Thị trường việc làm Đà Nẵng khởi sắc sau Tết, cơ hội cho người thất nghiệp

Đơn hàng khởi sắc, loạt doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng sau Tết



Theo thống kê từ các khu công nghiệp (KCN) tại Đà Nẵng có hơn 500 dự án còn hiệu lực đầu tư, giải quyết việc làm cho gần 150.000 lao động. Tuy nhiên, nguồn nhân lực Đà Nẵng vẫn chưa ổn định, thiếu số lượng và hạn chế về chất lượng.

Theo đại diện Công ty TNHH Universal Alloy Corporation (UAC) Việt Nam đến nay đạt quy mô nhân sự gần 1000 nhân viên và vẫn đang tuyển dụng nhiều vị trí để chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2 của dự án Nhà máy hàng không linh kiện vũ trụ Sunshine.

Trong khi đó, đại diện Tổng CTCP Dệt May Hòa Thọ chia sẻ, hiện doanh nghiệp đang tập trung hoàn thiện một số dự án đang triển khai như cải tạo nhà xưởng may Quảng Ngãi, xây dựng Nhà máy may Triệu Phong (Quảng Trị) giai đoạn 3,... Ngoài ra công ty vẫn đang tuyển dụng hơn 100 lao động cho nhiều vị trí để đáp ứng thị trường xuất khẩu.



Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng tuyển dụng số lượng lớn lao động như: Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước cần tuyển 500 lao động, Công ty TNHH Daiwa Việt Nam tuyển khoảng 200 người,...

Ngoài các công ty lớn, nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ cũng đăng tin tuyển dụng với số lượng hàng chục lao động để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh đầu năm.

Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp rất khó tuyển đủ lao động

"Mặc dù đã thông báo tuyển dụng ở nhiều hình thức, song công tác tuyển dụng vẫn gặp khó khi như khó đảm bảo theo nhu cầu, bởi thời điểm sau Tết nhiều công ty trong cùng lĩnh vực cũng có nhu cầu tuyển dụng với số lượng lao động lớn", đại diện Cammsys Việt Nam cho hay.

Bà Ngô Phẩm Trân, đại diện Tập đoàn Điện tử Foxlink cho biết, hiện nay đơn hàng của công ty đã có sẵn, thậm chí công ty phải lùi thời gian sản xuất lại 30 đến 50 ngày để đợi nhà máy xây dựng, đồng thời tuyển dụng đủ lao động lao động.

Nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng rất khó tuyển đủ lao động

Để giữ chân, ổn định người lao động hiện có, mọi chế độ phúc lợi của người lao động luôn được đảm bảo. Cùng đó, các công ty phối hợp triển khai chương trình kết nối cung - cầu, nhằm ổn định số lượng lao động.



Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, năm 2023, thị trường lao động Đà Nẵng cơ bản ổn định và đảm bảo tuy nhiên vẫn còn nhiều biến động. Mặc dù người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm cao, song công tác tuyển dụng Đà Nẵng không dễ dàng, đặc biệt là lao động chất lượng cao. Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần theo dõi chặt chẽ tình hình lao động, nhất là ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, từ đó hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động trường hợp cần thiết.

Đà Nẵng đưa ra nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động

Cũng theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng Nguyễn Thanh Diệp cho biết: Nhu cầu tuyển dụng lao động Đà Nẵng mỗi năm từ 35.000-40.000 vị trí việc làm. Thông thường, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, công nhân bỏ việc, nghỉ việc khá nhiều, vì vậy nhu cầu tuyển dụng thường lớn hơn. Trung tâm cũng đã phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm của 4 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đồng thời tăng cơ hội việc làm cho người lao động.



Thay đổi cách tuyển dụng và lựa chọn công việc phù hợp

Ông Tạ Quốc Khánh, CEO Công ty CP Jobkey - đơn vị chủ quản của website tuyển dụng Vieclamdanang.vn - cho biết: Việc áp dụng công nghệ trong tuyển dụng là cách nhanh nhất để rút ngắn khoảng cách giữa nhà tuyển dụng với ứng viên tìm việc làm Đà Nẵng . Giúp nhà tuyển dụng sàng lọc ứng viên tiềm năng đồng thời giúp ứng viên cân nhắc và lựa chọn công việc phù hợp. Không ít lao động nói rằng, lương, thưởng đã không còn là mối bận tâm hàng đầu của họ, mà quan trọng là môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp nơi họ được tin tưởng, trao quyền và tìm thấy được mục tiêu phát triển bản thân. Để tuyển dụng và tìm việc như ý, NTD và ứng viên cần tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên các website chính thống, có địa chỉ rõ ràng, tránh bị lừa phí dịch vụ.

CEO Tạ Quốc Khánh - Tổng giám đốc Công ty CP Jobkey Việt Nam

Trang Vieclamdanang.vn hiện đang tiếp nhận, hỗ trợ sàng lọc hồ sơ ứng viên cho hơn 1.000 doanh nghiệp Đà Nẵng với gần 8.000 việc làm. Đây cũng là địa chỉ uy tín giúp doanh nghiệp tìm được ứng viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc trước xu hướng chuyển đổi số. Và theo dự báo của ông Khánh thì thị trường việc làm tại Đà Nẵng đầu năm 2024 tập trung vào các ngành, nghề như xây dựng, thương mại - dịch vụ,...



Tìm việc làm Đà Nẵng nhanh chóng tại vieclamdanang.vn

