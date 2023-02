Thị trường nhà ở Mỹ ‘bay màu’ 2,3 nghìn tỷ USD, giảm mạnh nhất kể từ năm 2008

Sau khi đại dịch qua đi, giá trị của thị trường nhà ở Mỹ đã giảm mạnh nhất kể từ năm 2008.

Theo công ty môi giới bất động sản Fedfin, sau khi đạt đỉnh là 47,7 nghìn tỷ USD vào tháng 6, tổng giá trị nhà ở Mỹ đã giảm 2,3 nghìn tỷ USD (tương đương 4,9%) trong nửa cuối năm 2022. Đó là mức giảm lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm kể từ cuộc khủng hoảng nhà ở năm 2008 khi giá trị nhà giảm 5,8% từ tháng 6 đến tháng 12.

Vốn đã phải đối mặt với mức giá cao kỷ lục, người mua nhà lại còn chịu thêm ảnh hưởng từ lãi suất thế chấp tăng hơn gấp đôi trong năm ngoái. Khi tính cạnh tranh trên thị trường giảm, giá bán nhà trung bình của Mỹ là hơn 383.000 USD vào tháng trước, giảm từ mức cao nhất là hơn 433.000 USD vào tháng 5.

Trưởng nhóm nghiên cứu kinh tế của Redfin là Chen Zhao cho biết: “Thị trường nhà đất đã giảm một phần giá trị nhưng hầu hết các chủ sở hữu nhà vẫn sẽ lời to nhờ sự bùng nổ nhà ở do đại dịch.” Ông cũng nói thêm rằng tổng giá trị của các căn nhà vẫn tăng khoảng 13 nghìn tỷ USD so với tháng 2/2020.

Nguồn: Redfin

Chắc chắn, giá nhà không sụp đổ. Trong tháng 12, tổng giá trị nhà ở Mỹ vẫn cao hơn 6,5% so với một năm trước đó.

Chủ nhà lời lãi hay thiệt hại bao nhiêu sẽ tuỳ thuộc vào nơi họ mua. Mức giảm giá mạnh nhất nằm ở các thành phố đắt đỏ như San Francisco và New York. Trong khi đó, nếu mua nhà ở những thành phố sốt đất trong đại dịch, nhà đầu tư sẽ vẫn có lãi, đặc biệt là ở Florida.

Điều đó lại càng đặc biệt đúng ở Miami, nơi tổng giá trị nhà tăng vọt 20% so với cùng kỳ năm ngoái lên đến 468,5 tỷ USD vào tháng 12. Đây là mức tăng phần trăm hàng năm lớn nhất trong số các khu vực đô thị hàng đầu.

Trong khi thị trường nhà đất nói chung của Mỹ đang đi xuống, thị trường của Miami có giá trị ngang với thời điểm nó đạt đỉnh 472 tỷ USD vào tháng 7/2022. Bên cạnh đó, những người sở hữu nhà ở North Port-Sarasota, Florida, Knoxville, Tennessee và Charleston và South Carolina đều có mức tăng hàng năm trên 17% vào năm 2022.

Nguồn: Redfin

Khi các nhân viên công nghệ phải chạy đến các địa phương có giá cả phải chăng hơn, tổng giá trị nhà ở San Francisco đã giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 12. Đây là mức cao nhất trong số các khu vực đô thị lớn của Mỹ.

Nơi “dính đòn” tiếp theo là Oakland giảm 4,5% và San Jose giảm 3,2%. Các khu vực đô thị khác bao gồm New York và Seattle cũng chứng kiến sự sụt giảm không mấy vui vẻ.

Tham khảo Bloomberg