Thiện Học: Khi ca hát không chỉ là niềm đam mê

Câu chuyện theo đuổi "sự nghiệp" hát karaoke của Thiện Học đã trở thành một "case study" thú vị về định nghĩa "đam mê" cho nhiều bạn trẻ và vẫn là điều đáng suy ngẫm dành cho những người không còn trẻ nữa.



Chào Thiện Học, bạn nhận ra karaoke là đam mê của mình từ khi nào và nó có liên quan gì đến con đường học vấn hay nghề nghiệp hiện tại của bạn hay không?

Nhìn lại bản thân mình cộng với sự quan sát xung quanh trong một thời gian dài, mình nhận ra đam mê là một thứ rất… ngộ nghĩnh. Có người cả cuộc đời, trải qua bao nhiêu nghề nghiệp, lựa chọn, tự nguyện hay bị ép buộc…, đến cuối đời vẫn không biết đam mê của mình là gì. Lại có những người vừa biết chữ, đã nhận ra đam mê cháy bỏng của đời mình.

Nhưng dù nền tảng gia đình, giáo dục, trải nghiệm của mỗi người là khác nhau thì mình vẫn cho rằng, đam mê luôn phát ra những tín hiệu rõ ràng như nhau về sự tự cảm nhận bên trong, cộng với may mắn được phát hiện, nuôi dưỡng và dẫn lối từ những "mentor" - người giúp đỡ.

Từ bé, mình đã rất thích âm nhạc - ca hát, mình nghe và hát tất tần tật các thể loại nhạc vì thấy thể loại nào cũng có cái hay riêng. Và tất nhiên, không ai mê ca hát mà lại không biết đến karaoke. Chỉ có karaoke mới giúp thoả mãn đam mê đưa tiếng hát của chính mình vượt ra khỏi… phòng tắm hay ban công… tiến lên một tầm cao mới - một sân khấu biểu diễn - dù chỉ trong tâm tưởng.

Trang trí nhà cửa là một trong những sở thích gây nghiện đối với Thiện Học

Bao trùm hơn cả, mình thích tất cả những thứ… đẹp, từ bông hoa đẹp, quyển sổ đẹp, vật dụng đẹp đến trình bày đẹp, thiết kế đẹp, hình ảnh đẹp. Sau này mình biết đó chính là những dấu hiệu cho thấy mình thích công việc liên quan đến sáng tạo, thích thưởng thức cái đẹp, tạo ra cái đẹp. Mình làm nghề Quảng cáo đến nay đã được 10 năm.



Thích hát karaoke thì chỉ cần thuê phòng karaoke có đầy đủ thiết bị âm thanh xịn là được, sao phải sắm cả loa karaoke JBL PartyBox On-the-go?

Đúng. Mình đã từng chăm chỉ, dốc hầu bao đi hát karoke với bạn bè suốt những năm tháng thanh xuân, dù mình hát không đúng một nốt nào. Mình không chỉ hát dở… bình thường và mình ý thức rất rõ điều đó. Tất cả các bài "hit" rơi vào tay mình đều trở thành những bài… thơ hay văn xuôi, mà phải tập trung cao độ người nghe mới có thể nhận ra đó là bài hát gì. Dù nhận được không biết bao nhiêu lời chê bai, châm biếm không khoan nhượng của bạn bè, mình vẫn chăm chỉ đi hát karaoke hàng tuần (nếu không quá bận).

Hơn hai mươi năm với giọng hát không thể "chuyển từ đọc sang hát", mình đã từng mặc kệ, nghĩ rằng ông trời đã cho mình nhiều tài lẻ về sáng tạo rồi thì hát dở cũng là lẽ "công bằng". Nhưng ông trời lại sắp xếp để mình có thêm "crush" và những người bạn hát vô cùng hay. Và từ đó, dù không mặc cảm với mọi người, mình bỗng có một quyết tâm mạnh mẽ: Người làm nghề sáng tạo không thể hát dở được. Thế là mình quyết định không tiếp tục hát dở nữa. Để theo đuổi mục tiêu này, mình không đến phòng karaoke nữa mà bắt đầu tìm kiếm thiết bị hát karaoke tại nhà.

Mê karaoke nhưng lại không phải là người giỏi về thiết bị âm thanh, nguồn cơn nào đưa đẩy Thiện Học chọn Loa JBL PartyBox?

Năm 2019, mình quyết định tậu một chiếc loa karaoke "all in one" - tất cả trong một - và JBL Party Box On-the-go chính là con loa thoả mãn tất cả những gì mình cần khi đó: thương hiệu uy tín, thiết kế đơn giản nhưng đúng "gu" của mình, âm thanh ổn và đặc biệt là có tặng kèm micro.

Chưa hết, sau khi có loa xịn trong tay, mình còn đăng ký học khoá luyện thanh online của MasterClass và đều đặn hát karaoke ít nhất 2 tiếng mỗi buổi tập. Một điều không may mắn nhưng khá thú vị là sau đó, covid ập đến, mình lại có chiếc loa bầu bạn gần hai năm giãn cách. Sau ba năm, mình vẫn chưa có ý định đổi loa karaoke mới, nhưng nếu có một phiên bản "upgrade" của PartyBox, nhất định mình sẽ tậu.

Thiết kế nguyên khối màu đen đơn giản của Loa PartyBox On-the-go hoá ra lại rất hợp với tổng thể ngôi nhà

Mỗi lần bật loa và cầm chiếc micro trên tay, chưa bao giờ mình xem việc hát karaoke 2 tiếng/ngày là hát cho vui, hát giải trí cả. Hát karaoke tại nhà với mình là thời khoá biểu tập luyện có kỷ luật, không khác gì mọi người tập yoga, tập gym, ngồi thiền hay tập vẽ, luyện đàn cả. Tập trung, nghiêm túc để hát đúng nhịp, đúng nốt, đúng cao độ, chỉn chu phát âm từng chữ, từng âm tiết, hát không đúng thì hát lại cho đến khi nào đúng mới thôi. Hát karaoke khiến mình tiêu hao năng lượng thể chất và tinh thần như khi làm việc. Mình nghiệm ra rằng, chỉ khi đủ tập trung, bỏ qua gần như tất cả mọi thứ xung quanh thì mới có được thành quả tiến bộ rõ nét. Mà để tập trung thời gian và sức lực, thậm chí nghị lực thì chỉ có thể là đam mê cháy bỏng, cuộn trào, thôi thúc ta không dậm chân tại chỗ.



Và sau hai năm miệt mài "tu luyện" karaoke, thành quả Thiện Học đạt được có mĩ mãn chưa?

Mình rất thích câu nói nổi tiếng "Không phải vì tôi thông minh, mà vì tôi gắn bó với những vấn đề nan giải lâu hơn" của Albert Einstein. Mình không phải là thiên tài và đa số chúng ta cũng vậy, nên cảm hứng, thậm chí còn chưa đủ đến 1%. Nhưng chỉ cần có đam mê, đam mê đủ nung nấu, không ngủ yên, sẽ đẩy chúng ta không ngừng tiến lên phía trước để bước ra khỏi vấn đề của mình. Đam mê thật sự có thể bị trì hoãn, gián đoạn nhưng không có chuyện từ bỏ. Bạn sẽ biết mình phải làm gì để đi đến tận cùng cái mình muốn, không phải để thành đạt hay làm nên những chuyện "kinh thiên động địa", đơn giản thành công với đam mê là làm được những gì mình dự định.

Từng "hát như đọc" suốt… hơn hai thập kỷ, nhưng chỉ sau hai năm, mình đã không còn hát dở nữa, thậm chí đã tự tin hát và biểu diễn trước đông người. Bạn bè mình dù rất sững sờ nhưng cũng đành phải tin vào đôi tai của họ thôi. Câu chuyện của mình đã chứng minh: không cần tài năng, chỉ cần kiên trì, nỗ lực, bạn vẫn có thể sửa sai thành công. Nếu bạn làm bất cứ việc gì, dù nhỏ nhặt, nhưng bằng một nghị lực lớn lao, bạn nhất định sẽ đạt được. Còn nếu bạn chỉ xem karaoke hay đá bóng, cắm trại, du lịch… như một cách giải trí thì hãy "chơi" một cách nghiêm túc! Vì chơi hết mình chính là giải pháp chăm sóc bản thân, nạp lại năng lượng thông minh, để sau đó làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn.

Loa tiệc JBL Party Box On-the-go đang được ưu đãi đặc biệt lên đến 18%, giảm giá từ 8.500.000 đồng chỉ còn 6.990.000 đồng. Với công suất 100W, chất âm đỉnh cao Pro Sound, trình diễn ánh sáng đồng bộ âm thanh, đi kèm 2 micro không dây, PartyBox On-the-go đặc biệt thuận tiện đem theo khắp nơi nhờ thiết kế dây đeo êm ái kèm công cụ mở chai, pin sạc pin hợp và chuẩn kháng nước IPX4.

Chương trình ưu đãi tại các hệ thống bán sản phẩm JBL và các cửa hàng chính thức của JBL và PGI trên toàn quốc, tham khảo ngay tại đây.