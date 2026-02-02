Thị trường TMĐT tăng mạnh, nhưng không phải ai cũng dễ dàng "có quà": Lộ diện nhóm nhà bán hàng chỉ chiếm hơn 2% số lượng lại chiếm tới hơn 30% doanh số

Theo dữ liệu từ Báo cáo Thị trường Thương mại Điện tử Việt Nam 2025 do Metric vừa công bố, trong năm 2025, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của kênh bán lẻ trực tuyến trong bức tranh tiêu dùng nội địa.

Theo Báo cáo Thị trường Thương mại Điện tử Việt Nam 2025 của Metric, tổng doanh số TMĐT trên bốn sàn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 429,7 nghìn tỷ đồng, tăng 34,75% so với năm 2024. Mức tăng trưởng hai con số này được thúc đẩy bởi chuỗi các sự kiện mua sắm lớn xuyên suốt năm, bao gồm Tết Nguyên Đán, Sale Hè 6.6, Đại Lễ Hội 8.8, Siêu Sale 9.9, Ngày Độc Thân 11.11, và đặc biệt là chuỗi Sale cuối năm 12.12 kéo dài đến Black Friday.

Các sàn TMĐT đã đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ người mua như miễn phí vận chuyển, voucher giảm giá và hình thức bán hàng qua livestream với sự tham gia của người nổi tiếng và KOLs.

Quy mô và tăng trưởng qua các quý trong năm 2025 – Nguồn: Metric.vn

Đáng chú ý, đà tăng trưởng tập trung mạnh vào Quý 4/2025, khi doanh số toàn thị trường đạt 123,7 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 19.43% so với quý trước, trở thành giai đoạn đóng góp doanh số lớn nhất vào tăng trưởng cả năm.

Trong khi quy mô giao dịch tiếp tục mở rộng, số lượng nhà bán lại có xu hướng thu hẹp.

Năm 2025 ghi nhận 601.780 shop có phát sinh đơn hàng, giảm 7,43% so với năm trước, cho thấy tăng trưởng doanh số không còn phân bổ đồng đều mà tập trung vào nhóm nhà bán có năng lực vận hành và hiệu quả kinh doanh cao.

Một trong những xu hướng đáng chú ý được báo cáo ghi nhận là sự phát triển mạnh mẽ của gian hàng chính hãng (Shop Mall) trên các sàn TMĐT.

Dữ liệu Metric cho thấy, dù chỉ chiếm 2,12% tổng số shop đang hoạt động trên Shopee và TikTok Shop trong năm 2025, nhóm Shop Mall lại đóng góp tới 32,6% tổng doanh số của hai nền tảng này .

Điều này cho thấy nhóm gian hàng chính hãng không chỉ có khả năng chuyển đổi tốt mà giá trị đơn hàng trung bình cũng cao hơn đáng kể so với gian hàng thường (Shop non-Mall). Đồng thời phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

Cơ cấu & Tăng trưởng số shop Mall và doanh số shop Mall năm 2025 – Nguồn: Metric.vn

Đặc biệt, trên TikTok Shop, doanh số từ Shop Mall ghi nhận mức tăng trưởng tới 99% so với năm 2024, nhờ tốc độ mở rộng nhanh chóng của mô hình bán hàng chính hãng trên nền tảng này. Bên cạnh đó, theo nhận định của Metric, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên yếu tố uy tín, sản phẩm chất lượng, thương hiệu rõ ràng và trải nghiệm mua sắm khi giao dịch trực tuyến.

Cũng với định hướng nâng cao chất lượng hàng hóa, chiến lược của Lazada là vừa đẩy mạnh hàng chính hãng trong nước, vừa kết hợp mở rộng nguồn hàng quốc tế chính hãng như Tmall và Gmarket.

Ngoài ra, Lazada không ngừng nâng tầm trải nghiệm toàn diện cho người dùng từ việc tinh gọn và cá nhân hóa hơn giao diện ứng dụng, voucher có thể thu thập xuyên suốt hành trình mua sắm, rút ngắn thời gian giao hàng và thời gian xử lý khiếu nại.

Sàn cũng liên tục thúc đẩy hỗ trợ cho nhà bán hàng, bao gồm việc tăng cường ứng dụng các công cụ AI cho người dùng và nhà bán hàng, cộng với cam kết đầu tư 100 triệu USD toàn Đông Nam Á để đẩy mạnh liên kết tiếp thị. Với những nỗ lực này, sàn vẫn giữ thị phần ổn định trong năm 2025.﻿

Báo cáo của Metric cũng dự báo, thị trường TMĐT Việt Nam bước vào giai đoạn đầu năm 2026 với nền tảng tăng trưởng tương đối ổn định, mặc dù quý 1 thường là giai đoạn chững lại sau mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Doanh số TMĐT trong Quý 1/2026 được dự báo đạt khoảng 134,6 nghìn tỷ đồng, tăng 32,74% so với Quý 1/2025, trong khi sản lượng giao dịch ước đạt 1.036 triệu sản phẩm, tăng 9% so với cùng kỳ 2025. Những con số này cho thấy sức mua ổn định và niềm tin của người tiêu dùng đối với kênh bán lẻ trực tuyến.

Động lực tăng trưởng trong giai đoạn này được kỳ vọng đến từ yếu tố mùa vụ Tết Nguyên Đán và các chiến dịch khuyến mãi đầu năm. Nhu cầu mua sắm phục vụ việc làm mới bản thân và gia đình trong và sau kỳ nghỉ lễ dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, với các nhóm sản phẩm liên quan đến bánh kẹo Tết, đồ trang trí nhà cửa, quà tặng đầu năm, sản phẩm làm đẹp mùa đông và quà tặng Valentine được dự báo thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.

Trước bối cảnh đó, các sàn TMĐT nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động livestream bán hàng, chương trình voucher toàn sàn, đồng thời nâng cấp dịch vụ giao hàng nhanh nhằm tối ưu trải nghiệm mua sắm trong giai đoạn cao điểm đầu năm.