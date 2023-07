Thị trường ngày 7/7: Giá dầu duy trì ổn định, vàng thấp nhất gần 1 tuần

Giá dầu duy trì ổn định

Giá dầu duy trì ổn định, khi thị trường cân nhắc giữa nguồn cung dầu thô Mỹ thắt chặt hơn với khả năng Mỹ tăng lãi suất cao hơn, có thể làm giảm nhu cầu năng lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/7, dầu thô Brent giảm 13 US cent xuống 76,52 USD/thùng, sau khi tăng 0,5% trong phiên trước đó. Trong khi đó, dầu thô Tây Texas WTI tăng 1 US cent lên 71,8 USD/thùng, sau khi tăng 2,9% trong phiên trước đó.

Giá dầu được hỗ trợ bởi số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy rằng, tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước thấp hơn so với dự kiến. Tồn trữ dầu thô trong tuần trước giảm 1,5 triệu thùng xuống 452,2 triệu thùng, so với dự kiến giảm 1 triệu thùng của các nhà phân tích. Đồng thời, tồn trữ xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ cũng giảm.

Thị trường kỳ vọng lãi suất tại Mỹ và châu Âu sẽ tăng hơn nữa để chống lại lạm phát. Mối lo ngại về suy thoái toàn cầu gia tăng sau các cuộc khảo sát gần đây cho thấy hoạt động nhà máy và dịch vụ tại Trung Quốc và châu Âu chậm lại.

Giá khí tự nhiên thấp nhất 1 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 2% xuống mức thấp nhất 1 tuần, do sản lượng đạt gần mức cao kỷ lục và dự báo nhu cầu trong 2 tuần tới giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York giảm 4,8 US cent tương đương 1,8% xuống 2,609 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 28/6/2023 – phiên thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng thấp nhất gần 1 tuần

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất gần 1 tuần, sau báo cáo việc làm khu vực tư nhân của Mỹ tốt hơn so với mong đợi, thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất nhiều hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,4% xuống 1.910,15 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York giảm 0,6% xuống 1.915,4 USD/ounce.

Bảng lương khu vực tư nhân của Mỹ trong tháng 6/2023 cao hơn so với dự kiến, cho thấy thị trường lao động tăng mạnh bất chấp nguy cơ suy thoái kinh tế ngày càng gia tăng từ việc lãi suất tăng cao.

Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao đỉnh điểm hơn 4 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đạt mức cao nhất kể từ tháng 6/2007, sau số liệu việc làm.

Giá đồng giảm , thiếc cao nhất 5 tháng

Giá đồng tại London giảm, chịu áp lực từ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu và nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – chậm lại.

Giá đồng trên sàn London giảm 0,6% xuống 8.271 USD/tấn.

BofA Global Research đã cắt giảm dự báo giá đồng năm 2023 thêm 6,8% xuống 8.788 USD/tấn, cùng với sự điều chỉnh giảm đối với các kim loại cơ bản khác, do hoạt động bình thường hóa tại Trung Quốc chậm lại, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và suy thoái sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, giá đồng dự kiến sẽ được hỗ trợ tốt hơn so với các kim loại cơ bản khác trong nửa cuối năm 2023, nhờ vai trò của kim loại này trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Giá thiếc trên sàn London tăng 3,3% lên 28.550 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 5 tháng (29.110 USD/tấn).

Giá quặng sắt và thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng song mức tăng bị hạn chế, do lo ngại các hạn chế sản xuất thép tại Trung Quốc làm lu mờ kỳ vọng kích thích bổ sung, nhằm hỗ trợ sự phục hồi kinh tế của nước này sau đại dịch Covid-19.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên tăng 1% lên 829,5 CNY (114,52 USD)/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Singapore không thay đổi ở mức 109,65 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,1%, thép cuộn cán nóng tăng 0,2%, trong khi thép cuộn giảm 0,9%, thép không gỉ tăng 0,5%.

Giá cao su tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, theo xu hướng giá cao su tại Thượng Hải tăng, song đồng JPY tăng và giá dầu thô suy yếu đã hạn chế đà tăng giá.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Osaka tăng 0,4 JPY tương đương 0,2% lên 205,6 JPY (1,43 USD)/kg, rời khỏi chuỗi giảm 2 phiên liên tiếp.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải tăng 380 CNY lên 12.485 CNY (1.723,02 USD)/tấn, trong đầu phiên giao dịch giá cao su tăng hơn 3% lên 12.500 CNY/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore tăng 0,8% lên 132,6 US cent/kg.

Đồng JPY tăng khiến tài sản mua bằng đồng JPY Nhật Bản rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Đồng thời, giá dầu tại châu Á giảm do lo ngại nhu cầu tại nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới – Trung Quốc – giảm, làm lu mờ triển vọng nguồn cung thắt chặt hơn, cùng với đó là các nước xuất khẩu dầu hàng đầu – Saudi Arabia và Nga – đều cắt giảm sản lượng. Giá dầu giảm khuyến khích các nhà sản xuất chuyển sang sử dụng cao su tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ, cản trở thị trường cao su tự nhiên.

Giá cà phê arabica hồi phục từ mức thấp nhất 5 tháng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn ICE tăng 1,55 US cent tương đương 1% lên 1,6045 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2023 (1,558 USD/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Trong khi đó, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London thay đổi nhẹ ở mức 2.510 USD/tấn.

Giá đường diễn biến trái chiều

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn ICE giảm 0,28 US cent tương đương 1,2% xuống 23,25 US cent/lb.

Trong khi đó, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London thay đổi nhẹ ở mức 657,3 USD/tấn.

Giá ngô tăng, đậu tương và lúa mì giảm

Giá ngô tại Mỹ tăng, do hoạt động đẩy mạnh mua vào sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất 2,5 năm.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 13 US cent lên 5,06-1/2 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021 trong phiên trước đó. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 giảm 15-1/2 US cent xuống 13,39-1/2 USD/bushel. Giá lúa mì mềm đỏ, vụ đông kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 16-1/4 US cent xuống 6,58 USD/bushel, sau khi tăng 5% trong phiên trước đó.

Giá dầu cọ tăng hơn 1%

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, do dự báo sản lượng trong tháng 6/2023 giảm và dự kiến xuất khẩu tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 49 ringgit tương đương 1,27% lên 3.911 ringgit (839,27 USD)/tấn – kết thúc chuỗi giảm 2 phiên liên tiếp.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 7 / 7