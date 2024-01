Thị trường ngày 30/1: Giá dầu giảm, vàng, đồng và quặng sắt đồng loạt tăng cao

Ảnh minh họa.

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng, do lĩnh vực bất động sản yếu kém của Trung Quốc dấy lên mối lo ngại về nhu cầu, khiến các thương nhân đánh giá lại rủi ro nguồn cung do căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/1, dầu thô Brent giảm 1,15 USD tương đương 1,4% xuống 82,4 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 1,23 USD tương đương 1,6% xuống 76,78 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều giảm – lần đầu tiên – trong 4 phiên, khi trọng tâm chuyển sang lo ngại nhu cầu tại Trung Quốc – nơi cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng trầm trọng, khi tập đoàn Hồng Kông ra lệnh thanh lý tập đoàn bất động sản khổng lồ - Evergrande Group 3333.HK Trung Quốc.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 8%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 8% trước khi hợp đồng kỳ hạn tháng 2/2024 hết hiệu lực, do dự báo nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm và xuất khẩu sẽ vẫn ở mức thấp trong nhiều tuần tới, với thời tiết ôn hòa và 1 đơn vị tại nhà máy xuất khẩu LNG Freeport tại bang Texas ngừng hoạt động.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn New York giảm 22,2 US cent tương đương 8,2% xuống 2,49 USD/mmBTU và giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 6% xuống 2,05 USD/mmBTI – thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2023.

Giá vàng tăng, bạc cao nhất 2 tuần

Giá vàng tăng, do căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, nâng đỡ nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn là vàng, trong khi thị trường chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào cuối tuần này, để có thêm manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay của Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,4 lên 2.025,97 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn New York tăng 0,4% lên 2.025,4 USD/ounce.

Đồng thời, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 23,11 USD/ounce – cao nhất kể từ ngày 16/1/2024.

Giá đồng tăng

Giá đồng duy trì vững, song chịu áp lực từ mối hoài nghi về triển vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc, sau những thông tin mới từ lĩnh vực bất động sản gặp khó khăn của nước này và đồng USD tăng trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Giá đồng trên sàn London tăng 0,3% lên 8.569 USD/tấn.

Trong tuần trước, giá đồng đạt mức cao nhất 3 tuần (8.599 USD/tấn), sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm 1 lượng lớn tiền mặt vào hệ thống ngân hàng.

Giá quặng sắt tăng, thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất 3 tuần, do kỳ vọng nhu cầu được cải thiện, trong bối cảnh chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản tại Trung Quốc và kỳ vọng về các biện pháp kích thích tiếp theo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Đại Liên tăng 1,1% lên 998,5 CNY (139,09 USD)/tấn. Trước đó trong phiên, giá quặng sắt đạt 1.006 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 8/1/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Singapore tăng 1,2% lên 135,4 USD/tấn).

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 0,1% xuống 3.968 CNY/tấn, thép cuộn cán nóng giảm 0,2%, trong khi thép cuộn tăng 0,2% lên 4.165 CNY/tấn, thép không gỉ giảm 0,8% xuống 14.155 CNY/tấn.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, do tồn trữ tăng, sản lượng lốp xe giảm và tâm lý không mấy lạc quan về nhu cầu xe điện, làm lu mờ tác động của giá dầu tăng cao.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn Osaka giảm 4,7 JPY tương đương 1,64% xuống 282 JPY (1,91 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 140 CNY xuống 13.560 CNY (1.888,18 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Singapore giảm 0,72% xuống 151,9 US cent/kg.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê robusta trên sàn London tăng, khi thị trường được hỗ trợ bởi nguồn cung tại châu Âu thắt chặt.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn London tăng 6 USD tương đương 0,2% lên 3.275 USD/tấn, sau khi đạt mức cao 3.326 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE giảm 2,4% xuống 1,8925 USD/lb.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE giảm 0,24 US cent tương đương 1% xuống 23,53 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn London giảm 0,9% xuống 662,1 USD/tấn.

Giá đậu tương thấp nhất 2 năm, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương tại Mỹ chạm mức thấp nhất 2 năm xuống dưới 12 USD/bushel, chịu áp lực giảm bởi triển vọng vụ thu hoạch tại Nam Mỹ được cải thiện và lo ngại về nhu cầu khi nước mua đậu tương hàng đầu – Trung Quốc – gặp khó khăn trong lĩnh vực bất động sản.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 15 US cent xuống 11,94-1/4 USD/bushel, sau khi giảm xuống 11,91-1/2 USD/bushel – thấp nhất kể từ tháng 11/2021. Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 6 US cent xuống 4,4-1/4 USD/bushel và giá lúa mì giao cùng kỳ hạn giảm 6-3/4 US cent xuống 5,93-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ rời khỏi chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia rời khỏi chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp, do giá dầu thực vật khác giảm và hoạt động bán ra chốt lời.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 68 ringgit tương đương 1,69% xuống 3.949 ringgit (834,53 USD)/tấn. Tuần trước giá dầu cọ tăng gần 2% - tuần tăng thứ 3 liên tiếp.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 30/ 1