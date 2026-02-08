Thị trường tiền số hôm nay, 8-2: Thêm tài liệu về blockchain cho người dân trong nước

Tối 8-2, dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 2%, giao dịch quanh mức 70.900 USD.

Nhiều đồng tiền số khác cũng bật tăng, trong đó Ethereum tăng hơn 4% lên 2.135 USD; XRP và Solana tăng khoảng 2%, lần lượt đạt 1,4 USD và 88 USD; BNB nhích nhẹ 0,5%, lên 644 USD.

Đà hồi phục này diễn ra sau khi Bitcoin vừa trải qua một trong những đợt bán tháo mạnh nhất thời gian qua.

Trước đó, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã giảm hơn 40%, rơi xuống khoảng 59.930 USD - mức thấp nhất kể từ đầu năm. So với đỉnh gần 126.200 USD ghi nhận vào tháng 10-2025, giá Bitcoin hiện đã mất hơn một nửa.

Bitcoin đang giao dịch tại 70.964 USD Nguồn: OKX

Các quỹ bán tháo Bitcoin

Theo Cointelegraph, một giả thuyết cho rằng làn sóng giảm sâu bắt nguồn từ châu Á. Một số quỹ đầu tư tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã vay đồng yên Nhật với lãi suất thấp để đặt cược Bitcoin tiếp tục tăng giá.

Tuy nhiên, khi thị trường đảo chiều và chi phí vay tăng, các khoản đầu tư này nhanh chóng thua lỗ, buộc các quỹ phải bán tháo Bitcoin và nhiều tài sản khác, khiến áp lực giảm giá gia tăng.

Nhận định khác cho rằng một số ngân hàng lớn đã phải bán Bitcoin hoặc các tài sản liên quan nhằm giảm rủi ro từ các sản phẩm đầu tư gắn với giá tiền số. Khi Bitcoin xuyên thủng các mốc kỹ thuật quan trọng, hoạt động bán ra diễn ra dồn dập.

Bên cạnh đó, ngành đào Bitcoin cũng gặp nhiều khó khăn do chi phí khai thác tăng cao, trong khi không ít doanh nghiệp chuyển hướng sang đầu tư trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo và bán bớt lượng Bitcoin nắm giữ.

Các nhà đầu tư dài hạn vì vậy trở nên thận trọng hơn, cho thấy tâm lý thị trường vẫn khá yếu.

Cẩm nang ứng dụng công nghệ Blockchain

Tại Việt Nam, các hoạt động phổ cập kiến thức và ứng dụng công nghệ blockchain đang được đẩy mạnh. Ngày 8-2 Chi hội Blockchain TPHCM (HBA) đã ra mắt cuốn sách "Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain".

Cuốn sách được ra đời trong bối cảnh Chính phủ đã xác định đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và có vị thế quốc tế trong nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và khai thác công nghệ Blockchain.

HBA cho biết "Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain" là cuốn sách đầu tiên trên thị trường được thiết kế riêng cho độc giả trong nước, với cách tiếp cận dễ hiểu, đơn giản hóa các thuật ngữ chuyên môn, giúp công nghệ blockchain tiếp cận được đông đảo người đọc hơn.

Các diễn giả chia sẻ tại lễ ra mắt sách "Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain"

HBA cũng cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong phát triển nguồn nhân lực blockchain, không chỉ ở lĩnh vực công nghệ mà còn mở rộng sang tiếp thị, tài chính, kinh tế và các ngành nghề liên quan.

Tại sự kiện, HBA đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) "Phổ cập tài sản số cho 500.000 sinh viên tại TPHCM" với MEXC Ventures.

TS Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, với một thị trường đang sôi động như Việt Nam, cẩm nang này sẽ là một đóng góp thiết thực vào việc phổ cập tri thức số đến đông đảo người dân.