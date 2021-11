Thị trường ngày 5/11: Giá dầu, nhôm, thép và cao su đồng loạt giảm, vàng tăng mạnh trở lại

Giá dầu giảm



Giá dầu giảm, đảo ngược đà tăng trước đó trong phiên giao dịch đầy biến động, sau báo cáo sản lượng dầu của Saudi Arabia sẽ sớm vượt qua 10 triệu thùng/ngày – lần đầu tiên – kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/11, dầu thô Brent giảm 1,45 USD tương đương 1,8% xuống 80,54 USD/thùng, trước đó trong phiên tăng lên 84,49 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 2,05 USD tương đương 2,5% xuống 78,81 USD/thùng, sau khi tăng lên mức cao 83,42 USD/thùng. Kể từ ngày 1/11/2021 đến nay, giá dầu Brent và WTI đã giảm khoảng 5% và 6% theo thứ tự lần lượt.

Saudi Arabia đã bác bỏ lời kêu gọi tăng nguồn cung dầu nhanh hơn từ OPEC+. Tuy nhiên, Saudi Arabia sẽ đạt 10 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 12/2021. Tồn trữ dầu sẽ tăng mạnh vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, do tiêu thụ chậm lại, Bộ trưởng Năng lượng Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết.

Giá khí tự nhiên tăng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng, do tăng trưởng sản lượng chậm lại và dự báo nhu cầu sưởi ấm trong 2 tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn New York tăng 4,6 US cent tương đương 0,8% lên 5,716 USD/mmBtu.

Giá vàng tăng hơn 1%

Giá vàng có ngày tăng mạnh nhất trong 3 tuần, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Anh không đồng loạt tăng lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,3% lên 1.791,71 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất 3 tuần trong phiên trước đó và vàng kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn New York tăng 1,7% lên 1.793,5 USD/ounce.

Giá nhôm giảm

Giá nhôm giảm mạnh, khi sản lượng than đá Trung Quốc tăng sẽ giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng, khiến các nhà máy luyện kim giảm sản lượng.

Giá nhôm trên sàn London giảm 3,7% xuống 2.559 USD/tấn. Tính đến nay, giá nhôm giảm 20% kể từ mức cao nhất 13 năm (3.229 USD/tấn) hồi giữa tháng 10/2021. Giá than đá Trung Quốc đạt mức đỉnh trong cùng thời điểm và giảm khoảng 50% kể từ đó đến nay. Trung Quốc sản xuất hơn 1/2 sản lượng nhôm toàn cầu.

Sản lượng than đá hàng ngày của Trung Quốc đạt 11,2 triệu tấn hôm 3/11/2021, gần mức kỷ lục trong năm và tăng khoảng 1 triệu tấn so với đầu tháng 10/2021, trong bối cảnh một loạt các biện pháp nhằm tăng sản lượng, nhà hoạch định nhà nước của nước này cho biết. Tồn trữ than đá tăng mạnh và sản lượng sẽ tiếp tục tăng, có thể vượt 12 triệu tấn/ngày.

Giá thép giảm, quặng sắt tăng

Giá thép không gỉ tại Trung Quốc giảm hơn 2%, do dự báo sản lượng trong tháng này tăng cao sau khi một số khu vực sản xuất chủ yếu được nới lỏng các hạn chế về công suất sản xuất.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép không gỉ kỳ hạn tháng 12/2021 giảm 2,3% xuống 18.130 CNY/tấn, trong phiên có lúc giảm 2,6% xuống 18.070 CNY/tấn. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1/2022 giảm 2,4% xuống 4.226 CNY/tấn, giá thép cuộn cán nóng giảm 2,1% xuống 4.614 CNY/tấn.

Sản lượng thép không gỉ trong tháng 11/2021 dự kiến sẽ tăng 14,39% so với tháng trước đó, nhà phân tích GF Futures thuộc công ty tư vấn Mysteel cho biết.

Trên sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,3% lên 583 CNY/tấn, giá than luyện cốc tăng 1,5% lên 2.405 CNY/tấn, giá than cốc giảm 2,6% xuống 3.035 CNY/tấn, trong đầu phiên giao dịch giá than cốc tăng 4,3%.

Giá cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết sẽ cắt giảm các biện pháp kích thích tiền tệ.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2022 trên sàn Osaka giảm 5,9 JPY tương đương 2,6% xuống 220,6 JPY/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2022 trên sàn Thượng Hải giảm 4,3% xuống 13.875 CNY/tấn.

Giá cà phê tăng tại Việt Nam và New York, không thay đổi tại Indonesia, giảm tại London

Vụ thu hoạch cà phê tại Việt Nam có thể bị trì hoãn ít nhất 1 tuần, do các yêu cầu hạn chế liên quan đến đại dịch và kiểm dịch tại khu vực trồng cà phê của đất nước, đã cản trở việc thu hái cà phê.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức trừ lùi 260-300 USD/tấn hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2021 trên sàn London so với mức trừ lùi 250-280 USD/tấn tuần trước đó. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 40.500-42.500 VND (1,78-1,87 USD)/kg, không thay đổi so với cách đây 1 tuần.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức trừ lùi 250 USD/tấn hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2022, không thay đổi so với cách đây 1 tuần.

Xuất khẩu cà phê robusta của Indonesia trong tháng 10/2021 đạt 12.349,62 tấn, giảm 51,5% so với cùng tháng năm ngoái.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2021 tăng 0,2% lên 2,0965 USD/lb.

Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2022 giảm 0,1% xuống 2.229 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE tăng 1,75% lên 19,72 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn London tăng 0,7% lên 509,7 USD/tấn.

Giá lúa mì , ngô và đậu tương tiếp đà giảm

Giá ngũ cốc tại Mỹ giảm, trước báo cáo sản lượng vụ thu hoạch trong tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì giảm 7-1/4 US cent xuống 7,73-3/4 USD/bushel, giá lúa mì đỏ cứng vụ đông giảm 4-3/4 US cent xuống 7,86 USD/bushel, giá lúa mì vụ xuân giảm 27 US cent xuống 10,17 USD/bushel. Giá ngô giảm 4-3/4 US cent xuống 5,59-1/4 USD/bushel, giá đậu tương giảm 21-1/2 US cent xuống 12,22-3/4 USD/bushel.

Giá gạo Ấn Độ cao nhất gần 4 tháng, tăng tại Việt Nam, giảm tại Thái Lan

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 7/2021, được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế và đồng rupee tăng mạnh, trong khi nhu cầu thấp gây áp lực đối với giá gạo Thái Lan.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam tăng lên 430-435 USD/tấn so với mức 425-430 USD/tấn cách đây 1 tuần. Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 10/2021 đạt 530.000 tấn, với kim ngạch đạt 278 triệu USD.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm đạt 364-369 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 8/7/2021, so với mức 363-367 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm xuống 382-384 USD/tấn so với 385-406 USD/tấn tuần trước đó, do nhu cầu nội địa thấp, khiến giá xuất khẩu và nội địa đều giảm. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Thái Lan xuất khẩu khoảng 3,82 triệu tấn gạo.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 5/11: