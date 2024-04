Thị trường phía Tây sôi động với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Chiều 25/4, sự kiện kick-off tòa căn hộ TC3 - The Capony Harmony được chủ đầu tư Vinhomes tổ chức tại khách sạn Intercontinental Hanoi Landmark72, với sự tham gia của hơn 700 chuyên viên kinh doanh đến từ gần 20 đại lý và khối tự doanh Vinhomes. Tất cả mang tới một ngọn lửa quyết tâm cùng chủ đầu tư nỗ lực trong chiến dịch lần này. Thông tin TC3 - The Canopy Harmony sắp ra mắt đã phần nào giải tỏa nhu cầu căn hộ tại Hà Nội.

TC3 - The Canopy Harmony là tòa căn hộ cuối cùng thuộc phân khu The Canopy Residences - sản phẩm hợp tác đầu tiên của GIC - chủ đầu tư danh tiếng đến từ Singapore và nhà kiến tạo bất động sản hàng đầu Vinhomes, nằm trong lòng đại đô thị Vinhomes Smart City. The Canopy Residences mang tinh thần Singapore vào cuộc sống với ba yếu tố Sinh thái - Thông minh - Bền vững cho những công dân thời đại số.

Chia sẻ tại lễ kick-off, bà Phan Diệu Thúy, Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần Vinhomes, kỳ vọng sự xuất hiện của tòa căn hộ TC3 theo phong cách Singaore không chỉ tạo ra sản phẩm khác biệt cho bất động sản Thủ đô mà còn cung cấp thêm nguồn cung căn hộ đang thiếu trầm trọng, thỏa mãn nhu cầu nhà ở cho người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bất động sản đã dần bước qua được giai đoạn khó khăn và lễ kick off The Canopy Residences là cơ hội để các đại lý cùng đối tác tạo nên những kỳ tích mới.

Sự hồi phục nhanh chóng của thị trường cũng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các đơn vị phân phối tham gia sự kiện kick-off. Với màn pháo hoa rực rỡ trong tiếng nhạc rộn ràng, hiệu ứng ánh sáng hoành tráng, tinh thần của các chiến binh sale càng được nâng cao hơn nữa cùng quyết tâm tạo ra điểm sáng mới tại phía Tây Hà Nội.Tất cả cùng hô vang khẩu hiệu "One team - One dream" như một lời cổ vũ tinh thần các chiến binh sale - quyết tâm chinh phục thị trường bất động sản cùng với dự án The Canopy nói chung và tòa TC3 nói riêng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, TC3 - The Canopy Harmony mang tinh thần của một Singapore thu nhỏ, thể hiện tiêu chuẩn sống cao cấp hiện đại nhưng vẫn mang đến không gian sống xanh thời thượng cho các cư dân tương lai. Đây là nơi cảnh quan thiên nhiên được đưa vào từng trải nghiệm sống tiện nghi một cách tự nhiên và tinh tế, thể hiện một tinh thần năng động nhưng vẫn hướng tới sự phát triển bền vững và cân bằng.

TC3 - The Canopy Harmony được xem là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện cho bức tranh "Tương lai vươn tầm" trong lòng Vinhomes Smart City. Với những tiện ích thể thao, vui chơi, giải trí vượt trội cùng hệ sinh thái đa tầng Wellness Zone, Garden Zone, Active Zone, Family Zone đáp ứng mọi nhu cầu ngay tại chỗ, những cư dân TC3 - The Canopy Harmony, dù là những đứa trẻ với ước mơ con con hay người lớn mang theo nhiều hoài bão, đều luôn có một điểm tựa vững chắc để luôn được an tâm theo đuổi đam mê một cách trọn vẹn.

Không giống với chung cư được xây dựng giai đoạn trước, thường có diện tích lớn, trên 100m2, các tháp căn hộ tại Vinhomes Smart City nói chung và TC3 - The Canopy Harmony nói riêng được thiết kế linh hoạt diện tích căn hộ với mọi nhu cầu sử dụng từ các căn studio, căn 1 phòng ngủ diện tích nhỏ đến các căn diện tích lớn 2 - 3 phòng ngủ.

"Khách quan tâm nhất 2 loại là căn studio hoặc 1 ngủ, người ta mua để đầu tư cho thuê, vì thanh khoản rất tốt. Loại hình thứ 2 là 1+1, 2 ngủ. Đối tượng là khách trẻ hoặc bố mẹ mua cho con học, hoặc cán bộ nhân viên làm ở Hà Nội 3 - 4 năm đã tích góp được 1 khoản", ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Công ty Trường Phát Land, đánh giá về nhu cầu thị trường cũng như tiềm năng của dòng căn hộ với nhiều lợi thế như TC3 - The Canopy Harmony.

Chỉ sau 5 năm ra mắt, đại đô thị Vinhomes Smart City trở thành điểm đến của công dân toàn cầu, mang tầm vóc của một siêu đô thị thông minh đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội, với cộng đồng cư dân đa quốc tịch lên tới 72.000 người. TC3 cũng như The Canopy Residences chính là một màu sắc mới, một sức hút mới cho "thành phố quốc tế" sau những mảnh ghép đầy thành công mang tên The Sakura, The Miami hay The Tonkin.

Theo cập nhật từ chủ đầu tư tại thời điểm cuối tháng 4/2024, phân khu The Canopy Residences đang được gấp rút thi công, với tinh thần đảm bảo tiến độ bàn giao tới khách hàng. Giữa bối cảnh bất động sản Hà Nội đang khá trầm trọng các dự án mới, TC3 - The Canopy Harmony, nơi khai mở chất sống thời thượng Live - Work - Play trọn vẹn, chính là cơ hội hiếm hoi cho các khách hàng có nhu cầu ở thực cũng như nhà đầu tư nhanh nhạy.