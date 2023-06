Thị trường ô tô Việt Nam ‘thảm’ thế nào – nhìn mẫu xe này là biết

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số bán hàng của các thành viên trong Hiệp hội đạt 20.726 xe, giảm 8% so với tháng 5 và giảm 53% so với cùng kỳ năm 2022. TC Motor, đơn vị sản xuất, kinh doanh xe Hyundai (không thuộc VAMA) công bố bán ra 3.575 xe, giảm 45% so với cùng kỳ 2022.

Tính chung 5 tháng đầu năm, doanh số bán hàng của các thành viên VAMA đạt 113.527 xe, giảm 36% so với cùng kỳ còn xe Hyundai đạt 22.903 xe, giảm 29% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của VAMA, doanh số ô tô sụt giảm là tín hiệu đáng lo ngại với nhiều doanh nghiệp sản xuất. Đặc biệt, một số địa phương có thẻ bị hụt ngân sách, lao động mất việc làm.

Bức tranh “ảm đạm” của thị trường ô tô Việt Nam trong 5 tháng đầu năm là khá rõ ràng và nếu muốn tìm một cái tên phản ánh chi tiết nhất tình trạng ảm đạm kể trên, Toyota Vios chính là lựa chọn hàng đầu.

Doanh số “thảm” chưa từng thấy

Từng nhiều năm liền là mẫu ô tô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam nhưng trong 5 tháng đầu năm, người ta đang chứng kiến mức doanh số thấp chưa từng có của mẫu sedan “quốc dân” này.

Doanh số của Toyota Vios đi xuống rõ rệt từ đầu năm 2023.

Vios khởi đầu năm 2023 thực sự kém ưng ý khi chỉ đạt doanh số 275 chiếc, sau đó tiếp tục gây thất vọng với mức doanh số lần lượt 870 xe, 1.050 xe, 695 xe và 576 xe trong các tháng tiếp theo. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, mẫu xe này chỉ đạt doanh số 3.476 xe, đứng thứ 3 trong phân khúc sedan hạng B (sau Hyundai Accent và Honda City).

So với cùng kỳ, doanh số của Toyota Vios đã giảm đến 7.788 xe, tương đương 69,1%. Sau 5 tháng đầu năm 2022, Toyota Vios bán được 11.265 xe, trung bình hơn 2.200 xe/tháng trong khi mức trung bình của cùng kỳ 2023 chỉ là hơn 700 xe.

Thậm chí, vào tháng 5 năm ngoái, doanh số Toyota Vios đạt “đỉnh” khi bán ra đến 3.887 xe, nhiều hơn đến 400 xe so với cả 5 tháng đầu năm nay cộng lại.

Doanh số của Toyota Vios 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ.

Bản nâng cấp có “cứu” được doanh số?

Toyota Vios 2023 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 10/5 vừa qua với 3 phiên bản gồm E MT, E CVT và G CVT. So với bản tiền nhiệm thì giá bản G CVT được giữ nguyên trong khi 2 bản còn lại giảm 10 và 14 triệu đồng.

Sau khoảng 20 ngày mở bán, kết hợp doanh số trả hàng từ các đơn đặt trước nhưng doanh số của Toyota Vios trong tháng 5 chỉ đạt 576 xe, thấp nhất trong năm nếu không tính tháng 1 – thời điểm trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Có thể thấy, hiệu ứng của phiên bản Vios 2023 là chưa rõ rệt khi bản Vios bán tại Việt Nam chỉ là một bản facelift trong khi các thị trường khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia đều đón phiên bản “hoàn toàn mới”.

Phiên bản facelift cho thị trường Việt Nam sở hữu một số thay đổi gồm lưới tản nhiệt mới, bổ sung đèn pha LED, mâm xe mới. Bên trong, màn hình được nâng từ 7 lên 9 inch, thêm cổng sạc USB ở hàng ghế sau, bổ sung thêm một số tính năng an toàn.

So với một bản facelift, đây được xem là những nâng cấp hot, giúp cải thiện không ít trải nghiệm sử dụng xe của người dùng. Tuy nhiên, một bộ phận người dùng vẫn cảm thấy “hụt hẫng” khi Toyota không đưa phiên bản mới về Việt Nam.

Tất nhiên, đây chỉ là một phần nguyên nhân khiến doanh số của Toyota Vios đi xuống. Trên thực tế, trong khoảng 2 năm qua, Toyota dường như đã tìm ra một mẫu xe chủ lực mới thay thế cho Vios là Corolla Cross – mẫu SUV đô thị định vị ở phân khúc B+/C-. Ngoài ra, sự xuất hiện của mẫu MPV Veloz Cross với giá bán từ 658 triệu đồng cũng phần nào khiến người dùng lung lay khi có ý định lựa chọn một mẫu xe gia đình.

Nhiều người tin rằng bước ngoặt về doanh số cho Vios có thể đến khi chính sách hỗ trợ 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp chính thức được áp dụng (có thể từ ngày 1/7). Khi thị trường chung “ấm” lên, doanh số của sản phẩm này chắc chắn sẽ đi lên.