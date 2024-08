Thoát trạng thái chờ đợi, bất động sản tăng tốc nhờ “trợ lực” mạnh mẽ

Chính sách bán hàng - dư địa để phát triển và đầu tư thông minh

Sau thời gian dài "án binh" bởi vướng mắc pháp lý và nguồn vốn bị đóng băng, nhiều chủ đầu tư trong năm nay đã được Chính phủ gỡ vướng, cấp phép tái khởi động hoặc ra mắt hàng loạt sản phẩm mới. Tại TP. Hồ Chí Minh, 44 trong tổng số 148 dự án có vướng mắc đã được triển khai giải quyết và đôn đốc đẩy nhanh tốc độ thực hiện(1). Được giảm bớt áp lực tài chính, các doanh nghiệp tiếp tục "ra hàng", đồng thời tung ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút người mua.

Mặt khác, những "ông lớn" bất động sản sở hữu tiềm lực mạnh, pháp lý minh bạch ngay từ đầu tận dụng lợi thế khi không mất thời gian làm quen với "luật chơi mới". Những dự án được triển khai nhanh chóng và thuận lợi hơn, từ đó giảm thiểu phát sinh chi phí không đáng có; tận dụng triển khai mức giá dễ tiếp cận cho nhà đầu tư.

Đà tăng nhiệt của thị trường bất động sản còn mang đến dòng tư tưởng tích cực với người mua, khi họ được thoả mãn cả về yêu cầu tài chính lẫn pháp lý. Cụ thể, lãi suất cho vay tín dụng bất động sản đang duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tận dụng thời cơ tìm mua dự án chất lượng và chủ động hơn về dòng tiền. Vậy nên, người dân sẽ nhắm đến những dự án có chính sách bán hàng linh hoạt, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán để tự do đầu tư với tâm thế thoải mái.

Hơn nữa, nhờ có sự vào cuộc xử lý các vướng mắc của Chính phủ, nên nhiều dự án đã được hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Việc áp dụng chiến lược bán hàng chuẩn chỉnh khiến ước mơ sở hữu một căn nhà với giấy tờ minh bạch và giá bán hợp lý không còn là bất khả thi với những nhà đầu tư.

Dự án đột phá giúp tháo gỡ gánh lo tài chính

Khu nhà phố liền kề đầu tiên do Gamuda Land phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, The Meadow đã thành công bán ra 80% giỏ hàng trong vòng 1.5 tháng nhận đặt chỗ thiện chí và nhận về tỷ lệ chuyển đổi đáng ngưỡng mộ mà không cần nhà mẫu. Đó là kết quả cho nỗ lực không ngừng của Chủ đầu tư và các đơn vị phân phối chiến lược để nắm bắt, giải quyết các nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng.

Tại lễ mở bán chính thức của The Meadow, sự thích thú của các khách mời được đẩy lên cao với nhiều phần quà giá trị.

Những khách hàng có hộ khẩu/hợp đồng lao động tại Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, hoặc Long An sẽ được nhận chiết khấu 1%, trong khi đó chiết khấu lên tới 2%/căn được dành cho những khách hàng mua sỉ. Đặc biệt, những khách hàng lựa chọn phương thức vay ngân hàng sẽ được hưởng thêm 2% chiết khấu thanh toán kèm tài trợ lãi suất đến khi nhận nhà (lãi suất hỗ trợ tối đa 6%/năm). Ưu điểm của chính sách này là giúp người mua giãn dòng tiền, giảm bớt áp lực chi trả.

Là một trong những khách hàng vừa chớp thời điểm vàng để chốt được nhà phố tại The Meadow, anh Phan Bình chia sẻ: "Chiến lược là không nóng vội, không để bị phụ thuộc vào một chủ đầu tư, và cần phải quan sát các dự án khác nhau để lựa chọn. Nhờ kiên nhẫn tìm hiểu, hiện tại tôi thấy hài lòng với quyết định cuối cùng là The Meadow. Chính sách linh hoạt của The Meadow giúp vợ chồng tôi "nhẹ gánh" hơn về nỗi lo lãi suất".

The Meadow đang thực sự trở thành dự án "hàng hiếm" trong khu vực, bởi quỹ nhà phố còn lại là không nhiều.

The Meadow đã giúp người mua giải bài toán khó về việc tìm kiếm môi trường sống gần trung tâm với quyền sở hữu vững chắc, và trong tầm giá hợp lý. Không dừng lại ở đó, điểm sáng của dự án nằm ở việc quy tụ tinh hoa trong kiến trúc Biophilic, quy hoạch cảnh quan xanh cùng hệ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế. Trong thời gian sắp tới, The Meadow hứa hẹn sẽ tiếp tục là "toạ độ vàng" được săn đón khi chính thức giới thiệu 2 căn nhà mẫu và các hệ cảnh quan tiện nghi.

Gamuda Land - một trong những nhà phát triển BĐS quốc tế hàng đầu Việt Nam hiện nay với hơn 25 năm kinh nghiệm - đã phát triển nhiều khu đô thị và cao ốc ở các quốc gia như Malaysia, Singapore, Việt Nam, Úc và Vương Quốc Anh. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, Gamuda Land đã thành công với các dự án như Gamuda City ở Hà Nội và Celadon City ở TP.HCM.

The Meadow - khu nhà phố liền kề mới nhất của Gamuda Land tại khu vực phía Tây TP Hồ Chí Minh. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch, dự án dễ dàng kết nối đến trung tâm quận 1, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các vùng trọng điểm kinh tế miền Tây. Ứng dụng thiết kế sinh thái Biophilic Design - phong cách độc đáo đưa thiên nhiên vào công trình, The Meadow chú trọng đến tính phát triển bền vững và sự kết nối giữa con người với môi trường, giúp tái tạo nguồn năng lượng tích cực. Ngoài ra, Gamuda Land mong muốn kiến tạo một cộng đồng văn minh cùng không gian sống an toàn để đảm bảo cho sự sinh trưởng của các thế hệ. Vào ngày 06/07 vừa qua, dự án đã được chính thức mở bán cùng nhiều chính sách bán hấp dẫn, tạo cơ hội để nhà đầu tư sở hữu nhà phố The Meadow với mức giá ưu đãi đặc quyền.