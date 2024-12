Thị trường ngày 3/12: Giá vàng rời khỏi chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp, đồng thấp nhất hơn 2 tuần

Ảnh minh họa.

Giá dầu thay đổi nhẹ

Giá dầu thay đổi nhẹ, do kỳ vọng nhu cầu tăng mạnh từ hoạt động nhà máy tăng cao tại Trung Quốc, làm lu mờ lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ không cắt giảm lãi suất thêm nữa tại cuộc họp vào tháng 12/2024.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/12, dầu thô Brent giảm 1 US cent xuống 71,83 USD/thùng, trong khi đó dầu WTI tăng 10 US cent tương đương 0,15% lên 68,1 USD/thùng.

Tuần trước, cả hai loại dầu đều giảm hơn 3%, chịu áp lực bởi mối lo ngại nguồn cung từ cuộc xung đột Israel-Hezbollah suy giảm và dự báo thặng dư năm 2025, bất chấp dự kiến cắt giảm sản lượng.

Một cuộc khảo sát của khu vực tư nhân cho thấy hoạt động nhà máy của Trung Quốc trong tháng 11/2024 tăng mạnh nhất trong 5 tháng, thúc đẩy sự lạc quan của các doanh nghiệp Trung Quốc, ngay cả khi Tổng thống đắc cử Mỹ, Donald Trump gia tăng các mối đe dọa thương mại.

Ngoài ra, giá dầu chịu áp lực giảm bởi đồng USD tăng, sau khi Trump đe dọa áp thuế 100% đối với các nước thành viên BRICS, trừ khi nhóm này cam kết không tạo ra 1 loại tiền tệ mới hoặc hỗ trợ một loại tiền tệ khác có thể thay thế đồng USD.

Đồng USD tăng mạnh khiến giá dầu được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác và làm giảm nhu cầu.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm gần 5%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm gần 5% xuống mức thấp nhất hơn 1 tuần, chịu áp lực giảm bởi sản lượng tăng và dự báo thời tiết ít lạnh hơn so với dự kiến, sẽ làm nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn New York giảm 15 US cent tương đương 4,7% xuống 3,213 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 22/11/2024.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, rời bỏ chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp, do đồng USD tăng mạnh và các nhà đầu tư chờ đợi số liệu quan trọng và thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về lộ trình lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,6% xuống 2.636,54 USD/ounce, sau khi giảm mạnh 1% trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn New York giảm 0,8% xuống 2.658,5 USD/ounce.

Đồng USD tăng mạnh một phần bởi bình luận của Tổng thống đắc cử Mỹ, Donald Trump rằng các quốc gia BRICS nên kiềm chế không cố gắng thay thế đồng USD đang gây áp lực đối với giá vàng, Peter Grant, phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao thuộc Zaner Metals cho biết.

Trump kêu gọi khối 9 quốc gia không ủng hộ hoặc tạo ra các lựa chọn thay thế đồng USD, đồng thời đe dọa áp thuế 100% nếu vi phạm.

Chỉ số đồng USD tăng 0,7% lên mức cao nhất gần 4 tuần, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với khách mua hàng sử dụng tiền tệ khác.

Giá đồng thấp nhất hơn 2 tuần

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất hơn 2 tuần, do đồng USD tăng mạnh thúc đẩy hoạt động bán tháo, bất chấp dấu hiệu lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc – nước tiêu thụ kim loại công nghiệp lớn - phục hồi.

Giá đồng kỳ hạn trên sàn London giảm 0,3% xuống 8.985 USD/tấn, trong đầu phiên giao dịch giá đồng chạm 8.904 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 14/11/2024.

Đồng USD tăng mạnh khiến kim loại được định giá bằng đồng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác, điều này có thể làm giảm nhu cầu.

Giá quặng sắt và thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, được hỗ trợ bởi số liệu lạc quan về nhà máy tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc, song nhu cầu yếu đã hạn chế đà tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Đại Liên tăng 1,26% lên 806 CNY (110,9 USD)/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 14/10/2024 (810,5 CNY/tấn) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Singapore tăng 0,1% lên 104,5 USD/tấn.

Cuộc khảo sát của khu vực tư nhân cho biết, hoạt động nhà máy của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 5 tháng trong tháng 11/2024, khi các đơn đặt hàng mới, bao gồm cả đơn đặt hàng từ nước ngoài, đã dẫn đến sự gia tăng mạnh về sản lượng.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,18%, thép cuộn cán nóng tăng 0,8%, thép cuộn tăng 0,97%, trong khi thép không gỉ giảm 0,77%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 3 liên tiếp, do không chắc chắn về triển vọng nhu cầu làm lu mờ 1 loạt số liệu kinh tế lạc quan từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 0,8 JPY tương đương 0,22% xuống 362,2 JPY (2,41 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 45 CNY tương đương 0,25% xuống 18.210 CNY (2.505,43 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Singapore giảm 0,6% xuống 196,7 US cent/kg.

Giá cà phê giảm từ mức cao nhất 47 năm

Giá cà phê trên sàn London giảm, sau khi đạt mức cao nhất nhiều thập kỷ trong tuần trước, do đồng tiền của nước sản xuất hàng đầu – Brazil – suy giảm, đã thúc đẩy làn sóng bán tháo.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE giảm 22 US cent tương đương 6,9% xuống 2,9605 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất kể từ năm 1977 (3,3545 USD/lb) trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn London giảm 10,6% xuống 4.806 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ năm 1977 (5.694 USD/tấn) trong phiên trước đó, chỉ số giá của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết.

Giá đường duy trì vững

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE thay đổi nhẹ ở mức 21,07 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất hơn 2 tháng (20,7 US cent/lb).

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London duy tri vững ở mức 547,7 USD/tấn.

Giá đậu tương, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago giảm, do thời tiết tại Nam Mỹ có lợi cho cây trồng, dự báo sản lượng vụ thu hoạch tại Brazil đạt mức cao kỷ lục và lo ngại về chính quyền Trump đối với nước nhập khẩu đậu tương hàng đầu – Trung Quốc.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2025 giảm 4-1/4 US cent xuống 9,85-1/4 USD/bushel, giá ngô kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 1/2 US cent xuống 4,32-1/2 USD/bushel. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 3/4 US cent xuống 5,47-1/4 USD/bushel, trong phiên có lúc giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng.

Giá dầu cọ rời khỏi chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm và rời khỏi chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp, do giá dầu đậu tương trên sàn Đại Liên và Chicago suy yếu và xuất khẩu trong tháng 11/2024 giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Bursa Malaysia giảm 62 ringgit tương đương 1,24% xuống 4.958 ringgit (1.112,41 USD)/tấn. Tính chung, trong tháng 11/2024 giá dầu cọ tăng 6,9% - tháng tăng thứ 4 liên tiếp.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 3/ 12