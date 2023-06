Thị trường ngày 6/6: Giá dầu, vàng, thép, cao su và cà phê đồng loạt tăng, quặng sắt cao nhất 6 tuần

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng, sau khi nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới – Saudi Arabia – cam kết cắt giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày (bpd) từ tháng 7/2023, để đối phó với những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô khiến thị trường suy thoái.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/6, dầu thô Brent tăng 58 US cent lên 76,71 USD/thùng, sau khi đạt mức cao 78,73 USD/thùng trong phiên và dầu thô Tây Texas WTI tăng 41 US cent lên 72,15 USD/thùng, sau khi đạt 75,06 USD/thùng. Trong phiên trước đó, cả hai loại dầu đều tăng hơn 2%.

Bộ Năng lượng Saudi cho biết, sản lượng của vương quốc này sẽ giảm xuống 9 triệu bpd trong tháng 7/2023 từ khoảng 10 triệu bpd trong tháng 5/2023. Việc tự nguyện cắt giảm sản lượng lớn nhất của Saudi Arabia trong nhiều năm qua, nằm trong thỏa thuận của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, nhằm hạn chế nguồn cung vào năm 2024, khi OPEC+ tìm cách tăng giá dầu đang giảm.

OPEC+ cung cấp khoảng 40% lượng dầu thô của thế giới và mục tiêu cắt giảm sản lượng tổng cộng là 3,66 triệu bpd, chiếm khoảng 3,6% tổng nhu cầu dầu toàn cầu.

Các nhà phân tích Goldman Sachs cho biết, thỏa thuận sản lượng là « tăng vừa phải » đối với thị trường dầu và có thể đẩy giá dầu Brent giao tháng 12/2023 tăng 1-6 USD/thùng, tùy thuộc vào thời gian Saudi Arabia duy trì sản lượng ở mức 9 triệu bpd.

Giá khí tự nhiên tăng 3%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 3%, do dự báo năng lượng gió giảm, thời tiết ấm và nhu cầu điều hòa trong 2 tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó, xuất khẩu sang Mexico và giá khí đốt toàn cầu tăng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn New York tăng 7,3 US cent tương đương 3,4% lên 2,245 USD/mmBTU.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng, sau khi tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ của Mỹ giảm, củng cố đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ vững lãi suất trong tuần tới.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,6% lên 1.958,89 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 30/5/2023 và vàng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York tăng 0,2% lên 1.974,3 USD/ounce.

Trong phiên trước đó, giá vàng giảm hơn 1%, sau số liệu cho thấy rằng nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 339.000 việc làm trong tháng 5/2023, cao hơn ước tính là 190.000.

Lĩnh vực dịch vụ của Mỹ trong tháng 5/2023 hầu như không tăng trưởng, do các đơn đặt hàng mới giảm, với chỉ số phi sản xuất của Viện Cung ứng giảm xuống 50,3 trong tháng 5/2023 từ mức 51,9 trong tháng 4/2023 và không đạt kỳ vọng tăng lên 52,2.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm do lo ngại nhu cầu, đặc biệt nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – và đồng USD tăng mạnh, khiến kim loại định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn so với các tiền tệ khác.

Giá đồng trên sàn London giảm 1,5% xuống 8.359 USD/tấn. Tính đến nay giá đồng đã giảm 10% kể từ giữa tháng 4/2023.

Giá quặng sắt cao nhất 6 tuần, thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và Singapore đều tăng lên mức cao nhất 6 tuần, do nhu cầu hồi phục sau báo cáo nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc – đang thực hiện các biện pháp mới để hỗ trợ thị trường bất động sản.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên tăng 2,2% lên 759 CNY (106,68 USD)/tấn. Trước đó trong phiên, giá quặng sắt đạt 770 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 20/4/2023.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore tăng 1,4% lên 105,35 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 108 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 21/4/2023.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 2,1%, thép cuộn cán nóng tăng 2%, thép cuộn tăng 0,8%, trong khi thép không gỉ giảm 0,3%.

Giá cao su có chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản tăng 3 phiên liên tiếp, được thúc đẩy bởi thị trường chứng khoán nội địa tăng mạnh và kỳ vọng Mỹ tạm dừng tăng lãi suất trong tháng này, song giá dầu thô tăng đã hạn chế đà tăng giá.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Osaka tăng 0,9 JPY tương đương 0,4% lên 210,7 JPY (1,5 USD)/kg – cao nhất 1 tuần.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải tăng 35 CNY lên 11.970 CNY (1.682,31 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore tăng 1,4% lên 133,4 US cent/kg.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 2,2% lên mức cao nhất 33 năm. Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á đều tăng, do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ ngừng tăng lãi suất trong tháng này, sau báo cáo việc làm trái chiều của Mỹ.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE tăng 2,8 US cent tương đương 1,6% lên 1,831 USD/lb, sau khi giảm 1,4% trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn London tăng 32 USD tương đương 1,2% lên 2.607 USD/tấn.

Giá đường thô thấp nhất 6 tuần

Giá đường thô trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất 6 tuần trong đầu phiên giao dịch, do giảm bớt lo ngại nguồn cung.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 0,33 US cetn tương đương 1,3% xuống 24,4 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 6 tuần (24,33 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London giảm 9,7 USD tương đương 1,3% xuống 676,4 USD/tấn.

Indonesia – nước nhập khẩu đường hàng đầu thế giới – cho biết sẽ tăng sản lượng đường trắng lên 2,6 triệu tấn trong năm nay, và dự kiến nhập khẩu sẽ giảm xuống dưới 1 triệu tấn.

Giá ngô và đậu tương giảm, lúa mì tăng

Giá ngô và đậu tương trên sàn Chicago giảm, do các dấu hiệu nhu cầu xuất khẩu đối với nguồn cung của Mỹ giảm.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 11-1/2 US cent xuống 5,97-1/2 USD/bushel. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 2-1/2 US cent xuống 13,5 USD/bushel. Trong khi đó, giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông kỳ hạn tháng 7/2023 tăng 5 US cent lên 6,24 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 6/6