Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường tiền số hôm nay, 9-2: Bitcoin có thể rớt xuống 60.000 USD

09-02-2026 - 20:40 PM | Smart Money

Bitcoin được dự báo lùi về vùng 60.000 USD hoặc thấp hơn trước khi tìm được điểm cân bằng mới.

Tối 9-2, dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 2%, lùi về vùng 68.600 USD.

Các đồng tiền số lớn khác cũng đồng loạt đi xuống: Ethereum, BNB và XRP giảm gần 4%, lần lượt còn 2.015 USD, 616 USD và 1,3 USD; Solana giảm gần 5%, xuống mức 82,8 USD.

Theo Cointelegraph, bước sang tuần thứ hai của tháng 2, Bitcoin vẫn duy trì trạng thái thận trọng sau đợt giảm sâu của tuần trước.

Dù giá hiện dao động trong vùng 68.000-70.000 USD, nhiều nhà đầu tư lo ngại đà điều chỉnh có thể chưa kết thúc. Một số ý kiến cho rằng Bitcoin có khả năng lùi về vùng 60.000 USD hoặc thấp hơn trước khi tìm được điểm cân bằng mới.

Dữ liệu thị trường cho thấy Bitcoin hiện vẫn cao hơn khoảng 20% so với mức đáy thấp nhất trong 15 tháng qua. Tuy nhiên, đà phục hồi được đánh giá là chưa đủ thuyết phục.

Một số nhà phân tích cảnh báo nhịp tăng gần đây có thể chỉ mang tính tạm thời, thậm chí là đánh lạc hướng thị trường trước khi giá quay đầu giảm trở lại. Kịch bản Bitcoin kiểm định lại các vùng giá thấp đang được nhắc đến nhiều trong bối cảnh hiện nay.

Thị trường tiền số hôm nay, 9-2: Bitcoin có thể rớt xuống 60.000 USD- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 68.590 USSD Nguồn: OKX

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, thị trường tiền số còn chịu tác động mạnh từ diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu. Tuần này, giới đầu tư đặc biệt theo dõi số liệu lạm phát của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần.

Lạm phát duy trì ở mức cao có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao, làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro như tiền số.

Ngoài ra, việc Mỹ bổ nhiệm Chủ tịch Fed mới với quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ cũng khiến tâm lý thị trường trở nên dè dặt. Nhiều dự báo cho rằng khả năng Fed sớm hạ lãi suất trong tháng 3 là rất thấp.

Một yếu tố khác gây sức ép lên Bitcoin là sự mạnh lên của đồng USD. Trong nhiều giai đoạn, USD tăng giá thường tạo áp lực giảm lên các tài sản như vàng và tiền số.

Dù mối tương quan này không phải lúc nào cũng rõ rệt, nhưng trong bối cảnh hiện nay, USD được xem là biến số quan trọng có thể khiến thị trường biến động mạnh.

Tại châu Á, chính sách kinh tế mới của Nhật Bản sau cuộc bầu cử cũng đang tác động gián tiếp đến thị trường tiền số.

Đồng yen suy yếu khiến dòng vốn có xu hướng quay trở lại thị trường nội địa Nhật Bản, qua đó làm giảm sự quan tâm đối với các tài sản rủi ro tại Mỹ và tiền số trong ngắn hạn.

Ở một diễn biến khác, hoạt động của các thợ đào Bitcoin đang gia tăng. Lượng Bitcoin được chuyển lên các sàn giao dịch tăng mạnh cho thấy áp lực bán trong ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh mang tính bình thường của thị trường, chưa đủ cơ sở để khẳng định sự khởi đầu của một chu kỳ giảm dài hạn.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

Từ Khóa:
bitcoin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi rút tiền chuẩn bị nghỉ Tết, bắt gặp hiện tượng khó tin

Đi rút tiền chuẩn bị nghỉ Tết, bắt gặp hiện tượng khó tin Nổi bật

Cận Tết, người có dòng tiền ra vào tài khoản nhiều chú ý: Các khoản buộc phải kê khai, nộp thuế

Cận Tết, người có dòng tiền ra vào tài khoản nhiều chú ý: Các khoản buộc phải kê khai, nộp thuế Nổi bật

Nhận được khoản tiền này vào tài khoản, người dân cần chú ý thông báo từ công an!

Nhận được khoản tiền này vào tài khoản, người dân cần chú ý thông báo từ công an!

12:20 , 09/02/2026
Ngày vía Thần Tài 2026 rơi vào ngày nào? Mua vàng thế nào để vừa cầu may, vừa an toàn tài chính?

Ngày vía Thần Tài 2026 rơi vào ngày nào? Mua vàng thế nào để vừa cầu may, vừa an toàn tài chính?

10:26 , 09/02/2026
Tết Bính Ngọ 2026: Khi AI và Deepfake “bủa vây” chiếc ví người tiêu dùng

Tết Bính Ngọ 2026: Khi AI và Deepfake “bủa vây” chiếc ví người tiêu dùng

10:09 , 09/02/2026
Bắt giữ chủ doanh nghiệp dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng, không xuất hóa đơn, doanh thu trốn thuế tới 1.500 tỷ đồng

Bắt giữ chủ doanh nghiệp dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng, không xuất hóa đơn, doanh thu trốn thuế tới 1.500 tỷ đồng

09:57 , 09/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên