Thị trường tài chính bỏ lỡ “viên than hồng” có thể làm tăng nhiệt lạm phát?

Minh họa: Shoshana Gordon/Axios

Tin rằng lạm phát đang dần hạ nhiệt, các nhà đầu tư có thể đã bỏ qua một thành phần quan trọng trong báo cáo việc làm nước Mỹ tháng 12.

Đó là thu nhập bình quân mỗi giờ của tháng 12 đã tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã cao vượt dự báo. Ngày 8/1, giám đốc đầu tư Brent Schutte của Milwaukee-based Northwestern Mutual Wealth Management đã ví tiền lương như một “viên than hồng còn sót lại có thể gây ra lạm phát”.

Trong một lưu ý, ông Schutte viết: “Thật không may, hiện tại chúng tôi tin rằng thị trường lao động thắt chặt và áp lực tiền lương có thể thúc đẩy lạm phát tăng trong tương lai”. Trước nay, Cục Dự trữ Liên bang (FED) coi tăng trưởng tiền lương hàng năm 3,5% là mức trần mà nền kinh tế có thể hấp thụ mà vẫn đạt được tỷ lệ lạm phát 2%.

Dữ liệu lạm phát quan trọng tiếp theo của nước Mỹ sẽ được công bố vào ngày 11/1. Các nhà kinh tế dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 sẽ cho thấy tỷ lệ lạm phát nhích nhẹ từ 3,1% lên 3,3%. Con số này đã giảm đáng kể so với mức đỉnh 9,1% vào tháng 6/2022.

Mặc dù gần đây FED đã công nhận những tiến bộ trong việc kiểm soát lạm phát, cơ quan này vẫn cảnh giác rằng thị trường việc làm tiếp tục thắt chặt có thể lặp lại kịch bản lạm phát trong giai đoạn 1966-1982. Khi đó, vòng xoáy giá cả xuất hiện. Tiền lương tăng để xoay xở cho giá cả ngày một leo thang.

Mối lo ngại lạm phát dai dẳng đã được phản ánh trong biên bản cuộc họp tháng 12 của FED. Các nhà hoạch định chính sách nhận thấy triển vọng giảm lãi suất thiếu chắc chắn và không loại trừ khả năng tăng thêm.

Bước sang tuần thứ hai của năm mới, phần lớn các nhà đầu tư tiếp tục bày tỏ niềm tin vào việc nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh nhẹ nhàng, tức lạm phát giảm mà không xảy ra suy thoái.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tại bộ phận nghiên cứu nội bộ của BlackRock Inc. cho biết mức lương cao ở Mỹ là lý do có thể khiến tâm lý lạc quan của thị trường bị sa sút. Họ cho biết thị trường lao động siết chặt, lương duy trì ở mức cao như đã thấy trong báo cáo việc làm tháng 12 và lạm phát sẽ tăng.

Theo Market Watch