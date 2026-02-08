Giả mua bán nhà, cọc tiền đất để che giấu đường dây cho vay hơn 83 tỉ đồng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-02-2026 - 13:41 PM | Smart Money

Từ tin tố giác cho vay lãi nặng từ con nợ, Công an Đà Nẵng bắt giữ một đối tượng ở phường Hòa Khánh.

Ngày 8-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Mỹ (SN 1993; trú phường Hòa Khánh) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Hồ Văn Mỹ

Trước đó, ngày 3-2-2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tố giác của một phụ nữ trên địa bàn phường Hòa Khánh về việc bị Hồ Văn Mỹ cho vay tiền với lãi suất cao để đáo hạn ngân hàng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy từ ngày 5-2 đến 15-10-2025, Hồ Văn Mỹ nhiều lần cho người này vay tiền với lãi suất từ 127,02%/năm đến 149,65%/năm, cao gấp hơn 6 lần mức lãi suất tối đa 20%/năm theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền cho vay trong thời gian trên hơn 83 tỉ đồng, số tiền lãi đã thu hơn 1,14 tỉ đồng; trong đó, số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định hơn 940 triệu đồng.

Đáng chú ý, các giao dịch vay mượn, trả lãi được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng và lập các “giấy thỏa thuận mua bán nhà và cọc tiền đất” giả nhằm che giấu bản chất cho vay lãi nặng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định pháp luật.

Theo Hải Định

Người lao động

