Vì sao khóa thẻ ngân hàng rồi vẫn bị thu phí thường niên?

Bạn đọc Hưng Quảng (Đồng Nai) hỏi: Gần đây, tôi đã khóa thẻ ngân hàng vì không còn nhu cầu sử dụng, nhưng vẫn nhận được thông báo thu phí thường niên. Xin hỏi, vì sao khóa thẻ rồi mà vẫn bị thu phí?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Phí thường niên là gì?

Phí thường niên là khoản phí cố định được ngân hàng thu hàng năm nhằm duy trì hệ thống quản lý thẻ, hạ tầng công nghệ, dịch vụ chăm sóc khách hàng và các tiện ích đi kèm. Mức phí cụ thể phụ thuộc vào loại thẻ và chính sách của từng ngân hàng.

Trên thực tế, việc khóa thẻ và hủy thẻ là hai khái niệm khác nhau trong hoạt động ngân hàng. Đây cũng là lý do khiến nhiều khách hàng dù đã khóa thẻ nhưng vẫn phát sinh phí thường niên.

Khóa thẻ chỉ mang tính tạm thời

Khóa thẻ là biện pháp giúp tạm dừng các giao dịch nhằm đảm bảo an toàn hoặc do khách hàng chưa có nhu cầu sử dụng trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi ở trạng thái này, thẻ vẫn còn hiệu lực trên hệ thống ngân hàng, quan hệ dịch vụ giữa khách hàng và ngân hàng chưa chấm dứt, nên phí thường niên vẫn được thu theo quy định.

Chỉ hủy thẻ vĩnh viễn mới dừng thu phí

Phí thường niên chỉ được dừng khi khách hàng thực hiện thủ tục hủy thẻ vĩnh viễn tại ngân hàng. Khi đó, ngân hàng chấm dứt việc quản lý thẻ và các dịch vụ liên quan, đồng thời không tiếp tục thu phí cho các kỳ tiếp theo.

Khuyến nghị cho khách hàng

Để tránh phát sinh chi phí không mong muốn, khách hàng nên:

- Xác định rõ việc khóa thẻ hay hủy thẻ phù hợp với nhu cầu sử dụng

- Chủ động liên hệ ngân hàng để được tư vấn thủ tục hủy thẻ khi không còn nhu cầu

- Tìm hiểu kỹ biểu phí và các chính sách miễn, giảm phí đang được áp dụng