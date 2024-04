Chiếc xe có "bộ não thông minh" đầu tiên 100% made by Vietnam có gì đặc biệt?

Mới đây, Công ty xe điện Pega Việt Nam ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI. Tại buổi ra mắt, ông Đoàn Linh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Pega Việt Nam khẳng định: "Pega eSmart AI chính là sản phẩm được làm ra bởi người Việt, là niềm tự hào của bàn tay và khối óc của chính người Việt Nam 100%".



Đặc biệt, vị CEO này còn không tiếc mỹ từ để khen ngợi cho mẫu xe mới. Ông đưa ra đánh giá, đây là sản phẩm đột phá trong ngành xe năm 2024. Đồng thời, theo quan điểm của ông, ngoại trừ thương hiệu có phần kém cạnh hơn so với các đối thủ sừng sỏ, có thâm niên trên thị trường thì không có 1 sản phẩm nào có thể so sánh với sản phẩm của Pega trong tầm giá. Vậy chiếc xe điện này có gì đặc biệt so với các đối thủ trên thị trường?

Theo thông tin được phía Pega công bố, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 2.230 x 750 x 1.150mm. Chiều cao yên xe 780mm, trọng lượng xe và pin 125kg. Xe có tải trọng 250kg.

Các tính năng nổi bật của xe có thể kể tới như: Hệ thống đèn full LED, bản đồ chỉ đường tiện dụng; mở khóa xe bằng mật khẩu, không cần dùng chìa khóa; quản lý xe bằng phần mềm trên điện thoại, khóa xe chống trộm tuyệt đối từ xa.

Điểm nhấn của Pega eSmart AI là dòng xe máy điện thông minh sở hữu trợ lý ảo và màn hình cảm ứng đầu tiên trên thế giới. Bạn có thể tìm đường và chỉ đường tiện lợi ngay trên màn hình, không cần cầm điện thoại trên tay. Hệ thống bản đồ từ Google trực quan giúp bạn đến nơi tiết kiệm thời gian nhất có thể. Trợ lý ảo đa tác vụ cũng nhắc nhở sạc xe, cảnh báo thời tiết xấu, trợ giúp tối đa cho người lái. Hỗ trợ nhắn tin và gọi điện trực tiếp trên xe bằng giọng nói, không cần dùng điện thoại.

Cùng với đó, Pega eSmart AI còn có thể xem phim, nghe nhạc, giải trí đa phương tiện; cảnh báo an toàn thông minh, thông báo tới người thân trong các trường hợp khẩn cấp, chống trộm từ xa, mở khóa xe bằng mật khẩu.

Pega eSmart AI được trang bị thế hệ động cơ mới nhất hiện nay với công nghệ PMSM, loại động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu được sản xuất từ đất hiếm. Công nghệ này đã được áp dụng trên các phương tiện và thiết bị có hiệu suất cao như các mẫu xe điện của Tesla, Chevy Bolt, Nissan Leaf và các xe điện khác.

Công nghệ này sẽ giúp xe máy điện Pega eSmart AI đạt được hiệu suất tối đa và khả năng vận hành ổn định, đồng thời tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả. Pega eSmart AI có thể chống nước tiêu chuẩn IP67 và lội nước ở độ sâu 0,5 mét.

Sức mạnh của Pega eSmart AI là khối pin lithium dung lượng 42Ah cho công suất cực đại 4.000W, momen xoắn tối đa 140 Nm, tốc độ tối đa 100km/h. Xe có 2 tùy chọn cho khách hàng là bản chạy 110km/lần sạc và 160km/lần sạc. Công nghệ sạc nhanh chỉ trong 4 giờ và mỗi lần sạc đầy chỉ hết 3 số điện, tương đương 5.000 đồng.

Về giá bán, bản chạy 110km có giá bán là 42 triệu đồng, trong khi đó, bản 160km hiện được bán ở mức 50 triệu đồng.

Phía Pega tham vọng bán được 1.000 xe mỗi tháng. Dù đây là con số không hề lớn nhưng theo ông Đoàn Linh, với hãng xe nhỏ như Page, chỉ có mấy chục nhân viên thì để đạt được thành tích này cũng cần rất nhiều nỗ lực.

Bên cạnh việc phục vụ thị trường trong nước, Pega cũng đã có những chiến lược, kế hoạch xuất khẩu sản phẩm sang thị trường nước ngoài là Ấn Độ và Indonesia. Sản phẩm này của Paga đang nhận được những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng tại các quốc gia này.

Pega có tiền thân là HKbike. Sau 5 năm gia nhập thị trường xe điện, đầu năm 2017, PEGA đã chính thức cho ra mắt những sản phẩm đầu tiên được nội địa hóa tại Việt Nam với tỷ lệ nội địa hóa tính theo giá trị sản phẩm lên đến 85%. Hiện tại, công ty có nhà máy lắp ráp xe điện tại Yên Dũng, Bắc Giang với diện tích 15.000m2 với công suất thiết kế đạt 40.000 xe/tháng.

