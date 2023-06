Thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui có gì đặc biệt?

Công nghệ màng lọc sợi rỗng giữ khoáng từ Nhật Bản



Mitsubishi Cleansui là thành viên của Tập đoàn Mitsubishi Chemical Holdings với 40 năm kinh nghiệm phát triển công nghệ xử lý nước sạch. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều thiết bị lọc nước của nhiều thương hiệu khác nhau, Mitsubishi Cleansui vẫn tự hào với uy tín và lịch sử lâu đời khi là đơn vị tiên phong trên thế giới phát triển công nghệ lọc nước giữ khoáng tự nhiên với màng lọc sợi rỗng.

Màng lọc sợi rỗng được chế tạo theo phương pháp kéo căng sợi polyethylene ở nhiệt độ cao, không dùng dung môi hóa chất. Kết hợp cùng các vật liệu lọc khác như vải lưới không dệt, sợi trao đổi ion và than hoạt tính sẽ tạo thành bộ lọc 4 trong 1, đã được nghiên cứu chứng minh phù hợp với nước máy tại Việt Nam. Nước sau lọc đạt chuẩn uống trực tiếp tại vòi theo QCVN6-1/2010 BYT không còn tạp chất, vi khuẩn và giữ lại những khoáng chất tự nhiên cần thiết cho cơ thể như Natri, Canxi, Kali, Magie,.. có lợi cho sức khỏe.

Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm

Bên cạnh công nghệ lọc vượt trội, Mitsubishi Cleansui cũng rất thấu hiểu nhu cầu của khách hàng với nhiều sản phẩm đa dạng. Trong đó, thiết bị lọc nước ion kiềm EU301 là sản phẩm đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam khi mang tới loại nước tốt cho sức khỏe cùng nhiều lợi ích thiết thực. Mitsubishi Cleansui EU301 có thiết kế thanh lịch, hiện đại và khả năng tạo ra 6 chế độ nước với độ pH đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng như uống trực tiếp, pha chế, nấu ăn hay làm đẹp.

Không chỉ vậy, nhu cầu chăm sóc khách hàng cũng luôn được Mitsubishi Cleansui quan tâm đáp ứng với tiêu chí phục vụ 3-3-1 và dịch vụ C Care. Khách hàng sẽ được chăm sóc định kỳ và hỗ trợ tận tâm sau 3 ngày lắp đặt, 3 tháng và sau 1 năm sử dụng sản phẩm. C Care là quá trình bảo trì và vệ sinh định kỳ cho thiết bị lọc nước, được thực hiện bởi đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của Mitsubishi Cleansui, giúp thiết bị luôn hoạt động hiệu quả, đảm bảo chất lượng nước uống giữ khoáng tự nhiên an toàn cho khách hàng.

Mitsubishi Cleansui với công nghệ cốt lõi Màng lọc sợi rỗng đã trở thành thương hiệu lọc nước hàng đầu, chiếm tới 30% thị phần tại Nhật Bản. Trên Thế giới, các thiết bị lọc nước Cleansui cũng đã có mặt tại hơn 40 Quốc gia cùng chất lượng đã được khẳng định nhờ sự tin dùng từ hàng triệu khách hàng.

Đặc biệt, từ ngày 01/06 - 30/06/2023, khách hàng khi mua các thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui sẽ nhận ngay nhiều khuyến mãi hấp dẫn theo chương trình "Nạp khoáng tự nhiên, Đón ưu đãi hè". Đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá công nghệ lọc nước giữ khoáng tiên tiến Nhật Bản và tận hưởng lợi ích của việc uống nước giàu khoáng tự nhiên. Tham khảo thêm tại đây.