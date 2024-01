Thiên thần Victoria’s Secret vào gia tộc vua sòng bạc Macau: Tủi nhục vượt ải tuyển vợ, 5 năm chạy chỉ tiêu sinh con vẫn chưa chính thức làm dâu

Tại showbiz Trung Quốc, siêu mẫu Victoria's Secret Hề Mộng Dao là ngôi sao làm dâu nhà tỷ phú được quan tâm bậc nhất. Cuộc đời cô sang trang khi kết hôn với thiếu gia kém 6 tuổi Hà Du Quân - con trai của vua sòng bạc Hà Hồng Sân. Những năm qua, cuộc sống làm dâu giới thượng lưu của Hề Mộng Dao luôn gây tò mò.

Mới đây, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân tham gia show truyền hình Love's School Trip . Trong chương trình, Hà Du Quân lần đầu hé lộ quá trình tuyển dâu khó khăn của mẹ anh. Hề Mộng Dao cũng có 1 trải nghiệm tồi tệ khi ra mắt mẹ chồng tương lai và không muốn nhắc lại. Qua đó, công chúng lần đầu được biết về hành trình vượt "cửa ải" mẹ chồng tương lai lắm nỗi tủi nhục cựu thiên thần nội y. Xuất thân không môn đăng hộ đối khiến Hề Mộng Dao bị mẹ Hà Du Quân định kiến, coi thường.

Thiên thần nội y kết hôn với thiếu gia trùm sòng bạc Macau vào năm 2019. Tuy nhiên, cô không được mẹ chồng coi trọng

Trên show Love's School Trip, Hề Mộng Dao đã cúi gằm mặt khi nghe Hà Du Quân kể lại chuyện cô từng bị mẹ chồng xem thường vì xuất thân bình dân

Ngậm đắng nuốt cay để "thi tuyển" làm dâu

Theo Hà Du Quân, người mẹ quyền lực Lương An Kỳ chính là rào cản lớn nhất trong việc hẹn hò, cưới xin của anh. Thiếu gia này cho biết nếu mẹ không "chấm dâu", anh cũng không dám tiếp tục qua lại, chứ đừng nói đến chuyện rước nàng về dinh. Trước khi gặp mặt bạn gái của con trai, bà tư nhà họ Hà luôn yêu cầu được biết trước danh tính để tiến hành kiểm tra lý lịch. Cô gái nào không ưng, bà Lương An Kỳ sẽ chẳng đoái hoài và yêu cầu mọi người trong nhà cùng cô lập để nửa kia của Hà Du Quân tự biết thân phận mà rút lui.

Hà Du Quân cho biết tiêu chuẩn chọn dâu của mẹ anh là hy vọng 1 nửa của con trai có ngoại hình ưa nhìn, có sự nghiệp riêng và công việc ổn định, có nhân cách và đạo đức tốt. Sau khi lấy chồng, con dâu phải chấp nhận hy sinh sự nghiệp, chăm sóc tốt cho gia đình và con cái. Dĩ nhiên Hề Mộng Dao cũng không thoát được vòng xét duyệt của mẹ Hà Du Quân. Thiếu gia sinh năm 1995 chia sẻ rằng mẹ anh đã dùng tất cả mối quan hệ trong và ngoài showbiz để điều tra cặn kẽ lai lịch gia đình, học vấn, tính cách và điều kiện tài chính của Hề Mộng Dao trước buổi ra mắt.

Với xuất thân bình thường của mình, Hề Mộng Dao không được mẹ Hà Du Quân ưng thuận. Khi được truyền thông hỏi về chuyện tình cảm của con trai với nữ người mẫu, bà Lương An Kỳ từng tỏ vẻ không hài lòng, nhắc đến Hề Mộng Dao với thái độ coi thường: "Không quen, tôi chỉ biết cô ta bị ngã trong 1 show trình diễn nội y".

Bà Lương An Kỳ là người khó tính, có tiêu chuẩn khắt khe với bạn đời của các con

Với xuất thân không có gì nổi bật, Hề Mộng Dao bị bà Lương An Kỳ chê bai, không chấp nhận cho cô qua lại với con trai

Vì vậy, Hề Mộng Dao bị mẹ chồng hắt hủi ngay ở lần gặp mặt đầu tiên. Theo Hề Mộng Dao, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ ngoại hình đến quà tặng cho buổi ra mắt mẹ Hà Du Quân. Tuy nhiên, khi gặp nhau, bà tư Lương An Kỳ trưng vẻ mặt lạnh tanh, không 1 nụ cười và không 1 lời chào đáp lại câu hỏi thăm của Hề Mộng Dao.

Siêu mẫu Victoria's Secret cho biết thái độ của mẹ bạn trai khiến cô vô cùng lúng túng, chỉ biết ngồi nép sang 1 bên nhìn bà Lương An Kỳ và Hà Du Quân bàn bạc chuyện công ty. Đôi lần, Hề Mộng Dao dè dặt tham gia vào cuộc trò chuyện cùng mẹ chồng tương lai và bạn trai. Thế nhưng, dù cô có nói gì cũng không được bà Lương An Kỳ quan tâm.

"Tôi đã thử hàng chục bộ quần áo, đi làm móng tay và nối mi để tạo ấn tượng tốt với mẹ chồng tương lai. Thế nhưng, buổi ra mắt ấy như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Mẹ chồng lúc đó xem tôi như không khí, 1 câu chào hỏi cơ bản còn không có, chứ đừng nói đến việc trò chuyện cùng nhau. Sự phớt lờ và thái độ lạnh nhạt của mẹ chồng lúc đó khiến tôi lạc lõng đến mức khó chịu, muốn bỏ về ngay tức khắc", Hề Mộng Dao cay đắng kể chuyện cũ.

Hề Mộng Dao cho biết cô đã ôm mặt khóc nức nở sau khi buổi ra mắt kết thúc. Thậm chí, nữ người mẫu còn nghĩ đến việc chia tay Hà Du Quân vì cô biết rằng mình không được mẹ chồng tương lai chấp nhận. Hà Du Quân phải an ủi và thuyết phục Hề Mộng Dao tiếp tục thể hiện bản thân, chứng minh tình cảm để được mẹ anh tán thành mối quan hệ.

Theo Hà Du Quân, trải qua không ít lần tủi hờn, Hề Mộng Dao mới dần có được thiện cảm của mẹ anh. Người mẫu gốc Thượng Hải được bà Lương An Kỳ đánh giá là người kiên nhẫn, có trí tuệ cảm xúc cao và kỹ năng giao tiếp tốt. Thế nhưng, những điểm mạnh nói trên chưa đủ để Hề Mộng Dao bước chân vào gia tộc trùm sòng bạc Macau danh giá. Bởi bà Lương An Kỳ đã nhắm đến cô dâu có xuất thân trâm anh thế phiệt khác cho con trai. Cuộc liên hôn này sẽ giúp ích cho việc kinh doanh của gia tộc sòng bạc hơn là để Hà Du Quân cưới 1 thiên thần nội y.

Hề Mộng Dao chật vật lấy lòng mẹ chồng tương lai

Nàng dâu có tiếng không có miếng

Toutiao cho biết Hề Mộng Dao được đăng ký kết hôn với Hà Du Quân chỉ vì cô mang thai con đầu lòng trùng với thời điểm vua sòng bạc Hà Hồng Sân đã gần đất xa trời, khao khát có cháu trai nối dõi trước khi nhắm mắt. Vì gia sản của Hà Hồng Sân được chia theo đầu người trong gia đình, việc Hề Mộng Dao sinh quý tử vừa giúp mẹ con Hà Du Quân lấy thêm 1 phần tài sản, vừa mang lại ánh sáng mới cho thân phận "con vợ lẽ" của chồng. Do đó, bà tư Lương An Kỳ mới thay đổi thái độ, đồng ý cho cô trở thành con dâu gia tộc trùm sòng bạc.

Theo Sina, làm dâu nhà tỷ phú, Hề Mộng Dao sống không dễ dàng. Cô phải nén nhịn chứng kiến chồng vui chơi với phụ nữ bên ngoài, bản thân bị nhà chồng chê bai, không có tiếng nói trong gia đình.

Suốt thời gian mang thai con đầu lòng, Hề Mộng Dao phải ở khách sạn, không được bước chân vào bất cứ bất động sản nào của nhà họ Hà. Ngoài ra, thiên thần nội y còn không được tham gia những sự kiện quan trọng của gia đình chồng. Bà Lương An Kỳ cũng trở thành "camera" giám sát từng hoạt động của Hề Mộng Dao. Mẹ chồng yêu cầu nữ người mẫu rời khỏi showbiz để tập trung vào gia đình và đặt chỉ tiêu phải có "ít nhất là 3 con".

Cuộc sống làm dâu nhà hào môn của Hề Mộng Dao mệt mỏi và áp lực

Để không bị đuổi khỏi nhà họ Hà như chị dâu Tề Kiều - vợ của thiếu gia Hà Du Khải, Hề Mộng Dao sống cam chịu, không dám làm trái ý mẹ chồng và ông xã. Tề Kiều cũng là nàng dâu có xuất thân bình dân, không hợp với mẹ chồng là bà ba Trần Uyển Trân và cuối cùng bị ép ký đơn ly hôn ra đi với 2 bàn tay trắng.

Tờ On cho biết, Hề Mộng Dao phải ghi nhớ tất cả sở thích và đáp ứng bất kể yêu cầu nào của mẹ chồng Lương An Kỳ. Cô tập nấu nướng những món ăn mẹ chồng yêu thích. Hàng tuần, Hề Mộng Dao luôn phải dành thời gian trò chuyện, đi dạo phố, mua sắm với mẹ chồng. Trong những lần xuất hiện của bà Lương An Kỳ, Hề Mộng Dao luôn khép nép đứng sau lưng mẹ chồng.

Ngoài ra, trước sự hối thúc của mẹ chồng và để sớm được quay lại ngành giải trí, Hề Mộng Dao chấp nhận rủi ro sức khỏe mang thai con thứ 2 chỉ sau 1 năm sinh con đầu lòng. Ở lần mang thai đầu, thiên thần nội y bị lệch cột sống và trầm cảm sau sinh. Vì vậy, cô từng chia sẻ rằng không muốn có con thứ 2 quá sớm. Tuy nhiên, trước áp lực sinh con nỗi dõi, Hề Mộng Dao buộc phải chiều ý nhà chồng.

Hề Mộng Dao luôn phải lấy lòng mẹ chồng tỷ phú

Trong cuộc hôn nhân với Hà Du Quân, Hề Mộng Dao cũng không có tiếng nói. Người đẹp luôn phải nhún nhường, "ngậm bồ hòn" và chịu đựng tính ham chơi của Hà Du Quân. Theo 163, dù đã kết hôn, thiếu gia nhà họ Hà vẫn không bỏ được thói quen thích tụ tập ở hộp đêm uống rượu, khiêu vũ với những cô gái nóng bỏng. Cuối năm 2023, khi Hề Mộng Dao vừa bận rộn học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), vừa phải chăm con nhỏ, Hà Du Quân lại bỏ mặc vợ 1 mình để cùng em gái đi lễ hội âm nhạc.

Chuyện lớn bé trong nhà Hề Mộng Dao cũng phải quán xuyến tất cả. Cô từng than vãn ông xã thiếu gia không biết làm việc nhà, lại có thói quen ở bẩn. Việc không được san sẻ chuyện chăm sóc con nhỏ và nội trợ, luôn phải đi sau thu dọn bãi chiến trường của chồng khiến Hề Mộng Dao mệt mỏi. Nữ người mẫu nổi tiếng cảm thấy mình giống như cô giúp việc, bảo mẫu trong nhà.

Cuộc sống hôn nhân của thiên thần nội y và thiếu gia sòng bạc không phải chỉ toàn màu hồng

Đáng chú ý hơn cả, sau 5 năm kết hôn và sinh được quý tử nối dõi cho gia tộc sòng bạc Macau, Hề Mộng Dao vẫn chưa thể làm cô dâu. Theo On, giới siêu giàu Trung Quốc có nguyên tắc ngầm rằng giấy đăng ký hôn không quan trọng bằng một đám cưới sang trọng và hoành tráng. Đám cưới chính là lời tuyên bố công khai và chính thức rằng cô gái này đã trở thành thành viên của gia đình.

Về vấn đề trên, Hề Mộng Dao từng phân bua rằng chưa tổ chức hôn lễ là vì Hà Du Quân phải làm tròn chữ hiếu, chịu tang cha 3 năm. Ngoài ra, nữ người mẫu cho biết không đặt nặng chuyện mình có được mặc váy cưới hay không, và cô cũng không hào hứng vì mắc chứng sợ xã hội nhẹ. Tuy nhiên, công chúng không tin vào lời giải thích của Hề Mộng Dao bởi đã hết thời gian để tang cha chồng và dịch bệnh đã gần 2 năm, bà tư Lương An Kỳ vẫn chưa rục rịch đả động đến việc tổ chức hôn lễ cho Hề Mộng Dao. Điều này cho thấy Hề Mộng Dao vẫn chưa được mẹ chồng cho phép danh chính ngôn thuận bước vào giới thượng lưu.