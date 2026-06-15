Thị trường tiền số hôm nay, 15-6: Bitcoin bất ngờ tăng vọt, điều gì đang xảy ra?

Tối 15-6, thị trường tiền số bật tăng mạnh, với nhiều đồng tiền lớn đồng loạt đi lên. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng gần 3%, lên 66.260 USD.

Không chỉ Bitcoin, các đồng tiền khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Ethereum tăng gần 6% lên 1.763 USD; Solana tăng gần 7% đạt 72,3 USD; trong khi XRP tăng hơn 7% lên 1,2 USD.

Đà tăng của thị trường được thúc đẩy bởi thông tin tích cực liên quan đến căng thẳng địa chính trị. Theo Cointelegraph, Bitcoin bước vào tuần thứ ba của tháng 6 với xu hướng đi lên khi triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran trở nên rõ ràng hơn.

Cuối tuần qua, hai bên ban đầu dự kiến chốt lệnh ngừng bắn vào chủ nhật, sau đó dời sang thứ sáu. Nhiều nguồn tin cho biết Mỹ và Iran sẽ ký thỏa thuận tạm dừng xung đột trong 60 ngày tại Thụy Sĩ, kèm theo một số điều khoản liên quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận thỏa thuận sẽ bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới. Thông tin này ngay lập tức tác động tích cực đến thị trường tài chính toàn cầu.

Bitcoin đang giao dịch tại 66.248 USD Nguồn: OKX

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, kéo theo các tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin. Ngược lại, giá dầu giảm sâu, với dầu WTI xuống dưới 80 USD/thùng lần đầu kể từ giữa tháng 4.

Giới phân tích cho rằng việc giá dầu hạ nhiệt đã giúp giảm áp lực lên Bitcoin, khi trước đó đà tăng của dầu từng là yếu tố kìm hãm thị trường tiền số.

Hiện Bitcoin đã quay trở lại vùng giá từng ghi nhận vào cuối tháng 2, đồng thời chạm mức cao nhất trong 2 tuần. Các vùng hỗ trợ quan trọng quanh 60.000 - 62.000 USD vẫn được giữ vững, giúp củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Một số chuyên gia dự báo đà tăng có thể tiếp diễn, với mục tiêu hướng đến vùng 69.000 - 70.000 USD trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường vẫn có khả năng biến động trong biên độ hẹp và quay lại kiểm tra các vùng giá thấp hơn.

Trong tuần này, sự chú ý của nhà đầu tư cũng dồn vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên về chính sách lãi suất.

Dù chịu áp lực từ phía Tổng thống Trump, khả năng Fed giảm lãi suất được đánh giá là rất thấp, khi lạm phát vẫn ở mức cao. Dữ liệu thị trường cho thấy xác suất giảm lãi suất chỉ khoảng 3,4%, và phần lớn dự báo cho rằng Fed sẽ giữ nguyên mức hiện tại.

Ở một diễn biến khác, dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy các nhà đầu tư lớn đã quay trở lại mua Bitcoin. Lượng Bitcoin từ các ví lớn chuyển lên sàn giảm mạnh, cho thấy áp lực bán gần như không còn.

Các “cá voi” được cho là đã tích cực mua vào quanh vùng 61.000 USD, qua đó củng cố vùng giá 60.000 - 61.500 USD như một nền tảng vững chắc cho thị trường.

Dù vậy, triển vọng dài hạn vẫn còn thận trọng. Một số chỉ số cho thấy nhu cầu đối với Bitcoin vẫn yếu, trong khi hoạt động giao dịch giảm, làm dấy lên khả năng thị trường có thể còn một nhịp giảm trước khi phục hồi rõ rệt hơn.