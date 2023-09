Thị trường ngày 8/9: Dầu quay đầu giảm, đồng thấp nhất 2 tuần

Dầu quay đầu giảm sau 9 phiên tăng liên tiếp

Giá dầu thô Brent đã giảm xuống dưới 90 USD/thùng, tạm dừng đà tăng gần hai tuần, do nhiều tín hiệu cảnh báo về nhu cầu yếu hơn trong những tháng tới sau khi nhu cầu mùa hè kết thúc và triển vọng kinh tế Trung Quốc không chắc chắn lấn át kỳ vọng về nguồn cung thắt chặt hơn khi Saudi Arabia và Nga cắt giảm sản lượng kéo dài.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 68 cent, tương đương 0,8%, xuống 89,92 USD/thùng, sau khi giao dịch từ 89,46 USD đến 90,89 USD. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ kết thúc phiên giảm 67 cent, tương đương 0,8%, xuống 86,67 USD/thùng, sau khi giao dịch từ 86,39 USD đến 87,74 USD.

Sự sụt giảm này diễn ra sau chín phiên tăng liên tiếp của dầu WTI và bảy phiên tăng liên tiếp của Brent.

Đồng đô la tăng giá, đẩy đồng yên xuống mức thấp nhất trong 10 tháng và đẩy đồng euro và bảng Anh xuống mức yếu nhất trong ba tháng, khi các nhà đầu tư đặt cược vào một nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh. Đồng USD mạnh hơn làm tăng chi phí mua dầu bằng đồng bạc xanh đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Xuất khẩu của Trung Quốc giảm 8,8% trong tháng 8/2023 so với cùng kỳ năm ngoái và nhập khẩu giảm 7,3%. Nhưng nhập khẩu dầu thô tăng 30,9% trong thời gian này.

Những lo ngại về sản lượng dầu tăng từ Iran và Venezuela, những nước có thể cân bằng một phần do cắt giảm từ Saudi Arabia và Nga, cũng đã kìm hãm thị trường.

Tuy nhiên, nhu cầu của Mỹ vẫn mạnh, khi dự trữ dầu thô giảm 6,3 triệu thùng trong tuần trước, giảm tuần thứ tư liên tiếp và giảm hơn 6% trong tháng trước.

Vàng vững giá

Vàng giao dịch trong giới hạn hẹp khi dữ liệu cho thấy sự thắt chặt trên thị trường việc làm của Mỹ, khiến thị trường nghe ngóng tín hiệu điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.918,68 USD/ounce vào lúc 1747 GMT, sau khi chạm mức thấp nhất trong một tuần vào ngày trước đó. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,1% xuống 1.942,50 USD/ounce.

Vàng đang giằng co do thiếu tin tức cơ bản mới và chỉ giao dịch dựa trên các yếu tố kỹ thuật ủng hộ phe giảm giá vào lúc này, Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Kitco cho biết.

Vàng giữ vững bất chấp sự gia tăng của đồng đô la. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn giảm xuống dưới mức đỉnh hai tuần đã hỗ trợ vàng thỏi.

Theo CME FedWatch, các nhà giao dịch nhận thấy 93% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 19-20/9/2023. Lãi suất cao hơn của Mỹ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn không có lãi.

Giá bạc giảm khoảng 1% xuống 22,95 USD/ounce, bạch kim mất 0,3% xuống 905,75 USD và palladium giảm 0,1% xuống 1.214,11 USD.

Quặng sắt giảm do lo ngại nhu cầu của Trung Quốc

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm sau khi tăng vào đầu tuần này, khi dữ liệu thương mại yếu kém của Trung Quốc làm lu mờ bước nhảy vọt trong tháng 8 về nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thép và động thái cắt giảm lãi suất thế chấp để hồi sinh lĩnh vực bất động sản.

Trong trường hợp nhu cầu thép trong nước không hồi phục thì việc tăng giá quặng sắt - từ mức thấp trong tháng 5/2023 - và các sản phẩm thép khác đã siết chặt lợi nhuận của các nhà máy thép.

Giá quặng sắt giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên kết thúc giao dịch giảm 1,9% xuống 836,50 nhân dân tệ (114,18 USD)/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 10/2023 giảm 1,9% xuống 114,05 USD/tấn, vào lúc 0742 GMT, sau ba ngày tăng.

Xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc kéo dài đà giảm trong tháng 8 do nhu cầu ở nước ngoài sụt giảm và chi tiêu tiêu dùng yếu ở trong nước, mặc dù mức giảm chậm hơn dự kiến. Bốn trong số các ngân hàng nhà nước lớn của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm lãi suất đối với các khoản thế chấp hiện tại cho các khoản vay mua nhà đầu tiên.

Giá quặng sắt dự kiến có thể sẽ giảm trong tháng này sau khi tăng vào tháng 8, khi Trung Quốc tăng cường nhập khẩu nguyên liệu này trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ trước mùa xây dựng cao điểm, vì biên lợi nhuận thép âm có thể làm giảm nhu cầu, công ty tư vấn Mysteel cho biết.

Giá thép ở Thượng Hải hầu hết đều giảm. Thép cây giảm 0,4%, thép cuộn cán nóng giảm 0,7%, thanh thép tăng 4,8% và thép không gỉ giảm 0,4%.

Đồng thấp nhất 2 tuần do tồn kho tăng và nhập khẩu yếu từ Trung Quốc

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần do tồn kho tăng mạnh và nhập khẩu đồng yếu từ Trung Quốc. Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,6% xuống 8.321 USD/tấn vào lúc 1618 GMT, sau khi chạm mức giá thấp nhất kể từ ngày 21/8 ở mức 8.265 USD.

Dữ liệu của LME cho thấy tồn kho đồng tăng 21% lên 133.850 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 10, củng cố tồn kho tăng gấp đôi kể từ giữa tháng 7.

Cũng đè nặng lên thị trường là USD tăng sau khi dữ liệu mạnh mẽ của Mỹ, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2023.

Sức mạnh của USD, đè nặng lên giá kim loại, dự kiến còn tồn tại trong phần còn lại của năm nay. Ngoài ra, việc đồng nhân dân tệ trong nước của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16 năm so với đồng bạc xanh cũng tác động tới thị trường.

Trong khi đó, nhập khẩu đồng từ Trung Quốc giảm 5% trong tháng 8 so với một năm trước đó, dữ liệu hải quan hôm thứ Năm cho thấy.

Giá đồng giao tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 0,8% xuống 68.950 nhân dân tệ (9.410,79 USD)/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 29/8/2023.

Giá kẽm trên sàn LME tăng 1% lên 2.489,50 USD/tấn, được hỗ trợ bởi nhu cầu nhập khẩu kẽm từ nước ngoài của Trung Quốc. Nhôm tăng 0,1% lên 2.193,5 USD/tấn, chì tăng 0,4% lên 2.234 USD và thiếc giảm 0,6% xuống 26.105 USD, niken giảm 0,5% xuống 20.485 USD.

Ca cao giảm nhẹ; đường tăng

Giá ca cao kỳ hạn trên sàn ICE giảm nhẹ, sau khi đạt mức cao nhất trong 46 năm trên 3.000 pound/tấn trong phiên trước đó. Cà phê giảm, trong khi đường thô và đường trắng đều tăng.

Ca cao London kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 4 pound, tương đương 0,1%, xuống 2.977 pound/tấn sau khi chạm mức giá cao nhất kể từ năm 1977 là 3.001 pound vào thứ Tư.

Ca cao vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại thị trường đang hướng tới thâm hụt lần thứ ba liên tiếp trong niên vụ 2023/24 (từ tháng 10 đến tháng 9), trong bối cảnh tín hiệu thời tiết đáng lo ngại từ Tây Phi.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 12 tại New York giảm 40 USD, tương đương 1,1%, xuống 3.612 USD/tấn.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 tăng 7,20 USD, tương đương 1%, lên 733,30 USD/tấn sau khi chạm mức cao nhất trong 12 năm là 753,10 USD vào thứ Ba. Giá đường được hỗ trợ bởi lo ngại về triển vọng nguồn cung mờ nhạt ở Ấn Độ. Philippines có kho dự trữ đường dồi dào và không có kế hoạch nhập khẩu ngay lập tức. Sản lượng đường của Ukraine trong niên vụ 2023/24 tới dự kiến sẽ tăng 40%.

Giá đường kỳ hạn tháng 10/2023 tăng 0,46 cent, tương đương 1,8%, lên 26,68 cent/lb sau khi chạm mức cao nhất hơn 4 tháng vào thứ Ba.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 4 cent, tương đương 2,6%, xuống 1,498 USD/lb. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 giảm 49 USD, tương đương 2%, xuống 2.407 USD/tấn.

Đậu tương quay đầu giảm do chờ đợi vụ mùa của Mỹ

Giá đậu tương kỳ hạn của Mỹ giảm khi các thương nhân chờ nông dân thu hoạch và chính phủ công bố vụ mùa cập nhật vào tuần tới.

Giá đậu tương kỳ hạn kết thúc phiên giảm 16-3/4 cent xuống 13,59-1/2 USD/bushel tại Chicago. Giá lúa mì CBOT kỳ hạn giảm 9-1/4 cent xuống 5,99-3/4 USD/bushel, trong khi ngô tăng 1/2 cent lên 4,86-1/4 USD/bushel.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự kiến sẽ công bố dữ liệu vụ mùa hàng tháng vào ngày 12/9. Nắng nóng và khô hạn gần đây đã tác động tiêu cực tới vụ thu hoạch ngô và đậu tương của Mỹ.

Nhu cầu của Trung Quốc đối với đậu tương Brazil là một yếu tố tiêu cực đối với thị trường Mỹ. Brazil và Mỹ cạnh tranh để bán hàng xuất khẩu cho người mua toàn cầu, và Trung Quốc là nhà nhập khẩu đậu tương hàng đầu thế giới.

Tin tức khác, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác vào các cơ sở cảng của Ukraine trên sông Danube, làm hư hại các hầm chứa ngũ cốc trên tuyến đường xuất khẩu quan trọng cho Kyiv. Cả hai nước đều là những nhà xuất khẩu cây trồng lớn.

Cao su Nhật Bản giảm khi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản giảm sau chuỗi sáu ngày tăng do kinh tế Trung Quốc chậm chạp và giá dầu giảm. Giá cao su tại sở giao dịch Osaka giao tháng 2/2024 giảm 4,2 yên, tương đương 1.8%, còn 229,8 yên (1,56 USD)/kg. Giá cao su tại Thượng Hải giao tháng 1/2024 giảm 30 nhân dân tệ, kết thúc ở mức 14.195 nhân dân tệ (1.938,02 USD)/tấn.

Bất chấp một loạt các biện pháp chính sách trong những tháng gần đây để vực dậy nền kinh tế đang vấp ngã của Trung Quốc, các nhà hoạch định chính sách dự đoán tăng trưởng sẽ tiếp tục chậm hơn.

Các nhà hoạch định chính sách ở Tokyo tin rằng những tai ương kinh tế ngày càng sâu sắc của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi mong manh của Nhật Bản, đặc biệt là nếu Bắc Kinh không củng cố nhu cầu bằng các biện pháp kích thích có giá trị. Đồng yên yếu so với đồng USD, khiến tài sản bằng đồng yên có giá cả phải chăng hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Giá cao su tại SICOM giao tháng 10/2013 chốt phiên ở mức 144,6 US cent/kg, tăng 1,1%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 7/9/2023