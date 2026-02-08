Đi rút tiền chuẩn bị nghỉ Tết, bắt gặp hiện tượng khó tin

Dù đang là cao điểm mua sắm và chi tiêu trước Tết Nguyên đán, nhưng không khí tại các trụ ATM lại trái ngược hoàn toàn với vẻ nhộn nhịp ngoài phố. Khác hẳn với hình ảnh trước đây, các điểm giao dịch ATM giờ đây ghi nhận lượng khách đến rút tiền mặt sụt giảm rõ rệt.

Chỉ còn vài ngày nữa, các ngân hàng sẽ đóng cửa nghỉ lễ, nhưng hệ thống ATM vẫn chạy hết sức thong dong. Tại nhiều khu vực trung tâm, không còn thấy những hàng dài người đứng chờ đợi trong mệt mỏi; việc rút tiền hiện nay diễn ra rất nhanh chóng và thông suốt.

Ngay cả tại các "điểm nóng" như khu công nghiệp, cảnh công nhân xếp hàng xuyên đêm chờ rút lương, thưởng để về quê ăn Tết cũng gần như mất hút. Thói quen quét mã và chuyển tiền số đã thực sự "giải vây" cho các cây ATM trong mỗi mùa Tết những năm gần đây.

Ghé vào một trụ ATM tại khu vực khu công nghiệp, vốn là "điểm nóng" mọi năm, anh Quốc Bảo (kỹ thuật viên) vừa rút nhanh vài tờ tiền vừa cười bảo: "Mấy năm trước ra đây là xác định mất nửa buổi sáng, có khi còn vỡ mộng vì máy hết tiền. Năm nay ra thấy vắng hoe, mình tôi một máy, rút chưa đầy 1 phút là xong. Thú thật giờ rút vài triệu cầm túi chỉ để lì xì con nít với đi lễ chùa cho có không khí, chứ mua sắm bánh trái, quà cáp tôi quét mã từ tuần trước rồi."

Cùng chung cảm nhận, chị Minh Thư (kinh doanh tự do) cho biết thói quen của chị đã thay đổi hẳn sau vài năm chuyển dịch số. Chị không còn khái niệm "phải có tiền mặt mới yên tâm ăn Tết". "Bố mẹ tôi ở quê giờ còn rành chuyển khoản hơn cả con cái. Năm nay tôi về quê chỉ mang theo cái điện thoại. Từ tiền xe khách đến mâm ngũ quả dưới quê, chỗ nào cũng treo sẵn cái bảng QR rồi. Thậm chí bà bán rau đầu ngõ còn nhắc khách 'chuyển khoản cho nhanh em ơi' vì bà ngại cầm tiền lẻ rồi lại phải đi đổi tiền mới. Nghĩ cảnh trước đây phải canh me rút tiền từ 4-5 giờ sáng mà thấy mình như ở thời đại khác."

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), trong năm 2025, giao dịch thanh toán trực tuyến ghi nhận mức tăng trưởng hơn 25% về số lượng so với năm 2024. Trong khi đó, giao dịch rút tiền trên ATM tiếp tục xu hướng giảm, với mức giảm 29% về số lượng và 26% về giá trị, phản ánh xu thế chuyển dịch sang các phương thức thanh toán tiện lợi hơn như chuyển tiền nhanh NAPAS247, thanh toán bằng mã VietQR, ….

Trước đó, NAPAS cho biết, giao dịch rút tiền ATM năm 2023 giảm 16,9% về số lượng và 19,5% về giá trị; năm 2024 giảm 19,5% về số lượng.

Còn theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong giai đoạn 2021-2025, bình quân hàng năm, giao dịch qua kênh Internet tăng tương ứng 60,6% về số lượng và 31,92% về giá trị; giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 73,32% về số lượng và 52,55% về giá trị; giao dịch qua kênh QR Code tăng tương ứng 106,24% về số lượng và 128,15% về giá trị (vượt các mục tiêu đề ra)

Riêng trong năm 2025 so với năm 2024, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng khá. Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 42,21% về số lượng và 22,65% về giá trị; qua kênh Internet tăng 53,95% về số lượng và 35,75% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 36,62% về số lượng và 20,07% về giá trị, trong đó qua phương thức QR code tăng 50,94% về số lượng và 124,06% về giá trị; qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 6,07% về số lượng và 56,55% về giá trị; qua Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng 24,33% về số lượng và 7,71% về giá trị.

Tính đến cuối năm 2025, số lượng ATM giảm 1,09% so với năm 2024; số lượng POS tăng 19,86% so với năm 2024. Trong năm 2025, giao dịch qua ATM giảm 17,30% về số lượng và giảm 6,02% về giá trị so với năm 2024. Qua đó cho thấy tiền mặt đang dần được thay thế trong cuộc sống hàng ngày.