Bắt nhóm lừa đảo hơn 1000 người đầu tư tiền kỹ thuật số ở Hải Phòng

08-02-2026 - 13:48 PM | Smart Money

Nguyễn Văn Luyện (SN 1984) thuê người tạo lập đồng tiền kỹ thuật số LKT, quảng bá dự án và cam kết lợi nhuận cao. Hơn 1.000 người trên cả nước tham gia đầu tư bị các đối tượng chiếm đoạt 175 tỷ đồng.

Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động, sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi “ chiếm đoạt tài sản ” thông qua hình thức kinh doanh đa cấp Luxkingtech.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2022, Nguyễn Văn Luyện (SN 1984, quê tỉnh Phú Thọ) đứng ra cầm đầu, thuê người tạo lập đồng tiền kỹ thuật số LKT (Luxkingtech) và tạo lập website kêu gọi người đầu tư.

Để thu hút người tham gia, các đối tượng đã quảng bá dự án với cam kết lợi nhuận cao, tổ chức trả thưởng theo mô hình đa cấp qua đó thu hút nhiều người trên cả nước tham gia đầu tư.

Nguyễn Văn Luyện tại cơ quan điều tra.

Thực tế, toàn bộ đồng tiền LKT đều do các đối tượng tự tạo ra, không có giá trị thực. Các đối tượng sử dụng tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước.

Khi hệ thống có dấu hiệu sụp, vụ việc bị phát giác, Công an TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, triệt phá thành công đường dây lừa đảo này.

Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Luyện và 2 đồng phạm về các hành vi nêu trên.

Bước đầu cảnh sát xác định, với thủ đoạn nêu trên các đối tượng này đã chiếm đoạt 175 tỷ đồng của hơn 1.000 người trên cả nước. Cảnh sát cũng đã thu giữ hàng chục điện thoại, máy tính và tài sản có giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an TP Hải Phòng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi các đối tượng liên quan.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền phong

