơn 3 năm.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 1-1/4 US cent lên 4,08-1/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 2 US cent lên 4,23-1/2 USD/bushel, trong phiên có lúc đạt 4,26-1/2 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 14/11/2023. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 9-1/2 US cent lên 5,84-1/4 USD/bushel. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 4-1/2 US cent xuống 11,4-3/4 USD/bushel, trong phiên có lúc chạm 11,33-1/2 USD/bushel – thấp nhất kể từ tháng 11/2020.

Giá dầu cọ tiếp đà tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng phiên thứ 3 liên tiếp, theo xu hướng giá dầu thực vật khác tăng, trong khi thị trường đang chờ đợi hội nghị ngành công nghiệp được tổ chức tại Kuala Lumpur vào tuần tới.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 61 ringgit tương đương 1,58% lên 3.924 ringgit (824,37 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 28/2