Thị trường ngày 30/8: Giá dầu tăng hơn 4%, ngô đạt đỉnh 2 tháng, khí gas giảm 18%

Dầu tăng hơn 4%



Giá dầu tăng hơn 4% ngay phiên đầu tuần, kéo dài đà tăng từ tuần trước do OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng và xung đột ở Libya. Tuy nhiên, xu hướng tăng bị kiềm chế bởi tỷ giá USD mạnh lên và triển vọng kinh tế Mỹ xấu đi.

Saudi Arabia, nhà sản xuất hàng đầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), tuần trước đã đưa ra ý tưởng cắt giảm sản lượng, mà các nguồn tin cho biết có thể trùng hợp với sự gia tăng nguồn cung từ Iran nếu nước này đạt được thỏa thuận hạt nhân với phương Tây.

Giá dầu thô Brent kết thúc phiên tăng 4,10 USD, tương đương 4,1%, lên 105,09 USD/thùng, sau khi tăng 4,4% trong tuần trước. Giá dầu Tây Texas (WTI) của Mỹ tăng 3,95 USD, tương đương 4,2%, lên 97,01 USD, sau khi tăng 2,5% vào tuần trước.

Tình trạng bất ổn tại thủ đô của Libya vào cuối tuần qua, khiến 32 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại rằng nước này có thể rơi vào một cuộc xung đột toàn diện và làm gián đoạn nguồn cung dầu từ các quốc gia OPEC.

Vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong một tháng

Giá vàng biến động mạnh trong phiên vừa qua, giảm sâu vào đầu phiên nhưng hồi phục vào cuối phiên khi đồng USD ngừng tăng.

Giá vàng giao ngay kết thúc phiên ở mức 1.737,57 USD/ounce vững so với giá đóng cửa cuối phiên liền trước. Trước đó trong cùng phiên có thời điểm giá đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 27 tháng 7, là 1.719,56 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 cũng vững ở 1.749,7 USD/ounce.

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures cho biết: "Vàng bị bán tháo sau bài phát biểu của ông Powell nhưng hiện đã hồi phục do các nhà đầu tư săn mua giá hời và sau khi USD hạ nhiệt... Vàng sẽ trở lại giao dịch trong biên độ hẹp cho đến khi có thêm manh mối từ Fed".

Đồng USD giảm 0,1% vào cuối phiên, lùi khỏi mức cao nhất trong vòng 2 thập kỷ vào lúc đầu phiên, khiến vàng trở nên ít đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng các tiền tệ khác.

Trong một bài phát biểu tại Jackson Hole, Wyoming, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, cho biết Fed sẽ tăng lãi suất lên cao nếu cần để kiềm chế lạm phát.

Kim loại cơ bản giảm

Giá kim loại cơ bản trên sàn Thượng Hải giảm trong phiên vừa qua do lo ngại tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu kim loại đều chậm lại sau khi Chủ tịch Fed báo hiệu sẽ có nhiều đợt tăng lãi suất.

Ông Powell hôm thứ Sáu cảnh báo rằng người Mỹ đang phải trải qua một thời kỳ kinh tế tăng trưởng chậm và có thể gia tăng tình trạng thất nghiệp. Tăng trưởng chậm lại có thể dẫn đến nhu cầu kim loại cơ bản giảm.

Giá đồng kỳ hạn giao tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải lúc đóng cửa giảm 1,3% xuống 62.550 nhân dân tệ (9.039,41 USD)/tấn; nickel giảm 5% xuống 165.060 nhân dân tệ/tấn và kẽm giảm 1,6% xuống 25.025 nhân dân tệ/tấn.

Sàn giao dịch kim loại London đóng cửa nghỉ lễ.

Giá quặng sắt tại Đại Liên cũng giảm, kết thúc chuỗi 5 phiên tăng trước đó do lo ngại về việc hạn chế sản xuất thép tại Trung Quốc – nước sản xuất thép hàng đầu thế giới.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc kết thúc phiên giảm 1,4% xuống 714 nhân dân tệ (103,19 USD)/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 giảm 3,8% xuống 101,90 USD/tấn.

Giá thép cây trên sàn Thượng Hải phiên này cũng giảm 2,8%, trong khi thép cuộn cán nóng giảm 2,1%. Riêng giá thép không gỉ tăng 0,2%.

Cà phê Arabica giảm

Giá cà phê arabica trên sàn New York giảm khỏi mức cao nhất nhiều tháng chạm tới vào tuần trước trong bối cảnh giao dịch thưa thớt khi thị trường London đóng cửa nghỉ lễ.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 giảm 1,5 cent, tương đương 0,6%, xuống 2,366 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất trong sáu tháng là 2,4295 USD vào thứ Năm tuần trước (25/8).

Không có giao dịch cà phê robusta kỳ hạn tại London.

Ngô đạt "đỉnh" 2 tháng

Giá ngô trên sàn Chicago tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 2 tháng sau khi khảo sát vụ mùa của Mỹ cho thấy cây trồng bị thiệt hại do thời tiết nắng nóng và dự kiến sản lượng sẽ không đạt mức mà Chính phủ dự kiến.

Giá lúa mì cũng tăng lên mức cao nhất trong khoảng 7 tuần, trong khi đậu tương giảm sau khi khảo sát cho thấy sản lượng đậu tương Mỹ sẽ bội thu.

Giá ngô kỳ hạn tham chiếu kết thúc phiên tăng 18-3/4 US cent lên 6,83 USD/bushel; lúa mì tăng 37-1/2 US cent lên 8,42-3/4 USD/bushel, trong khi đậu tương giảm 23-1/2 US cent xuống 14,37-3/4 USD/bushel.

Khí đốt lao dốc

Giá khí đốt tự nhiên trên thị trường châu Âu giảm hơn 18% xuống dưới 280 euro/megawatt giờ, trái ngược xu hướng tăng gần 40% vào tuần trước, sau khi Đức cho biết các cơ sở lưu trữ khí đốt của họ dự kiến sẽ đầy 85% vào tháng tới, sớm hơn so với mục tiêu là tháng 10.

Tuy nhiên, nguồn cung hiện tại vẫn khan hiếm và triển vọng nguồn cung khi bước vào mùa đông vẫn rất không chắc chắn.

Công ty Gazprom của Nga sẽ ngừng chuyển khí đốt đến châu Âu thông qua Nord Stream trong ba ngày kể từ thứ Tư (31/8) sau khi đã giảm lưu lượng qua đường ống xuống khoảng 20%. Trong khi đó, Na Uy, quốc gia đã vượt Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu sau cuộc chiến ở Ukraine, sẽ cắt giảm xuất khẩu khí đốt của mình để bảo trì theo kế hoạch và ngoài kế hoạch tại 13 mỏ và nhà máy chế biến trong suốt tháng 9.

Cao su tăng

Giá cao su giao dịch tại Nhật Bản tăng trong phiên 29/8 theo xu hướng giá tăng trên sàn Thượng Hải và do đồng yen giảm giá so với USD.

Hợp đồng cao su giao tháng 2 trên sàn Osaka kết thúc phiên twang 2,3 yên, tương đương 1,0%, lên 228,5 yên (1,65 USD)/kg. Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 1 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 225 nhân dân tệ lên 12.770 nhân dân tệ (1.845 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 30/8: