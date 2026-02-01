Từ 16/2, Meta bắt đầu thu phí chatbot trên WhatsApp tại Italy

Biểu tượng Meta. Ảnh: AFP

Kể từ ngày 16/2, các công ty muốn tiếp tục vận hành chatbot của họ trên WhatsApp tại Italy sẽ phải trả phí cho tập đoàn Meta, công ty sở hữu WhatsApp, cho mỗi phản hồi được tạo ra.

Tuyên bố của Meta cho biết quyết định thu phí này được đưa ra sau lệnh hồi tháng 12/2025 của Cơ quan Chống độc quyền của Italy yêu cầu họ đình chỉ các điều khoản loại trừ những đối thủ cạnh tranh trong thị trường dịch vụ chatbot AI khỏi nền tảng WhatsApp.

Người phát ngôn của Meta nói: “Trong trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp chatbot AI thông qua API doanh nghiệp của WhatsApp, chúng tôi đang áp dụng giá cả cho các công ty chọn sử dụng nền tảng của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ đó”.

Trước đó, Meta cho biết vào tháng 10/2025 rằng họ sẽ chặn tất cả các chatbot AI của bên thứ ba sử dụng WhatsApp, nói rằng hệ thống của họ đang bị quá tải vì chúng không được thiết kế để xử lý những phản hồi từ bot AI.

Meta đã ra mắt Meta AI tại châu Âu vào tháng 3/2025. Đây là một chatbot AI được hỗ trợ bởi LLaMA, mô hình ngôn ngữ lớn do Meta phát triển. Dịch vụ mà nó được tích hợp rõ ràng nhất, và có phần xâm phạm nhất, là WhatsApp.

Trước khi Meta AI xuất hiện, các tài khoản doanh nghiệp của WhatsApp có thể chạy những bot tự động, bao gồm cả chatbot với các LLM bên ngoài như ChatGpt. Sau đó, Meta đã yêu cầu dừng lại, giải thích rằng các API (nền tảng dành cho nhà phát triển) được thiết kế cho chatbot doanh nghiệp nhưng đơn giản hơn so với các chatbot AI tạo sinh mà chúng ta quen thuộc ngày nay. Chúng đòi hỏi quá nhiều băng thông và gây nhầm lẫn trong ứng dụng.

Ngày 24/12/2025, cơ quan chức năng Italy đã yêu cầu gã khổng lồ công nghệ này tạm dừng lệnh cấm đối với các chatbot của bên thứ ba tại nước này. Sự can thiệp này đã buộc Meta phải mở lại quyền truy cập tại Italy, nhưng với một mô hình mới, trong đó một phần chi phí quản lý nền tảng được chuyển sang cho các nhà phát triển.

Meta giải thích sau quyết định của Italy rằng "sự xuất hiện của các chatbot trí tuệ nhân tạo trên API doanh nghiệp của chúng tôi đã gây áp lực lên hệ thống vốn không được thiết kế để hỗ trợ loại hình sử dụng này. Cơ quan chức năng Italy cho rằng WhatsApp, ở một mức độ nào đó, là một cửa hàng ứng dụng thực tế. Các kênh tiếp cận thị trường dành cho những công ty AI là các cửa hàng ứng dụng, trang web của họ và những đối tác trong ngành, chứ không phải nền tảng WhatsApp Business. Chúng tôi sẽ kháng cáo".

Sau nhiều tháng căng thẳng với Cơ quan chức năng, Meta đã đưa ra chính sách thu phí mới. Điều này có nghĩa là quyết định của Meta có thể ảnh hưởng đến các quốc gia khác và liên quan đến chi phí cơ sở hạ tầng và kỹ thuật bổ sung của tập đoàn này trong việc hỗ trợ các chatbot khác.

Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Meta để đánh giá xem lệnh cấm các chatbot AI bên ngoài trên WhatsApp có thể ưu tiên quá mức Meta AI và hạn chế cạnh tranh trên thị trường châu Âu hay không.

Các công ty như OpenAI, Perplexity và Microsoft đã thông báo rằng các bot của họ trên WhatsApp sẽ không còn hoạt động sau ngày 15/1/2026 và mời người dùng sử dụng các nền tảng khác.