Từ hôm nay (1/2), Hà Nội Metro áp dụng 100% cổng soát vé định danh

01-02-2026 - 14:30 PM | Kinh tế số

Từ ngày 1/2, Hà Nội Metro áp dụng 100% cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và sinh trắc học trên các tuyến đường sắt đô thị, mở rộng thanh toán không tiền mặt.

Từ ngày 1/2, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) chính thức áp dụng 100% hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội. Trước đó, hệ thống này đã được triển khai từ tháng 11/2025 trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông.

Cùng với việc triển khai hệ thống cổng soát vé mới, Hà Nội Metro đã mở rộng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua hợp tác với nhiều đối tác. Hành khách có thể sử dụng ứng dụng Hà Nội Metro để thanh toán qua tài khoản hoặc thẻ ngân hàng nội địa, thẻ thanh toán quốc tế Visa, cũng như các ví điện tử như MoMo, ShopeePay, VNPT Money…, mang lại sự thuận tiện trong quá trình đi lại.

Trong thời gian đầu áp dụng, Hà Nội Metro phối hợp với các đối tác triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho hành khách. Cụ thể, hành khách sử dụng thẻ Visa được hỗ trợ 100% tiền vé đến hết ngày 28/2; hành khách mua vé lượt trên ứng dụng Hà Nội Metro được miễn phí vé đến hết ngày 21/3/2026 trên tuyến Nhổn - Ga Hà Nội. Ngoài ra, các chương trình giảm giá, miễn phí vé cũng được áp dụng khi thanh toán qua ShopeePay, MoMo và VNPT Money theo từng điều kiện.

Các đối tượng chính sách như người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo… tiếp tục được miễn phí vé theo quy định của thành phố Hà Nội.

Theo Minh Tú

VTV

