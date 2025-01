Thị trường trầm lắng cận Tết, môi giới BĐS sốt sắng tìm khách hàng

Việc tìm khách chốt mua bất động sản vào thời điểm này không hề dễ dàng. Doanh nghiệp còn phải tính toán lo thưởng Tết cho người lao động, còn nhà đầu tư cũng hạ giá thu tiền về để tính toán làm ăn cho năm mới.

Môi giới tìm khách chào bán đất nền giảm giá

Trong vai một nhà đầu tư, những ngày qua, phóng viên Báo điện tử VTC News đã kết nối với một số sàn giao dịch bất động sản tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam để tìm đất đầu tư.

Chỉ một cú click vào Facebook, hàng loạt tin nhắn được chuyển đến Messenger, thậm chí một số môi giới đã gọi điện thoại trực tiếp để chào hàng.

Bùi Đức Giang, một môi giới đất nền khu vực Hà Nội cho biết, đang có nhu cầu bán 3 lô đất, diện tích 80m2/lô tại khu phân lô xã Phú Mãn - gần trung tâm lõi của Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội), giá bán 2,5 tỷ đồng/lô. Lô 2 mặt tiền có giá 2,7 tỷ đồng.

Dự án đất tại khu đô thị Seo 2 Hà Nam. (Ảnh minh hoạ).

“Giá đất ở đây đang được rao bán 32 - 35 triệu đồng/m2, tuỳ vị trí. Vì chủ nhà cần tiền nên đã rao bán cắt lỗ hơn 300 triệu/lô so với tháng điểm tháng 7 - 8 vừa qua để thu tiền về. Nếu anh ở Hà Nội, muốn xem và mua sáng Chủ nhật (12/1) hoặc đầu tuần em cho xe đến đón lên tận nơi để khảo sát”, Giang nói.

Nhận phản hồi rằng đất tại Phú Mãn, xa trung tâm Hà Nội gần 40km, lại là đất làng phân lô bán nền nên giá như vậy là quá cao, Giang cho biết: “ Nếu anh xem và chốt mua, em sẽ thương lượng với chủ nhà có thể giảm thêm từ 1 đến 1,5 giá (tương đương 1 – 1,5 triệu đồng/m2)” .

Phóng viên tiếp tục được một môi giới khác tên Nguyễn Văn Chính gọi điện và giới thiệu một số lô đất và nhà đã xây dựng tại thị trấn Văn Điển và xã Đông Mỹ, Liên Ninh (Thanh Trì).

Chính cho biết, giá phù hợp và gần trung tâm Hà Nội nhất hiện có căn diện tích 45m2, gần trường Trung học cơ sở Chu Văn An, nhà cách đường ô tô tránh chỉ 10m, ngay hồ điều hòa, gần trung tâm hành chính của huyện, tiện ích ngập tràn, nhưng giá chỉ có 5,5 tỷ đồng, giảm gần 300 triệu so với hơn 3 tháng trước.

“Nếu anh chốt mua, có thể đến xem nhà và thương lượng lượng trực tiếp với chủ nhà. Em sẽ ủng hộ anh để ép giá, vì giáp Tết, chủ nhà cần tiền để thanh khoản với ngân hàng”, Chính nói.

Một môi giới khác có tên Lê Ngọc Thanh Hoa cũng gọi điện giới thiệu với phóng viên những lô đất tại khu đô thị River silk city 2 (Seo 2), thuộc xã Liêm Tuyền (Phủ Lý, Hà Nam).

“Giá đất ở đây hiện đang giao dịch từ 37- 40 triệu đồng/m2. 4 lô đất cuối cùng mà các nhà đầu tư gửi có diện tích 90 – 110m2, trong đó 2 lô mặt hướng Nam, diện tích 110m2 có giá 40 triệu đồng. 2 lô hướng Bắc, diện tích 90m2 có giá 38 triệu đồng/m2. Do chủ nhà đang cần tiền nên có thể sẽ thương lượng giảm 1 đến 1,2 giá (1- 1,2 triệu đồng/m2) nếu anh chốt và thanh toán tiền trước Tết”, Hoa nói.

Hoa cho biết, giá đất tại Hà Nam vài tháng nay tăng rất mạnh, khu vực tăng gần gấp đôi so với cuối tháng 5 vừa qua do ăn theo bởi dự án khu đô thị Sun Uban City tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý do tập đoàn Sun Group đầu tư. Cùng với đó, thông tin bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sắp tới sẽ được điều tra và đưa vào hoạt động sẽ đẩy giá đất khu vực này tăng tiếp.

“Khu đô thị Seo 2 là dự án khu đô thị liền kề bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai - cơ sở 2. Đây là 2 bệnh viện Trung ương với quy mô 1.000 giường bệnh, được đầu tư trang thiết bị đồng bộ hiện đại. Nếu anh không chốt sớm, khi khu đô thị Sun Uban City và hai bệnh viên đi vào hoạt động thì sẽ không còn giá đó”, Hoa nói.

Chung cư rao bán cắt lỗ

Không chỉ đất nền và nhà được các môi giới rao bán cắt lỗ, giảm giá trước Tết, hơn một tháng trở lại đây, trên các diễn đàn bất động sản, nhiều thông tin rao bán chuyển nhượng căn hộ chung cư tại Hà Nội xuất hiện khá dày đặc.

Hầu hết các thông tin đăng tải đều cho biết bán cắt lỗ từ 200 - 300 triệu đồng một căn, thậm chí có những căn, môi giới rao bán cắt lỗ lên đến 500 triệu đồng.

Theo đó, một căn hộ rộng 85m2, 3 phòng ngủ tại chung cư The Pride (Hà Đông, Hà Nội) được một môi giới rao bán với giá 4,3 tỷ đồng, giảm 320 triệu đồng so với thời điểm cách đây khoảng 2 tháng.

Chuyên gia cho biết, việc rao bán cắt lỗ căn hộ chung cư chỉ là chiêu trò của môi giới, chủ đầu tư. (Ảnh minh hoạ).

Căn hộ tại Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm) có diện tích 60m2 cũng được một môi giới khác rao bán với giá 3,6 tỷ đồng, giảm 200 triệu đồng so với hơn 2 tháng trước đây.

Theo các chuyên gia, thị trường căn hộ năm nay có diễn biến khá lạ khi càng gần Tết Âm lịch, tình hình giao dịch càng trầm lắng. Các chung cư cắt lỗ chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư đã ôm căn hộ chung cư được mở bán từ hồi đầu năm 2024, lúc nguồn cung còn khá ít.

“Giá nhiều căn hộ chung cư 2 ngủ khoảng 4 - 5 tỷ đã vượt quá khả năng tài chính của phần lớn người có nhu cầu thật. Vì thế lượng giao dịch rất hạn chế. Có thể do lượng giao dịch quá ít nên các nhà đầu tư đã đăng thông tin rao bán cắt lỗ. Tuy nhiên, việc tìm khách mua tại thời điểm này không dễ do Tết đang cận kề. Đây là một nghịch lý, bởi theo thông lệ, vào những ngày cuối năm, lượng người đi mua nhà tăng, nhưng năm nay lại rất ít”, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam cho biết.

Ông Đính cũng cho rằng, không ít thông tin rao bán "cắt lỗ" chỉ là chiêu trò bán hàng, nhằm thu hút sự chú ý của người mua, và người mua thiếu kinh nghiệm có thể rơi vào cảnh "mua hớ", ôm hàng giá cao.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, toàn thị trường có hơn 47.000 giao dịch chung cư thành công. Nhưng một nửa lượng giao dịch sơ cấp, tức là hàng mở bán mới từ chủ đầu tư, tiền lại đến từ nhóm đầu tư và cả đầu cơ, thay vì người mua ở thực.

Qua Tết Âm lịch, một số dự án sẽ đến hạn nộp tiền theo tiến độ của hợp đồng, cho nên, một số nhà đầu tư do áp lực tài chính, phải tìm cách thoát hàng, tránh việc phải nộp thêm tiền. Vì thế, các nhà đầu tư cần có sự tính toán, cân nhắc kĩ để tránh việc khi đến thời hạn phải thanh toán đợt trả tiền tiếp theo mà mình chưa thể thanh khoản được.

“Chiêu trò giảm giá, cắt lỗ để bán hàng, đẩy hàng không mới nhưng gây nhiễu loạn cho thị trường, khiến người có nhu cầu thật khó tiếp cận được sản phẩm như mong muốn. Người mua thiếu kinh nghiệm có thể rơi vào cảnh "mua hớ", ôm hàng giá cao. Vì thế người mua nhà, đất thời điểm này cần cân nhắc thận trọng”, ông Đính nói.