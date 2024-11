Ảnh minh họa

Việt Nam sở hữu rất nhiều các loại cây mang lại giá trị xuất khẩu cao như cây cà phê, sắn, cao su, quế,…đáng chú ý nhờ được thiên nhiên ưu đãi, nước ta còn sở hữu loại cây lấy hoa triệu đô là cây hoa hồi. Theo thống kê, sản lượng hồi của Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới, sau Trung Quốc, với sản lượng hàng năm ước đạt 22.000 tấn trên diện tích trồng khoảng 55.000 ha.

Trong đó, Lạng Sơn chiếm 72,7% về diện tích. Cây hồi phát triển tốt tại Lạng Sơn do phù hợp với loại đất và sinh trưởng ở địa hình cao. Người dân xứ Lạng gắn bó với rừng hồi kiểu cha truyền con nối, trồng một lần và cho thu hoạch cả trăm năm sau.

Về tình hình xuất khẩu, theo số liệu thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam trong tháng 10 đạt 1.330 tấn hoa hồi với kim ngạch hơn 5,8 triệu USD, tăng mạnh 88,9% so với tháng trước đó. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong tháng 10 với 903 tấn, tăng mạnh 121,3% so với tháng 9. Cũng trong tháng 10, Prosi Thăng Long là doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất với 275 tấn, tăng 205,6% so với tháng trước.

Lũy kế trong 10 tháng đầu năm nước ta đã xuất khẩu 11.152 tấn hoa hồi với kim ngạch ước đạt 52,6 triệu USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Ấn Độ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ đạt với 7.395 tấn, chiếm 66,3%. Mỹ đứng thứ 2 với 411 tấn và Trung Quốc đứng thứ 3 với 358 tấn.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu bao gồm Prosi Thăng Long, Tuấn Minh, Senspice Việt Nam, Hồng Sơn Việt Nam và Huy Chúc M&M.

Nói về cây hồi, loài cây này hầu như chỉ có tại Việt Nam và Trung Quốc cũng như có thể sản xuất hồi với số lượng lớn nhờ điều kiện thuận lợi. Cây hồi bắt đầu cho thu hoạch kể từ năm thứ 4, tuy nhiên khoảng 16 năm mới có thể thu hoạch 2 vụ/năm, do đó loại cây này đã hiếm lại càng quý hơn. Trong đó, vụ xuân tập trung vào tháng 2, tháng 3; vụ mùa vào tháng 9, tháng 10.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, hoa hồi là một trong những loại nông sản có giá trị cao, được ưa chuộng không chỉ trong nước mà còn ở nhiều thị trường quốc tế. Nhờ vào hương thơm đặc trưng và những công dụng phong phú trong ngành thực phẩm, dược phẩm và công nghiệp mỹ phẩm, đến nay hoa hồi Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường thế giới.

Trong những năm gần đây, ngành xuất khẩu hoa hồi đã có nhiều bước phát triển đáng kể. Các doanh nghiệp xuất khẩu đã chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, việc thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chế biến từ hoa hồi cũng đã góp phần làm gia tăng giá trị xuất khẩu.

Tại thị trường lớn nhất của Việt Nam, với dải dân số đông, Ấn Độ có dải nhu cầu của thị trường rất lớn về quế, hồi, dược liệu. Hiện Việt Nam thống lĩnh thị trường này với hơn 80% lượng nhập khẩu.

Tại Mỹ, nơi có dân số đông, đa dạng về sắc dân và nhu cầu tiêu dùng hướng đến các mặt hàng đặc sản, có giá trị sức khoẻ, quế, hồi là những sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam tại thị trường này. Một thị trường nhập khẩu quế, hồi tiềm năng khác của nước ta là Pakistan, nơi có nhu cầu cao với quế hồi, dược liệu.