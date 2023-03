Thị trường ngày 29/3: Giá dầu, vàng, cao su, cà phê cùng tăng

Dầu tăng giá

Giá dầu thô tăng vào thứ Ba, kéo dài đà tăng mạnh từ phiên trước do nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực người Kurd ở Iraq và hy vọng rằng tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng được kiềm chế.

Dầu thô Brent kết thúc phiên tăng 53 US cent, tương đương 0,7% lên 78,65 USD/thùng; dầu Trung cấp Tây Texas (WTI) của Mỹ tăng 39 US cent (0,5%) lên 73,20 USD/thùng.

Barclays cho biết bất kỳ đợt ngừng xuất khẩu kéo dài nào của người Kurd cho đến cuối năm sẽ có nghĩa là giá dầu Brent tăng 3 USD/thùng so với dự báo giá dầu Brent 92 USD/thùng của ngân hàng này cho năm 2023.

Thông báo hôm thứ Hai rằng First Citizens BancShares Inc sẽ mua các khoản tiền gửi và khoản vay của Ngân hàng Silicon Valley đã nuôi hy vọng cho lĩnh vực này và khiến cổ phiếu ngân hàng châu Âu tăng cao hơn.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 6,2% vào năm 2023 lên 540 triệu tấn, một dự báo hàng năm của một đơn vị nghiên cứu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc cho biết.

Vàng tăng khi USD giảm

Giá vàng tăng vào thứ Ba, nhờ sự hỗ trợ từ đồng USD yếu đi ngay cả khi lợi suất trái phiếu tăng và thị trường giảm bớt lo lắng về cuộc khủng hoảng ngân hàng.

Sau hai phiên giảm, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 1.970,88 USD/ounce, giá vàng kỳ hạn tháng 4 tăng 1% ở mức 1.973,50 USD.

Chỉ số đồng USD giảm khoảng 0,4%, khiến kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết trong thời gian tới, giá vàng có thể trượt xuống mức 1.933 USD, nhưng triển vọng của vàng vẫn là tăng giá với lãi suất của Mỹ đang nhanh chóng đạt đỉnh và nguy cơ rơi vào suy thoái trong những tháng tới.

Đồng tăng, nickel cao nhất 3 tuần

Giá niken chạm mức cao nhất trong 3 tuần vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi hàng tồn kho giảm và các nhà đầu cơ mua bù đắp thiếu hụt, nhưng kỳ vọng nguồn cung tăng từ Indonesia đã hạn chế đà tăng.

Niken kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,7% lên 24.010 USD/tấn vào cuối phiên, sau khi có lúc chạm mức mạnh nhất kể từ ngày 7 tháng 3, là 24.310 USD.

Giá niken đã giảm 28% trong khoảng 7 tuần do lo ngại về nhu cầu yếu và sản lượng tăng ở Indonesia, trước khi hồi phục vào tuần trước.

Giá đồng giao sau 3 tháng cũng tăng 0,2% lên 8.985,50 USD/tấn, được hỗ trợ bởi thị trường giảm bớt lo ngại về sức khỏe của ngành ngân hàng.

Cà phê giảm

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 giảm 29 USD, tương đương 1,3%, xuống ở mức 2.185 USD/tấn.

Cà phê arabica giao tháng 5 giảm 3,15 cent, tương đương 1,8%, xuống 1,7375 USD/lb.

Thị trường vẫn bị giới hạn trong phạm vi giá giao dịch gần đây. Các đại lý cho biết giá robusta tăng một phàn do việc sử dụng cà phê pha trộn ngày càng tăng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, do chi phí thấp hơn so với arabica.

Bông cao nhất 2 tuần

Giá bông Mỹ tăng lên mức cao nhất 2 tuần vào thứ Ba, được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn, trong khi các nhà đầu tư bù đắp các vị thế bán trước đó khi lo ngại về khủng hoảng ngân hàng giảm bớt.

Hợp đồng bông giao tháng 5 tăng 2,7 cent, tương đương khoảng 3,4%, lên 82,22 cent/lb, trong phiên có lúc chạm 82,14 cent/lb, mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 3.

Giá dầu cao hơn làm cho polyester, một chất thay thế bông, đắt đỏ hơn, làm gia tăng nhu cầu bông.

Hỗ trợ thêm cho giá bông, chỉ số USD giảm so với rổ tiền tệ trong ngày thứ hai liên tiếp, khiến hàng hóa trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Dầu cọ tăng 3% lên cao nhất 1 tuần

Giá dầu cọ kỳ hạn của Malaysia tăng hơn 3% vào thứ Ba lên mức đóng cửa cao nhất trong một tuần, theo xu hướng các loại dầu thực vật khác và do dự đoán nguồn cung thắt chặt.

Hợp đồng dầu cọ giao tháng 6 trên Sàn giao dịch phái sinh Bursa Malaysia đóng cửa tăng 114 ringgit, tương đương 3,19%, lên 3.690 ringgit (839,02 USD)/tấn.

Giá dầu cọ tăng ngày thứ hai liên tiếp và ghi nhận mức tăng hàng ngày mạnh nhất trong 5 tuần.

Indonesia có kế hoạch đặt giá tham chiếu dầu cọ thô từ ngày 1-15/4 ở mức 898,29 USD/tấn.

Xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ từ ngày 1-25/3 tăng 18,5% so với xuất khẩu trong thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 25/2, nhà khảo sát hàng hóa Societe Generale de Surveillance cho biết hôm thứ Ba.

Cao su giảm

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản kết thúc phiên thứ Ba giảm, sau khi đạt mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2022 trong phiên trước đó, do đồng yên tăng và giá dầu giảm làm giảm tâm lý phục hồi của các nhà giao dịch.

Hợp đồng cao su giao tháng 9 của Sở giao dịch Osaka (OSE) kết thúc phiên giảm 0,7 yên, tương đương 0,3%, xuống 210,0 yên (1,60 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao tháng 3 của sàn OSE đã đáo hạn ở mức 203,2 yên/kg vào thứ Hai.

Hợp đồng cao su SNRv1 giao tháng 5 trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 100 NDT lên 11.930 NDT (1.733,33 USD)/tấn.

Đậu tương, lúa mì tăng

Hợp đồng lúa mì và đậu tương Mỹ kỳ hạn tương lai kết thúc phiên thứ Ba tăng, trong khi ngô gần như không đổi do các thương nhân nghi ngờ về sự chậm trễ trong việc gieo trồng ở Mỹ và thời tiết bất lợi.

Hợp đồng lúa mì giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Thương mại Chicago (CBOT) tăng 1-3/4 cent lên 6,99-3/4 USD/bushel; đậu tương tăng 25-1/2 cent hay 1,8%, đạt 14,67-3/4 USD/bushel, trong khi ngô giảm 1 US cent xuống 6,47-1/4 USD/bushel.

Đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5 tăng 0,38 cent, tương đương 1,8%, lên 21,31 cent/lb, được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn một chút và đà tăng trên thị trường năng lượng.

Bang sản xuất đường hàng đầu của Ấn Độ, Maharashtra, có thể sản xuất đường ít hơn gần 16% so với ước tính trước đây do các nhà máy đóng cửa sớm do nguồn mía hạn chế.

Đường trắng giao tháng 5 tăng 12,70 USD, tương đương 2,1%, lên 616,20 USD/tấn, mức cao nhất trong 6 tháng.

Quặng sắt tăng

Giá quặng sắt kỳ tương lai tiếp tục phục hồi vào thứ Ba khi giảm bớt lo ngại về lĩnh vực ngân hàng nâng giá thép tại Thượng Hải, mặc dù lo ngại kéo dài về triển vọng nhu cầu tại nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc đã hạn chế mức tăng.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc kết thúc phiên tăng 1,8% lên 882 nhân dân tệ (128,11 USD)/tấn. Hợp đồng này đã tăng 1,3% trong phiên trước đó, kết thúc chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp.

Trên Sàn giao dịch Singapore, quặng sắt giao tháng 4 tăng 1,8% lên 122,65 USD/tấn.

Chiến lược tồn kho thấp của các nhà máy thép Trung Quốc do hạn chế sản xuất và rủi ro pháp lý có thể sẽ kìm hãm mức tăng quặng sắt.

Tuy nhiên, bất kỳ sự sụt giảm nào của giá quặng sắt cũng có thể bị hạn chế, đặc biệt là kho dự trữ cảng ở Trung Quốc ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2, dựa trên dữ liệu tư vấn của SteelHome.

