Thoát diện kiểm soát đặc biệt, Chứng khoán Tân Việt (TVSI) được mở lại hoạt động mua chứng khoán trên sàn từ ngày 22/9

Trong thông báo mới nhất, Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho biết kể từ ngày Thứ 6, 22/9, TVSI sẽ mở chiều mua chứng khoán, theo đó mọi hoạt động giao dịch chứng khoán của khách hàng tại TVSI trở lại bình thường. TVSI cho biết đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của cả tập thể công ty trong suốt thời gian qua, vì lợi ích tối đa của nhà đầu tư, đối tác và khách hàng.

Trước đó, ngày 15/9/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định về việc chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt đối với TVSI do doanh nghiệp đã công bố báo cáo kiểm toán.

Nhìn lại giai đoạn đầu năm nay, TVSI bị ảnh hưởng tiêu cực do liên quan tới sự kiện của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Công ty chứng khoán này là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của Tập đoàn Đầu tư An Đông – doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Tháng 10/2022, cơ quan công an đã bắt tạm giam 4 người, có liên quan đến vi phạm phát hành trái phiếu của công ty An Đông giai đoạn năm 2018-2019.

TVSI sau đó đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt gần 750 triệu đồng do vi phạm liên quan đến hoạt động tư vấn, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. UBCKNN cũng tiếp tục đặt Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong khi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với TVSI kể từ ngày 27/6/2023.

Đến nay, do khắc phục được nguyên nhân nên hoạt động kinh doanh của TVSI đang dần trở lại bình thường.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của TVSI chưa thực sự ổn định. Theo báo cáo soát xét bán niên 2023, công ty lỗ sau thuế lên đến 336 tỷ đồng, chênh lệnh lớn so với mức lãi 24 tỷ đồng trên BCTC tự lập. Các chỉ tiêu kinh doanh sau soát xét gần như không có sự thay đổi. Chênh lệch lớn giữa BCTC soát xét và tự lập nằm ở chi phí quản lý doanh nghiệp. Sau soát xét, chi phí quản lý doanh nghiệp là 377 tỷ đồng, gấp gần 38 lần tự lập và gần 14 lần cùng kỳ, chủ yếu do tăng dự phòng phải trả hợp đồng mua lại trái phiếu gần 398 tỷ đồng.