Thị trường ngày 4/2: Giá dầu, vàng, đồng và kẽm thấp nhất 3 tuần, khí tự nhiên thấp nhất 25 tháng

Ảnh minh họa

Giá dầu thấp nhất 3 tuần

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần, sau số liệu việc làm của Mỹ tăng mạnh, dấy lên mối lo ngại lãi suất tăng cao và khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự rõ ràng hơn về lệnh cấm vận của EU đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/2, dầu thô Brent giảm 2,23 USD tương đương 2,7% xuống 79,94 USD/thùng, sau khi tăng lên mức cao 84,2 USD/thùng, trong phiên có lúc chạm 79,72 USD/thùng – thấp nhất kể từ ngày 11/1/2023. Dầu thô Tây Texas WTI giảm 2,49 USD tương đương 3,3% xuống 73,39 USD/thùng, trong phiên có lúc dao động trong khoảng 73,13-78 USD/thùng – thấp nhất kể từ ngày 5/1/2023. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 7,8%, dầu WTI giảm 7,9%.

Tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 1/2023 tăng mạnh, trong bối cảnh thị trường lao động phục hồi, song tiền lương tăng khiêm tốn sẽ giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dễ dàng hơn trong việc chống lạm phát.

Giá khí tự nhiên thấp nhất 25 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 2% xuống mức thấp nhất 25 tháng, do dự báo thời tiết mùa đông trong hơn 2 tuần tới ôn hòa hơn so với dự kiến trước đó và nhu cầu sưởi ấm giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn New York giảm 4,6 US cent tương đương 1,9% xuống 2,41 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ tháng 12/2020. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên giảm 22,5% - tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 12/2022 (giảm 23%).

Giá vàng thấp nhất hơn 3 tuần

Giá vàng giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, sau số liệu việc làm của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến, dấy lên mối lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục tăng lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 2,6% xuống 1.863,66 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York giảm 2,8% xuống 1.876,6 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, giá vàng giảm 2,5% - tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 10/2022, khi giảm gần 100 USD trong 2 phiên giao dịch.

Tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 1/2023 tăng mạnh, tăng 517.000 việc làm, gần gấp đôi so với tháng 12/2022. Tỉ lệ thất nghiệp chạm mức thấp nhất hơn 53,5 năm là 3,4%, cho thấy thị trường lao động vẫn thắt chặt.

Đồng USD tăng 1,1% lên mức cao nhất 3 tuần và khiến vàng trở nên kém hấp dẫn. Đồng thời, tỉ suất lợi tức kỳ hạn 10 năm cũng tăng.

Giá kẽm và đồng thấp nhất 3 tuần

Giá kẽm giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần, sau khi tồn trữ và đồng USD tăng, nhu cầu kim loại tại Trung Quốc vẫn chậm lại, bất chấp nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt về Covid-19.

Giá kẽm giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 4,8% xuống 3.219 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 12/1/2023. Tính từ đầu năm đến nay, giá kẽm tăng 8%.

Giá kẽm giảm sau khi tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 1/2023 tăng mạnh và chỉ số đồng USD tăng. Đồng USD tăng khiến hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh đắt hơn đối với khách hàng sử dụng tiền tệ khác.

Tồn trữ kẽm tại Thượng Hải tăng hơn gấp đôi lên 91.616 tấn kể từ ngày 20/1/2023.

Giá đồng trên sàn London giảm 1% xuống 9.039 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 11/1/2023, bất chấp lo ngại về sự gián đoạn tại các khu vực sản xuất đồng chủ yếu là Mỹ La tinh và châu Phi có thể khiến nguồn cung thắt chặt.

Giá quặng sắt thấp nhất 2 tuần, thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm và có tuần giảm mạnh, khi các thương nhân đánh giá lại triển vọng nhu cầu tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc – và thận trọng, sau khi các nhà quản lý thị trường cảnh báo chống đầu cơ giá quá mức.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,4% xuống 853,5 CNY (126,52 USD)/tấn, sau khi chạm mức thấp mới 2 tuần (834 CNY/tấn) trong đầu phiên giao dịch. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt giảm 1,2%.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Singapore giảm 0,8% xuống 125,1 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt trên sàn Singapore có tuần giảm đầu tiên trong năm nay.

Tồn trữ quặng sắt nhập khẩu tại 45 cảng lớn của Trung Quốc tăng lên 137,3 triệu tấn - cao nhất 4 tháng, tăng 5,2 triệu tấn tương đương 4% so với giai đoạn điều tra trước đó, số liệu điều tra giai đoạn 20-27/1/2023 của Mysteel cho biết.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,8%, thép cuộn cán nóng giảm 0,4%, thép cuộn giảm 1% và thép không gỉ giảm 0,7%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, song có tuần giảm đầu tiên trong 5 tuần, khi các thương nhân đánh giá lại triển vọng nhu cầu tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – sau tuần nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 1 tuần.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Osaka tăng 0,7 JPY tương đương 0,3% lên 226,3 JPY (1,76 USD)/kg. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá cao su giảm 4,6%.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 175 CNY xuống 12.685 CNY (1.881 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Singapore giảm 0,8% xuống 140,6 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE giảm 5,1 US cent tương đương 2,9% xuống 1,728 USD/lb, giảm từ mức cao nhất 3 tháng (1,842 USD/lb) trong phiên ngày 2/2/2023. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá cà phê arabica tăng 1,7%.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London giảm 18 USD tương đương 0,9% xuống 2.031 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá cà phê giảm 1%.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 12/2022 giảm 7,7% so với cùng tháng năm 2021 xuống 9,81 triệu bao (60 kg/bao), Tổ chức Cà phê Quốc tế cho biết.

Giá đường giảm

Giá đường thô giảm từ mức cao nhất 6 năm trong phiên đầu tuần.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE giảm 0,42 US cent tương đương 1,9% xuống 21,24 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 6 năm (21,86 US cent/lb) trong phiên ngày 2/2/2023. Tính chung cả tuần, giá đường thô tăng 1,3%, sau khi tăng 6,3% trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London giảm 15,5 USD tương đương 2,7% xuống 551,3 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá đường trắng giảm 2%.

Giá đậu tương và lúa mì giảm, ngô tăng

Giá đậu tương tại Mỹ giảm, do giá dầu thô giảm và dự kiến vụ thu hoạch đậu tương tại Brazil bội thu, song giá khô đậu tương tăng lên mức cao nhất 8,5 năm do nguồn cung thức ăn chăn nuôi thắt chặt. Giá lúa mì giảm do hoạt động bán ra chốt lời, sau khi tăng lên mức cao nhất 1 tháng, trong khi giá ngô tăng.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 2-1/4 US cent xuống 15,32 USD/bushel, trong khi giá khô đậu tương kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 4,7 USD lên 496,5 USD/tấn, sau khi đạt 500,4 USD/tấn – cao nhất kể từ tháng 6/2014. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 4-1/4 US cent xuống 7,56-3/4 USD/bushel, sau khi tăng lên 7,76-1/2 USD/bushel – cao nhất 1 tháng. Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 2-1/4 US cent lên 6,77-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, do đồng ringgit suy yếu và hoạt động mua vào kiếm lời, song giá dầu cọ vẫn có tuần giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 97 ringgit tương đương 2,59% lên 3.848 ringgit (904,14 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ giảm 1,38%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 4/2