Thị trường nhà đất Trung Quốc hạ nhiệt có thể làm nền kinh tế Australia thiệt hại 3 tỷ AUD

Giá quặng sắt tại Australia đang giảm từ mức 143 USD/tấn vào hồi đầu năm 2024, xuống còn 81.80 USD/tấn vào hôm thứ Năm tuần trước. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 11/2022 và thấp hơn mức mà dự thảo ngân sách đưa ra vào tháng 5/2024.

Mỏ quặng sắt Marandoo của công ty Rio Tinto tại bang Tây Australia - Ảnh: Krystle Wright

Mặc dù Australia dự báo giá quặng sắt sẽ giảm, song việc giảm giá lại diễn ra nhanh hơn dự kiến khiến cho nền kinh tế nước này có thể chịu nhiều thiệt hại. Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers cho biết, giá quặng sắt xuống thấp khiến cho ngân sách nước này có thể thất thu 3 tỷ AUD trong 4 năm so với kế hoạch trước đó. Nguyên nhân chính khiến cho giá quặng sắt tại Australia xuống thấp là do nhu cầu quặng sắt của Trung Quốc giảm do thị trường nhà đất tại nước này có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hiện tại Australia đang chuẩn bị cho phương án giá quặng sắt có thể xuống đến 60USD/tấn vào quý I/2025. Nếu quặng sắt, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này giảm xuống mức kỷ lục sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến ngân sách, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và thậm chí là kết quả bầu cử tại nước này vào năm tới.