Thị trường ngày 27/2: Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng, vàng, thép, cao su và cà phê đồng loạt giảm, quặng sắt thấp nhất 4 tháng

Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng

Giá dầu tăng do nhu cầu dầu diesel của châu Âu, bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt của Nga và hoạt động vận chuyển bị gián đoạn, kéo giá tăng cao trong bối cảnh sản lượng lọc dầu của Mỹ bị hạn chế bởi kế hoạch bảo trì.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/2, dầu thô Brent tăng 91 US cent tương đương 1,11% lên 82,53 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,09 USD tương đương 1,43% lên 77,58 USD/thùng.

Sự sụt giảm trong hoạt động lọc dầu của Mỹ và sự gián đoạn thương mại toàn cầu đã thắt chặt nguồn cung dầu diesel trong những tuần gần đây, khiến xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sang châu Âu trong tháng này giảm.

Giá dầu đã dao động trong khoảng từ 70 USD đến 90 USD/thùng kể từ tháng 11/2023, do nguồn cung của Mỹ tăng và lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc suy yếu bù đắp nguồn cung của OPEC+ cắt giảm, bất chấp xung đột tại Ukraine và dải Gaza.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng, trước khi hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2024 hết hiệu lực sau khi giảm trong 2 phiên gần đây, do dự báo thời tiết ấm hơn khiến nhu cầu khí đốt làm mát tăng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn New York tăng 5,6 US cent lên 1,659 USD/mmBTU.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, do thị trường chuyển tập trung sang số liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này, điều này có thể ảnh hưởng đến tiến trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,4% xuống 2.028,4 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York giảm 0,5% xuống 2.038,9 USD/ounce.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu thụ cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát của Fed, sẽ được công bố vào thứ năm, với dự báo tăng 0,4% hàng tháng.

Giá nhôm thấp nhất 1 tháng

Giá nhôm chạm mức thấp nhất 1 tháng, sau khi tồn trữ tại Thượng Hải tăng và Mỹ không áp đặt lệnh trừng phạt đối với kim loại của Nga.

Giá nhôm trên sàn London tăng 0,2% lên 2.185 USD/tấn, trong đầu phiên giao dịch chạm 2.175 USD/tấn – thấp nhất 1 tháng. Trong tuần trước đó, giá nhôm đạt mức cao nhất 3 tuần.

Tồn trữ nhôm tại Thượng Hải trong tuần trước tăng 65,6% lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2023 (173.482 tấn).

Giá quặng sắt thấp nhất 4 tháng, thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng, do tồn trữ tại nước mua chủ yếu – Trung Quốc – tăng và hoạt động xây dựng chậm lại bởi thời tiết bất lợi, dấy lên mối lo ngại nhu cầu.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Đại Liên giảm 3,21% xuống 875 CNY (121,57 USD/tấn) – thấp nhất kể từ ngày 27/10/2023, sau khi giảm hơn 6% trong tuần qua.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Singapore giảm 3,41% xuống 115,95 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 27/10/2023.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 1,29%, thép cuộn cán nóng giảm 1%, thép cuộn giảm 0,98% và thép không gỉ giảm 0,32%.

Giá cao su tại Nhật Bản rời khỏi mức cao nhất 7 năm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm từ mức cao nhất 7 năm, chịu ảnh hưởng bởi tồn trữ tăng và giá dầu thô giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn Osaka (OSE) giảm 5,1 JPY tương đương 1,67% xuống 299,4 JPY (1,99 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 15 CNY xuống 13.750 CNY (1.910,23 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Singapore giảm 0,5% xuống 1595 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn ICE giảm 0,7 US cent tương đương 0,4% xuống 1,796 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London giảm 0,3% xuống 3.020 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 0,53 US cent tương đương 2,3% lên 23,15 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London tăng 2% lên 624,5 USD/tấn.

Giá ngô, đậu tương và lúa mì tăng

Giá ngô và đậu tương tại Mỹ tăng do hoạt động mua vào kiếm lời, sau khi giá chạm mức thấp nhất hơn 3 năm.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 7-1/4 US cent lên 4,07 USD/bushel, sau khi giảm xuống 3,94-1/2 USD/bushel. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 3 US cent lên 11,36 USD/bushel. Giá lúa mì giao cùng kỳ hạn tăng 3-3/4 US cent lên 5,77-1/4 USD/bushel.

Như vậy, giá ngô đã tăng lên hơn 4 USD/bushel – lần đầu tiên – kể từ tháng 11/2020. Tuy nhiên, kể từ đầu năm đến nay, giá ngô giảm 14% và giảm 37% trong năm trước đó, sau khi sản lượng vụ thu hoạch tại Mỹ và Brazil đạt mức cao kỷ lục.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng sau khi tăng trong tuần trước đó, ngay cả khi số liệu xuất khẩu giảm gây áp lực thị trường.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 15 ringgit tương đương 0,39% lên 3.868 ringgit (810,05 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 27/2