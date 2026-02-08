Chi tiết lời khai nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 8-2, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an các địa phương điều tra mở rộng vụ cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá.

Hung thủ gây ra vụ án rúng động này là Phạm Anh Tài (tức "Tài đen", SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đã lần lượt bị bắt giữ.

Sau khi cướp ngân hàng, "Tài đen" cùng đàn em đã lên xe máy tẩu thoát

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên "Tài đen" đã rủ đàn em là Lê Văn Ân đi cướp ngân hàng.

Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng từ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cũ đi địa bàn phường Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng... (tỉnh Gia Lai) để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát.

Cùng với đó, các đối tượng khai nhận đã chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án. Nhóm cướp cũng tính toán kỹ phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện sau khi gây án để tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Cả hai đã chôn xe máy xuống hố ven rừng thông rồi lấy 2 chiếc xe máy khác đã chuẩn bị từ trước rời khỏi hiện trường

Đến khoảng 16 giờ chiều 19-1, "Tài đen" cùng đàn em Lê Văn Ân đã xông vào Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) dùng súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch cướp đi gần 1,9 tỉ đồng bỏ vào túi xách màu xanh chuẩn bị sẵn rồi lên xe tẩu thoát.

Sau khi gây án và chiếm đoạt số tiền lớn, hai đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm. Cả hai đã chôn xe máy gây án rồi lên 2 chiếc xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào 2 chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy rồi điều khiển xe đến khu vực Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) để phi tang 2 xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe.

Đến khu vực Biển Hồ, cách nơi phi tang chiếc xe đầu tiên khoảng 10km, cả nhóm cướp tiếp tục đẩy 2 chiếc xe máy, chiếc xẻng đào hố xuống nước phi tang

Sau thời gian lẩn trốn, "Tài đen" đã bị bắt giữ

Trước khi bắt giữ "Tài đen", đối tượng Lê Văn Ân cũng đã sa lưới pháp luật

Sau đó, cả hai đã trốn vào TP Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó, đối tượng Lê Văn Ân về nhà tại xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường. Riêng đối tượng "Tài đen" tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Khi được hỏi về lý do cướp ngân hàng, "Tài đen" khai "túng tiền làm liều chứ cũng không nghĩ nhiều" và cho biết đã mất 3 tháng để lên kế hoạch, chuẩn bị cho việc cướp ngân hàng.

Từ lời khai của "Tài đen" công an đã trục vớt 2 chiếc xe và chiếc xẻng mà nhóm cướp đã phi tang ở khu vực Biển Hồ.

