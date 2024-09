Thợ Việt bật mí hậu trường dán Escalade và G63 tại Gumball 3000: Nóng, bụi mịn, thiếu sáng, không được tháo xe, chạy đua 12 tiếng/ngày

Hành trình siêu xe Gumball 3000 diễn ra tại TP HCM ngày 14-15/9 vừa qua thu hút sự quan tâm của đông đảo người mê xe trong cả nước. Trước đó, những chiếc xe được vận chuyển bằng máy bay qua Việt Nam để chuẩn bị cho hành trình lần này.

Trong đó, đội On the run tham gia với 8 chiếc xe khác nhau bao gồm Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition, Ferrari 296 GTB, Ferrari Roma Spider, Porsche 911 GT2 RS, Rolls-Royce Cullinan, Audi RS5, Cadillac Escalade, Mercedes-AMG G 63 và Toyota Alphard.

Với mục tiêu hướng đến giành giải thưởng Best Team (Đội tốt nhất) và Best Wrap (Đội trang trí xe đẹp nhất), các thành viên On the run đã trang trí 8 chiếc xe với 8 bộ tem độc đáo, mỗi bộ tem là một câu chuyện độc đáo.

Đặc biệt hơn, một tiệm decal nhỏ ở quận 2 (TP HCM) là đơn vị đã trực tiếp trang trí hai chiếc SUV bao gồm Cadillac Escalade và Mercedes-AMG G63. Chia sẻ về điều này, đại diện tiệm decal cho biết: "Sau các buổi làm việc cùng team On The Run, tôi bị ấn tượng bởi phong cách độc đáo cũng như lối suy nghĩ rất táo bạo với mục tiêu hướng đến việc giành giải thưởng là Best Team và Best Wrap".

Chiếc Escalade lựa chọn trang trí với chủ đề là các chiến binh Samurai của Nhật Bản. Trong khi đó, chiếc AMG G63 tái hiện lại cuộc chiến giữa hai nhân vật điện ảnh nổi tiếng là Godzilla và Kong.

Theo chia sẻ của tiệm decal này, vì tính chất phải giữ bí mật cho chiếc xe trước khi Gumball 3000 bắt đầu, các kỹ thuật viên không thể thực hiện tại cơ sở đủ tiêu chuẩn của mình mà phải di chuyển đến một kho bí mật ở Bình Dương.

Tại đây, rào cản lớn nhất đó chính là nhiệt độ cao, bụi mịn dày đặc, thiếu ánh sáng. Chủ cơ sở này cho biết: "Việc dán decal cần một môi trường sạch hoàn toàn, không có bụi để đảm bảo chất lượng bề mặt xe cũng như lớp keo của decal".

Khó khăn thứ hai, các bộ decal cần phải được in ra thành một mảng lớn trước khi dán lên xe. Sau khi thi công, kết quả yêu cầu các chi tiết, mảng miếng trên xe phải liền mạch, đảm bảo tính thẩm mỹ ở mọi góc nhìn.

Tiếp theo, đội On the run yêu cầu không được tháo lắp các chi tiết của xe trong suốt quá trình dán đối với chiếc Escalade. Điều này khiến cho việc thi công dán các chi tiết ở các khu vực khó như tay nắm cửa, gương chiếu hậu, cản trước, cản sau đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận của các kỹ thuật viên. Đối với chiếc AMG G63, các kỹ thuật viên được quyền tháo một số chi tiết nên việc thi công có phần thuận lợi hơn.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng áp lực lớn nhất là áp lực về thời gian. Chúng tôi chỉ có vài ngày để trang trí cho cả hai chiếc xe này, mỗi ca làm việc kéo dài 12 giờ, thời gian ăn uống nghỉ ngơi cũng được thực hiện gọn gàng và gấp rút để đảm bảo tiến độ", đại diện cơ sở này chia sẻ.

Sau những nỗ lực của mình, các kỹ thuật viên đã hoàn thành trang trí chiếc Mercedes-AMG G63 trong 35 giờ làm việc. Trong khi đó, thời gian để hoàn thiện chiếc Cadillac Escalade lên tới hơn 40 giờ làm việc.

Bên cạnh đó, cùng với một đơn vị đến từ Malaysia, tiệm decal này này còn chịu trách nhiệm trang trí, dán số đội, tên các thành viên, logo nhà tài trợ... cho tất cả hơn 100 chiếc xe tham gia hành trình siêu xe Gumball 3000 lần này. Ngoài ra, đơn vị này còn hỗ trợ dán decal một chiếc Porsche 911 GT2 RS đến từ Malaysia.

"Tôi xem đây là một bài kiểm tra trình độ siêu khó dành cho những người thợ, tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo trước khi bước ra sân khấu lớn mang tên Gumball 3000", chủ tiệm decal nhận định.