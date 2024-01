Thị trường ngày 31/1: Giá dầu, vàng, đồng, cà phê và đường đồng loạt tăng, khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 9 tháng

Ảnh minh họa

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng, do dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu tăng cao và căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, làm lu mờ lo ngại xung quanh nhu cầu của Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/1, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 47 US cent lên 82,87 USD/thùng và giá dầu Brent kỳ hạn tháng 4/2024 tăng 67 US cent lên 82,5 USD/thùng. Dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,04 USD tương đương 1,35% lên 77,82 USD/thùng.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nâng triển vọng cho cả Mỹ và Trung Quốc về việc lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến.

Ngoài ra, xung đột tại Trung Đông cũng hỗ trợ thị trường. Đồng thời, tồn trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần tính đến ngày 26/1/2024 dự kiến giảm 200.000 thùng.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 9 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 9 tháng, sau khi hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2024 được định giá thấp hơn, dự báo thời tiết ôn hòa hơn và nhu cầu sưởi ấm trong 2 tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn New York tăng 2,3 US cent tương đương 1,1% từ mức 2,077 USD/mmBTU trong phiên trước đó. Tuy nhiên, đây là mức thấp nhất kể từ ngày 13/4/2023 và giảm khoảng 17% so với hợp đồng kỳ hạn tháng 2/2024.

Giá vàng và bạc cao nhất 2 tuần

Giá vàng tăng lên mức cao nhất 2 tuần, được hỗ trợ bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, trong khi trọng tâm chuyển sang cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, để hiểu rõ hơn về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay như thế nào.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,2% lên 2.035,32 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 16/1/2024 trong đầu phiên giao dịch và vàng kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn New York tăng 0,5% lên 2.034,2 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD giảm 0,2%, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng chạm mức thấp nhất 2 tuần. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng thỏi.

Giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 23,11 USD/ounce, song đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/1/2024 trong đầu phiên giao dịch.

Giá đồng tiếp đà tăng

Giá đồng tăng, được nâng đỡ bởi kỳ vọng nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – sẽ đưa ra nhiều biện pháp hơn để ổn định nền kinh tế và thị trường chứng khoán, song nhu cầu suy yếu đã hạn chế đà tăng.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,9% lên 8.633 USD/tấn.

Tính đến nay, giá đồng đã tăng 4% kể từ khi chạm mức thấp nhất 6 tuần trong phiên ngày 18/12024. Giá đồng tăng do sự gián đoạn của các mỏ khai thác, khiến các nhà phân tích thay đổi dự báo thiếu hụt sang thặng dư trong năm nay.

Giá quặng sắt và thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, do lo ngại về lĩnh vực bất động sản gặp khó khăn tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc, làm mất đi lạc quan từ những nỗ lực gần đây nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng và củng cố niềm tin thị trường.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Đại Liên giảm 1,76% xuống 979,5 CNY (136,46 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 24/1/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Singapore giảm 1,94% xuống 132,8 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 24/1/2024.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 1,39%, thép cuộn cán nóng giảm 1,39%, thép cuộn giảm 1,13% và thép không gỉ giảm 0,88%.

Giá cao su tại Nhật Bản tiếp đà giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm nhẹ, do các nhà đầu tư đánh giá việc ngừng sản xuất ô tô và lo ngại nhu cầu Trung Quốc, song số liệu việc làm tại Nhật Bản thuận lợi đã hạn chế đà suy giảm giá.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn Osaka giảm 0,7 JPY tương đương 0,25% xuống 281,3 JPY (1,91 USD)/kg. Giá cao su giảm phiên thứ 3 liên tiếp – chuỗi giảm dài nhất kể từ ngày 5/12/2023.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 110 CNY xuống 13.510 CNY (1.882,38 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Singapore giảm 0,13% xuống 151,9 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn London tăng 61 USD tương đương 1,9% lên 3.336 USD/tấn, quay trở lại mức cao nhất trong ít nhất 16 năm đạt được hồi giữa tháng 1/2024.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 2,5% lên 1,94 USD/lb.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 0,38 US cent tương đương 1,6% lên 23,91 US cent/lb, sau khi giảm 3 phiên liên tiếp.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn London thay đổi nhẹ ở mức 662,7 USD/tấn.

Giá đậu tương, ngô và lúa mì tăng

Giá đậu tương và ngô tại Mỹ tăng, sau hoạt động mua vào kiếm lời sau khi cả hai loại hàng hóa giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, mặc dù thiếu thông tin hỗ trợ về cung cầu. Giá lúa mì tăng sau khi chạm mức thấp nhất 1 tuần.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 7-1/2 US cent lên 4,47-3/4 USD/bushel, hồi phục từ mức thấp 4,36-1/2 USD/bushel – thấp nhất kể từ tháng 12/2020. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 24-1/2 US cent lên 12,18-3/4 USD/bushel, sau khi giảm xuống 11,87-3/4 USD/bushel – thấp nhất kể từ tháng 11/2021. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 12 US cent lên 6,05-1/2 USD/bushel. Tính chung cả tháng, giá ngô giảm 5% và giá đậu tương giảm 6,1%, do dự báo cây trồng phát triển thuận lợi tại Argentina và Brazil, cùng với nguồn cung tại Mỹ dồi dào sau vụ thu hoạch năm 2023 bội thu.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, do giá dầu thực vật khác suy yếu và đồng ringgit tăng mạnh.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 106 ringgit tương đương 2,68% xuống 3.842 ringgit (813,12 USD)/tấn. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 6/10/2023.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 31/ 1