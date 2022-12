Thị trường nhiều thay đổi, BĐS hàng hiệu vẫn hấp dẫn giới tinh hoa?

Những năm qua, sự gia tăng tích cực của giới siêu giàu tại Việt Nam ngay cả khi thị trường biến động khó lường hay dịch bệnh khiến nhu cầu về chất lượng cuộc sống cũng như sự đòi hỏi về mức độ hoàn thiện sản phẩm, nhu cầu dịch vụ cũng tăng theo. Trong khi chất lượng và dịch vụ Bất động sản (BĐS) tại Việt Nam chưa tương xứng và đáp ứng được nhu cầu đó, thị trường cũng chưa có nhiều bất động sản mang tầm cỡ thế giới trong khi giá thành thì lại nằm trong top đắt nhất thế giới.



Trước thực trạng này, Khang Land lựa chọn phân khúc Bất động sản cao cấp với định hướng vừa mong muốn phát triển doanh nghiệp, vừa có thể tạo ra giá trị cho thị trường, "kim chỉ nam phát triển doanh nghiệp là làm giàu phải dựa trên nền tảng giá trị mà doanh nghiệp tạo ra được cho xã hội phải lớn hơn lợi ích nhận về doanh nghiệp".

Top 100 thương hiệu sản phẩm dịch vụ vàng ASEAN

Việc bán bất động sản hàng hiệu cũng chính là tham gia vào chuỗi giá trị tạo ra những sản phẩm không chỉ có chất lượng xây dựng tốt, mà còn vị trí lý tưởng, quy hoạch đồng bộ, dịch vụ cao cấp, cộng đồng cư dân tinh hoa, tiện ích hiện đại và tiêu chuẩn quản lý chuyên nghiệp, được bảo chứng bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới…



Tất cả góp phần đem lại cuộc sống thăng hoa, tạo ra những khu đô thị có cảnh quan đẹp, hiện đại, giúp cho các lĩnh vực ngành nghề liên quan được hưởng lợi trong việc giao thương… cũng như góp phần đem lại an sinh xã hội phục vụ cho nhu cầu an cư lạc nghiệp, tăng thu thuế cho ngân sách, kích thích những lĩnh vực có giá trị cốt lõi phát triển lành mạnh bền vững…

Nhân sự tinh nhuệ, sở trường phân khúc BĐS cao cấp hàng hiệu

Thị trường BĐS đang đối mặt với nhiều khó khăn. Đây là thời điểm "lửa thử vàng", những đơn vị nào có thể trụ vững và phát triển được sẽ có cơ hội ghi dấu ấn lớn trên thị trường.

Nằm trong hệ sinh thái trực thuộc Vạn Khang Phát Group, Khang Land là đơn vị phân phối và phát triển bất động sản đã có lịch sử gần 10 năm hoạt động với thế mạnh là sự uy tín, nền tảng chuyên môn, chất lượng nhân sự và kinh nghiệm hợp tác chiến lược với các chủ đầu tư lớn như VinGroup, Masterise Homes, Geleximco…

Khang Land cũng ghi dấu thành công với nhiều siêu dự án bất động sản của những chủ đầu tư hàng đầu trên thị trường như: Vinhome Ocean Park, Vinhome Smartcity, Vin Grand World Phú Quốc, Vin Wonders, Dragon Ocean Đồ Sơn, The Global City… Công ty đã khẳng được uy tín và vị thế của mình với danh xưng chuyên "đánh" hàng hiệu.

Chủ tịch HĐQT Vạn Khang Phát (Khang Land) – ông Nguyễn Vũ Cao chia sẻ: "Dựa trên lợi ích của khách hàng và bề dày kinh nghiệm, cùng các nền tảng của mình, Khang Land đưa ra tiêu chí khắt khe, tìm kiếm những dự án BĐS hàng hiệu lý tưởng, từ đó có thể cung ứng tới khách hàng những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao. Khi khai thác sản phẩm BĐS hàng hiệu, Khang land sẽ chịu trách nhiệm và gắn thương hiệu cùng sản phẩm, đồng hành cùng chủ đầu tư để mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng."



Mới đây, Khang Land ký hợp tác chiến lược với nhà phát triển bất động sản hàng hiệu hàng đầu Đông Nam Á - Masterise phân phối bộ sưu tập các dự án hàng hiệu bao gồm: Khu căn hộ hàng hiệu The Grand - Hanoi, Khu dinh thự nổi The Rivus Elie Saab và Khu "Downtown" mới của TP. HCM - The Global City.

Anh Adrian Chen - Giám đốc phát triển dự án - đại diện Masterise Homes ký kết hợp tác với Khang Land

Sở hữu BĐS hàng hiệu để ở là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của giới tinh hoa



Khu căn hộ hàng hiệu The Grand, Hanoi, tọa lạc tại khu đất vàng 22 Hàng Bài chỉ cách Hồ Gươm 1 phút di chuyển, được bảo chứng và vận hành bởi thương hiệu 6 sao huyền thoại Ritz-Carlton. Vị thế đỉnh cao của chủ nhân sở hữu được khẳng định khi cả Châu Á chỉ có 5 thành phố sở hữu thương hiệu Ritz – Carlton. Với giá trị nhận được, giới siêu giàu vẫn sẵn sàng chi trả mức giá cao từ 80 tỷ - 200 tỷ/căn hộ hàng hiệu cho dự án này.

Khu dinh thự nổi The Rivus ghi nhận mức giá dự kiến từ 200 tỷ - 700 tỷ đồng/căn, cảm hứng Haute Couture tiên phong tại Châu Á, chính là một bản phối nghệ thuật hoàn hảo với 121 dinh thự được "may đo" và hoàn thiện một cách tỉ mỉ bởi đôi bàn tay Elie Saab - bậc thầy thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới.

Khu "Downtown" mới của TP. HCM - The Global City là Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tiên phong tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners. Với quy mô 117,4 ha, dự án sẽ trở thành một khu đô thị biểu tượng của toàn khu vực Đông Nam Á với đầy đủ các căn hộ cao và thấp tầng, biệt thự, trường học, y tế và hành chính, trung tâm thương mại và nhiều tiện nghi khác để tạo nên một khu đô thị phức hợp bền vững.

Liên hệ hợp tác:

https://khang.vn/

Hệ thống Khang Land Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng

Liên hệ: 092.111.111.6