Thị trường ngày 29/7: Giá dầu, vàng, đồng tăng trong khi nông sản đồng loạt giảm

Dầu có tuần tăng giá thứ 5 liên tiếp

Giá dầu tăng trong phiên cuối tuần và ghi nhận tăng tuần thứ 5 liên tiếp do các nhà đầu tư lạc quan rằng nhu cầu mạnh và việc cắt giảm nguồn cung.

Nhu cầu các tài sản rủi ro trên thị trường tài chính lớn hơn được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng rằng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách, thúc đẩy triển vọng tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu năng lượng.

Được hỗ trợ bởi việc cắt giảm nguồn cung từ liên minh OPEC+ thông báo vào đầu tháng này, cả hai loại dầu đều theo xu hướng tăng 5% trong tuần – tuần tăng thứ 5 liên tiếp, và tăng hơn 13% trong tháng này.

Chốt phiên 28/7, dầu Brent tăng 75 US cent lên 84,99 USD/thùng, trong khi dầu WTI 49 US cent lên 80,58 USD/thùng.

Cả hai loại dầu này đã giảm khoảng 1 USD trước đó trong phiên, do các nhà đầu tư chốt lời sau khi dầu WTI tăng trên 80 USD/thùng.

Dự đoán nhu cầu tăng sau khi tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý 2 tăng 2,4% vượt dự báo, hỗ trợ quan điểm của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang rằng nền kinh tế có thể đạt được hạ cánh mềm.

Số liệu mới nhất công bố trong ngày 28/7 cho thấy một số nền kinh tế hàng đầu khu vực eurozone đã thể hiện khả năng phục hồi bất ngờ trong quý 2 ngay cả khi một loạt các chỉ số chỉ ra sự suy yếu mới trong thời gian tới khi sản xuất yếu và dịch vụ chậm lại.

Về phía nguồn cung, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes số giàn khoan của Mỹ giảm 1 xuống 529 giàn trong tuần này, thấp nhất kể từ tháng 3/2022.

Bằng chứng của việc thắt chặt nguồn cung đang tăng lên, do dự trữ dầu của Mỹ đang sụt giảm và Saudi Arabia tình nguyện cắt giảm 1 triệu thùng/ngày, đồng thời nhấn mạnh rằng sản lượng dầu của OPEC có thể giảm xuống mức thấp nhất kể từ mùa thu năm 2021.

Vàng phục hồi do USD yếu

Giá vàng tăng sau khi giảm mạnh một ngày trước đó, bởi USD thoái lui do dấu hiệu lạm phát của Mỹ đang hạ nhiệt làm tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ có thể kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ.

Vàng giao ngay tăng 0,75% lên 1.959,53 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 đóng cửa tăng 0,8% lên 1.960,4 USD/ounce.

Lạm phát của Mỹ được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,2% trong tháng trước. Lãi suất đang tăng khiến việc giữ vàng ít hấp dẫn cho các nhà đầu tư vì vàng không mang lại lãi.

Tuy nhiên, USD giảm 0,16% so với các đối thủ khiến vàng rẻ hơn cho người giữ các đồng tiền khác.

Đồng tăng do lạm phát của Mỹ

Giá đồng phục hồi sau hai ngày giảm bởi số liệu lạm phát của Mỹ cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt và các nhà đầu tư hủy vị thế giảm giá trước cuối tuần.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London đóng cửa tăng 1,1% lên 8.663 USD/tấn và hợp đồng này tăng 2,5% trong cả tuần.

Số liệu ngày 28/7 cho thấy lạm phát tháng 6 của Mỹ ghi nhận tăng ít nhất trong hơn 2 năm, làm tăng hy vọng Cục Dự trữ Liên bang tiến gần tới kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Chỉ số USD yếu sau số liệu này khiến các kim loại định giá bằng USD rẻ hơn cho người mua bằng các đồng tiền khác.

Các cam kết từ chính quyền Trung Quốc nhằm thúc đẩy lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn cũng khiến tâm lý lạc quan.

Quặng sắt giảm do lo ngại việc hạn chế sản lượng của Trung Quốc

Giá quặng sắt tiếp tục giảm bởi những lo ngại về việc hạn chế sản lượng và thiếu thông tin cập nhật về kích thích từ Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 2,68% xuống 834,5 CNY (116,6 USD)/tấn.

Tại Singapore, quặng sắt kỳ hạn tháng 9 giảm 2,34% xuống 107,2 USD/tấn.

Công suất sử dụng các lò cao trong số 247 nhà máy thép của Trung Quốc được công ty tư vấn Mysteel khảo sát đã giảm trong tuần thứ 3, giảm tiếp 1,33 điểm phần trăm xuống 89,82% trong tuần từ 21-27/7, do nhiều nhà sản xuất thép trên khắp nước này đã tiếp tục cắt giảm sản lượng của họ theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Theo báo cáo của Reuters, một số nhà máy thép của Trung Quốc đã nhận được chỉ dẫn trong tuần này nhăm hạn chế sản lượng của năm nay ở cùng mức như năm 2022.

Tại Thượng Hải hợp đồng thép cây giảm 0,3% và thép không gỉ giảm 1,1% nhưng thép cuộn cán nóng tăng 0,8%.

Cao su Nhật Bản xuống thấp nhất trong hai năm do đồng JPY mạnh lên

Giá cao su Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021, do đồng JPY mạnh lên sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lãi suất.

Hợp đồng cao su giao tháng 1/2024 trên sàn giao dịch Osaka Nhật Bản đóng cửa giảm 1,3 JPY hay 0,7% xuống 199,1 JPY (1,43 USD)/kg. Hợp đồng này đã giảm 1,4% trong tuần.

Hợp đồng cao su trên sàn giao dịch Thượng Hải kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 10 CNY lên 12.205 CNY (1.705,44 USD)/tấn.

Ngũ cốc, đậu tương giảm

Giá ngũ cốc và đậu tương trên sàn giao dịch Chicago giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần do hy vọng thời tiết nông vụ của Mỹ sẽ cải thiện và Nga sẽ giảm bớt các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng ngũ cốc của Ukraine. Việc bán ra theo yếu tố kỹ thuật cũng bổ sung áp lực lên giá.

Bước sang tháng 8, giai đoạn phát triển quan trọng đối với cây đậu tương của Mỹ, phần lớn nước này dự kiến thoát khỏi mức nhiệt độ cao hơn bình thường đáng kể.

Hơp đồng đậu tương được giao dịch nhiều nhất giảm 15-1/2 US cent đóng cửa tại 13,82-1/2 USD/bushel. Ngô giảm 12 US cent xuống 5,30-1/4 USD/bushel, lúa mì giảm 8-1/2 US cent xuống 7,04-1/4 USD/bushel.

Cà phê, đường giảm

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 đóng cửa giảm 3,55 US cent hay 2,2% xuống 1,5790 USD/lb.

Brazil, nhà xuất khẩu cà phê arabica lớn nhất thế giới đang trên đà có một vụ mùa bội thu năm 2024, nhưng vẫn có thách thức phía trước về chất lượng do ảnh hưởng của mô hình thời tiết El Nino.

Các đại lý tại Brazil cho biết xuất khẩu cà phê của nước này không đạt được trên 3 triệu bao mỗi tháng, đây là mức thế giới cần do lượng dự trữ của các thương nhân và nhà rang xay khá thấp.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 giảm 85 USD hay 3,2% xuống 2.588 USD/tấn.

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa giảm 2,2% xuống 23,92 USD/lb.

Đường trắng cùng kỳ hạn giảm 8 USD hay 1,2% xuống 678,5 USD/tấn.

