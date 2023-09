Mới đây, trong sự kiện, Kiey tuyên bố gia nhập showbiz bằng buổi giới thiệu dự án Kiey's comeback, khẳng định "sẽ là ca-nhạc sĩ". Vì lý do gì khiến bạn muốn rẽ hướng, dành sự tập trung lớn cho sự nghiệp âm nhạc?

Kiey đã từng chia sẻ, từ nhỏ Kiey cảm nhận mình có niềm đam mê với nghệ thuật, cụ thể là âm nhạc. Năm 2015, Kiey bắt đầu tập tành sáng tác, trau dồi rất nhiều về chuyên môn cũng như tự học về lĩnh vực sản xuất âm nhạc. Đến nay đã 8 năm và đó là quá trình mình tự tích lũy kinh nghiệm. Năm 2019 và 2022 là 2 cột mốc đặc biệt khi Kiey ra mắt 2 album nhạc tiếng Anh theo phong cách Electro-pop, đúng với cá tính âm nhạc và hình ảnh theo đuổi. Những sản phẩm này là cách Kiey chứng minh với mọi người mình đầu tư, dành thời gian cho âm nhạc là nghiêm túc. Gia đình Kiey cũng bắt đầu nhận thấy con trai thật sự đam mê và muốn theo đuổi.

Nhưng xét cho cùng, ca hát hay sáng tác nhạc cũng chỉ là “nghề tay trái”, vì công việc chính vẫn là kinh doanh bất động sản, quản lý những mô hình riêng của tập đoàn vẫn là quan trọng.

Kiey nói đùa với mọi người, sáng sớm mình là Vưu Tuấn Kiệt làm kinh doanh nhưng khi đêm về, đó là Kiey dành cho âm nhạc. 2 lĩnh vực này Kiey vẫn sẽ song hành và không để ảnh hưởng đến nhau. Và vì Kiey rất rõ ràng về định hướng nên khi chia sẻ việc theo đuổi âm nhạc, gia đình cũng tin tưởng và hỗ trợ. Trong buổi ra mắt MV “Mê Cung” gần đây của Kiey, mẹ và chị gái cũng đã tham gia. Mẹ Kiey tâm sự, bà sẽ luôn ủng hộ phía sau con trai và đó là một phần động lực để mình tiếp tục dành thời gian trau dồi nghệ thuật.



Liệu có phải “quá sức” khi đảm nhiệm 2 công việc hoàn toàn khác nhau: vừa làm giám đốc công ty bất động sản, vừa sáng tác và ra mắt sản phẩm âm nhạc?

Thực tế, ngành bất động sản theo Kiey nhận thấy có khoảng thời gian rất bận rộn, nhưng cũng có nhiều lúc nhàn rỗi. Âm nhạc cũng như vậy, khi có dự án thì mình sẽ có nhiều việc để làm. Chẳng hạn như trong quá trình sáng tác, Kiey cũng có thời gian thoải mái để hoàn thiện sản phẩm trước.

Tuy 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng vô tình lại cộng sinh về mặt thời gian rất tốt. Mình chỉ cần biết kiểm soát và làm việc hiệu quả thì vẫn có được một cuộc sống cân bằng.

Cả 2 ngành đều có đặc thù chung là thời gian từ lúc lên ý tưởng đến lúc hình thành ra sản phẩm khá là lâu và phải chậm rãi để có được những sản phẩm chất lượng. Hơn hết, Kiey không nóng vội khi làm nghề và mọi thứ đều tính toán rất kỹ. Với âm nhạc, Kiey cũng có được những người cộng sự có kinh nghiệm nên phân bổ thời gian, công việc để mình chỉ làm đúng chuyên môn, còn lại về team sẽ theo dõi và hỗ trợ.

Làm thế nào để cân bằng được 2 công việc đó và có bao giờ Kiey cảm thấy nản?

Kiey cảm thấy khi kinh doanh thì luôn phải đặt an toàn là trên hết. Vì ba mẹ đã vượt qua được giai đoạn thử thách ban đầu và mạo hiểm của việc phát triển một công ty, thì thế hệ thứ 2 chỉ việc giữ và củng cố cho công ty phát triển vững bền và chất lượng. Với tính an toàn này, khi công ty gặp phải những khó khăn và trở ngại khách quan, điều này không làm cho Kiey nản và khủng hoảng tinh thần. Vì những thất bại không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động chung của công ty. Sự an toàn trong cách vận hành cho phép ta được thử nghiệm và trải nghiệm nên dù công việc đôi khi có nhiều thì Kiey cũng cảm thấy hứng thú để thực hiện.

Như đã chia sẻ ban đầu, kinh doanh là “cánh tay phải” còn âm nhạc là “tay trái”. Nhiều lúc Kiey còn thấy âm nhạc là giúp “chữa lành” những áp lực về công việc khi mình được sống ở thế giới tự làm chủ, mỗi khi đặt bút sáng tác là cảm thấy có năng lượng tích cực. Nên có thể nói, tuy làm 2 lĩnh vực cùng lúc nhưng nó vẫn có sự bổ trợ về tinh thần hiệu quả.

Về câu chuyện đầu tư âm nhạc, Kiey có bao giờ tính toán câu chuyện đầu tư "lời lỗ"?

Nếu tính “lời lỗ” thì trước mắt Kiey thấy “lỗ” nhiều, vì bao nhiêu sản phẩm đầu tư từ năm 2019 đến nay đâu kiếm lại vốn. Hoặc nếu nhìn ở mặt tích cực, việc khán giả biết tới Kiey cũng là “lãi” rồi (cười).

Nói đùa vậy, nhưng giai đoạn này mình theo đuổi âm nhạc vì đam mê, không tính bài toán “lời lỗ”. Nhưng trong tương lai, nếu đã thương mại hoá sản phẩm âm nhạc của mình thì dĩ nhiên, Kiey cũng muốn nó thành công. Trong giai đoạn này Kiey đang muốn đầu tư cho sản phẩm âm nhạc mình một cách chỉn chu.

Với Kiey, “sinh ra ở vạch đích”, đó là lợi thế để có thể vừa có thể đam mê sáng tác âm nhạc vừa đảm nhiệm vị trí Giám đốc công ty bất động sản?

Đây là một điều may mắn đối với Kiey. Tuy nhiên, may mắn phải đi kèm với nhiều áp lực. Từ nhỏ, Kiey không đặt nặng chuyện “vạch đích” hay vị trí “thiếu gia” như cách gọi của mọi người. Kiey nhìn vào tấm gương của ba mẹ và các chị. Gia đình Kiey từ bàn tay trắng, nỗ lực gầy dựng nên cơ ngơi hiện tại thì bản thân mình cũng có trách nhiệm gìn giữ và phát triển. Chưa kể khi đã theo con đường nghệ thuật, những điều mình làm ở hiện tại sẽ có kết quả và ảnh hưởng gián tiếp đến gia đình, nên Kiey rất cẩn trọng.

Điều may mắn lớn nhất là Kiey không áp lực quá lớn về kinh tế khi đầu tư cho nghệ thuật. Khi làm kinh doanh, Kiey luôn tính toán và dành những khoản hợp lý cho đam mê. Ngoài ra, Kiey cũng phải phấn đấu sử dụng nguồn tài nguyên được ban cho mình một cách hiệu quả và tối ưu nhất.

Nhân viên công ty có “phản ứng” như thế nào khi sếp mình debut sản phẩm mới? Cảm xúc của Kiey như thế nào?

Kiey không rõ lắm phản ứng của mọi người như thế nào nữa (Cười). Mỗi khi có dự án phát hành, Kiey cũng có chia sẻ trên trang cá nhân và những người thân cận. Nhưng cũng có những anh chị em nghe và stream nhạc của Kiey thì nhân đây, Kiey cũng xin cảm ơn các anh chị em đã ủng hộ! Mỗi lần ra sản phẩm Kiey luôn hào hứng và thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng sản phẩm mình đã được phát hành rộng rãi.

Khi đi du học về, được biết, Kiey đảm nhận ngay vị trí Giám đốc công ty bất động sản mà không phải vị trí khác trong Tập đoàn Bitis?Lý do gì khiến Kiey lại lựa chọn bất động sản không phải lĩnh vực khác?

Do tập đoàn công ty có đầu tư về ngành bất động sản và đã sẵn những quỹ đất để làm dự án. Vì thế sau khi gia đình bàn bạc thì đã giao trọng trách về mảng này cho Kiey. Hai chị gái của Kiey được giao những công việc đúng với chuyên môn và tính cách, một người xem bao quát và làm Tổng Giám Đốc, một người chú trọng về sản xuất, sáng tạo và phát triển sản phẩm.

Lúc đó, Kiey có nghĩ đó là một thử thách rất lớn với mình không?

Hiện tại, Kiey được gia đình phân bổ đảm nhiệm nhiều vai trò: Sắp xếp và lên kế hoạch phát triển dự án, tuyển dụng nhân sự chủ chốt, sau đó là xem và lựa chọn các nhà thầu, duyệt màu sắc và mỹ quan của công trình.

Đây cũng không phải là một thử thách quá lớn vì những quỹ đất đã có sẵn từ rất nhiều năm nhưng công ty chưa tối ưu hóa và đầu tư. Khó khăn duy nhất Kiey đối mặt, đó là một ngành mới đối với tập đoàn nên trong quá trình thực hiện sẽ gặp những điều khó khăn và chưa có kinh nghiệm triển khai. Kinh nghiệm phải được tích lũy từ từ nên hướng đi tập đoàn sẽ chậm nhưng chắc và chất lượng. Ngoài ra, muốn thành công thì phải có một team giỏi và các đối tác chiến lược uy tín để giúp cho sản phẩm tốt nhất có thể.

Ở giai đoạn hiện tại, thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng, công ty của Kiey có bị ảnh hưởng?

Giai đoạn hiện tại, dù thị trường bất động sản khó khăn nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động công ty. Các dự án vẫn đang trong quá trình chạy pháp lý, nhân sự không bị biến động như cắt giảm.

Nói rõ hơn, hiện Kiey đang trong quá trình theo dõi và vận hành cho khách sạn Ladyhill ở Sapa sớm đi vào hoạt động. Đội ngũ nhân nhân sự cũng đang hoàn thiện và được chắt lọc rất kỹ để đảm bảo yêu cầu khắt khe của một khách sạn 5 sao. Đây cũng là một niềm tự hào của riêng Kiey và hy vọng mô hình sẽ sớm vận hành trong thời gian tới.

Sapaly Hotel, một khách sạn do công ty Vưu Tuấn Kiệt sở hữu tại Lào Cai.



Mục tiêu của Kiey trong tương lai về âm nhạc và bất động sản?

Mục tiêu của Kiey là mong muốn có một “catalogue” nhạc lớn và tạo ra một lượng “fanbase” không to không nhỏ có thể thưởng thức nhạc của mình qua từng hành trình. Đam mê của Kiey là được sáng tác và hát, trải nghiệm, học hỏi văn hóa từ các nghệ sĩ khác nhau. Đó là hành trình mình sẽ không bao giờ ngừng lại.

Đến khi nghỉ hưu thì Kiey cũng mong muốn có được 7-10 album. Có người viết nhật ký, có người viết tiểu thuyết, có người vẽ tranh thì Kiey chọn sáng tác nhạc để hiện thực hóa sức sáng tạo của mình. Đối với bất động sản thì cũng tương tự như vậy, và thêm được nữa là phải có chất lượng và nâng cao đời sống của cộng đồng và khách hàng sử dụng sản phẩm.

Còn về bất động sản, mong muốn lớn nhất là Kiey có thể phát triển những quỹ đất của Công ty, bao gồm những dự án trung tâm thương mại và nhà ở để tạo ra một hệ sinh thái bổ trợ cho tập đoàn. Đây là một kế hoạch rất dài và cần thời gian triển khai cẩn thận.

- Cảm ơn những chia sẻ của bạn!