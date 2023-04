Thị trường ngày 4/4: Giá dầu tăng vọt 6%, đường trắng cao nhất hơn 10 năm

Giá dầu tăng vọt 6%

Giá dầu tăng 6%, sau khi nhóm OPEC+ có kế hoạch cắt giảm sản lượng nhiều hơn, dấy lên mối lo ngại nguồn cung thắt chặt, làm lu mờ cảnh báo nhu cầu giảm nếu các nhà máy lọc dầu trả giá dầu thô cao hơn.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/4, dầu thô Brent tăng 5,04 USD tương đương 6,3% lên 84,93 USD/thùng, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 7/3/2023 (86,42 USD/thùng). Dầu thô Tây Texas WTI tăng 4,75 USD tương đương 6,3% lên 80,42 USD/thùng, sau khi tăng lên mức cao nhất 2 tháng trong đầu phiên giao dịch.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, được gọi là OPEC+ thông báo sẽ giảm mục tiêu sản lượng thêm 1,16 triệu thùng/ngày (bpd). Cam kết mới nhất nâng tổng khối lượng dầu cắt giảm bởi OPEC+ lên 3,66 triệu bpd bao gồm việc cắt giảm 2 triệu thùng vào tháng 10/2022, tương đương khoảng 3,7% nhu cầu toàn cầu.

Việc hạn chế sản lượng của OPEC+ khiến hầu hết các nhà phân tích đều nâng dự báo giá dầu Brent lên 100 USD/thùng vào cuối năm nay. Điều này có thể thúc đẩy các đợt tăng lãi suất mạnh hơn từ các ngân hàng trung ương và dần dần đẩy các nền kinh tế đến gần suy thoái hơn. Hoạt động sản xuất của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm trong tháng 3/2023 và có thể giảm hơn nữa do tín dụng thắt chặt và chi phí đi vay tăng cao.

Giá khí tự nhiên giảm 5%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 5%, do sản lượng tăng, dự báo thời tiết ôn hòa hơn và nhu cầu sưởi ấm thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn New York giảm 11,9 US cent tương đương 5,4% xuống 2,097 USD/mmBTU, trong phiên có lúc tăng 5% lên mức cao nhất kể từ ngày 24/3/2023.

Giá vàng tăng 1%

Giá vàng tăng 1%, do đồng USD giảm khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn hấp dẫn hơn sau khi OPEC+ cắt giảm sản lượng, dấy lên mối lo ngại lạm phát kéo dài và gây ra sự không chắc chắn về phản ứng của ngân hàng trung ương.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,9% lên 1.984,75 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York tăng 0,7% lên 2.000,4 USD/ounce.

Tuy nhiên, đà tăng giá vàng bị hạn chế do hoạt động sản xuất của Mỹ chạm mức thấp nhất trong gần 3 năm trong tháng 3/2023, trong bối cảnh điều kiện tín dụng thắt chặt kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm.

Giá đồng giảm, nhôm tăng

Giá đồng giảm, do giá dầu tăng dấy lên mối lo ngại về lạm phát và lãi suất tại Mỹ tăng cao và hoạt động sản xuất tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – bị đình trệ.

Giá đồng trên sàn London giảm 0,9% xuống 8.909,5 USD/tấn. Trong mấy tuần qua, giá đồng tăng được hỗ trợ bởi ý kiến cho rằng việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ không mạnh như dự kiến trước đó.

Tuy nhiên, mức giảm giá đồng được hạn chế bởi tồn trữ tại London giảm hơn 15% trong 2 tuần qua xuống 63.850 tấn.

Trong khi đó, giá nhôm đạt mức cao nhất 1 tháng (2.434 USD/tấn), do lo ngại giá dầu tăng cao có thể dẫn đến giá năng lượng tăng – một yếu tố chính trong quy trình sản xuất nhôm.

Giá quặng sắt và thép giảm

Giá quặng sắt tại Đại Liên và Singapore giảm, khi các thương nhân lo ngại về sự can thiệp của chính phủ vào thị trường sau đợt phục hồi tuần trước.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 2,04% xuống 890,5 CNY (129,27 USD/tấn) – thấp nhất kể từ ngày 29/3/2023, sau khi tăng gần 5% trong tuần trước.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Singapore giảm 3,77% xuống 120,6 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 27/3/2023, sau khi tăng 5,1% trong tuần trước đó.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 3,14% xuống 4.044 CNY/tấn, thép cuộn cán nóng giảm 2,7%, thép cuộn giảm 3,41% và thép không gỉ thay đổi nhẹ.

Giá cao su tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng phiên thứ 3 liên tiếp, được hỗ trợ bởi giá dầu thô tăng, ngay cả khi tăng trưởng hoạt động nhà máy tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – giảm, khiến nhu cầu cao su giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Osaka (OSE) tăng 3,8 JPY tương đương 1,8% lên 213,8 JPY (1,6 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 95 CNY xuống 11.915 CNY (1.730 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Singapore giảm 0,3% xuống 135,3 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn ICE tăng 5,75 US cent tương đương 3,4% lên 1,7625 USD/lb, hồi phục từ mức thấp nhất 2 tháng (1,6615 USD/lb) trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London tăng 23 USD tương đương 1% lên 2.229 USD/tấn, hướng tới mức cao nhất 6,5 tháng (2.250 USD/tấn) trong tuần trước đó.

Giá đường trắng cao nhất 10,5 năm

Giá đường trắng trên sàn London tăng lên mức cao nhất trong hơn 10 năm, được thúc đẩy bởi triển vọng sản lượng giảm và giá năng lượng tăng.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn ICE tăng 0,15 US cent tương đương 0,7% lên 22,4 US cent/lb, sau khi đạt 22,63 US cent/lb – cao nhất kể từ tháng 10/2016.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London tăng 3,1 USD tương đương 0,5% lên 633,4 USD/tấn, sau khi tăng lên mức cao nhất 10,5 năm (643 USD/tấn).

Giá đậu tương và lúa mì tăng, ngô giảm

Giá đậu tương và lúa mì trên sàn Chicago tăng, được thúc đẩy bởi thị trường năng lượng tăng và lo ngại điều kiện cây trồng tại Mỹ.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương tăng 16-1/2 US cent lên 15,22 USD/bushel, sau khi đạt mức cao chưa từng có kể từ ngayf9/3/2023 trong đầu phiên giao dịch. Giá lúa mì tăng 1-1/4 US cent lên 6,93-1/2 USD/bushel. Trong khi, giá ngô giảm 2-3/4 US cent xuống 6,57-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng hơn 3%

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng hơn 3% và có phiên tăng mạnh nhất 2 tháng, do giá dầu thô tăng sau khi Saudi Arabia và các nhà sản xuất OPEC+ khác bất ngờ thông báo cắt giảm mục tiêu sản lượng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 124 ringgit tương đương 3,3% lên 3.885 ringgit (879,56 USD)/tấn. Trong đầu phiên giao dịch, giá dầu cọ tăng 4,2% lên 3.919 ringgit/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 4/4