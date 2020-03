Thời Covid-19 doanh nghiệp nên co lại chờ chết hay đổi mới công nghệ quản lý kiểu “CEO Do Thái ”

Nhiều chỉ tiêu đều giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, vốn FDI thực hiện giảm 5%; Khách quốc tế tăng 4,8% - mức tăng thấp nhất của 2 tháng các năm 2016-2020. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 và bình quân 2 tháng đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước (tăng 5,4% và 5,91%) - mức tăng cao nhất trong 7 năm qua. Nặng nhất là Dịch Covid-19 khiến du lịch mất 7 tỷ USD.



Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp khó trong việc duy trì sản xuất trong thời kỳ dịch bệnh. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm, doanh nghiệp ngừng sản xuất, đóng cửa giải thể tăng lên. Đó là những tác động trực tiếp trên diện rộng của dịch COVID-19.



Doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ là phá sản hoặc đóng 1 phần các hạng mục đầu tư, dưới đây là 3 giải pháp mà người Do Thái đã tìm cách vượt qua lúc khủng hoảng.

Trong cái khó ló cái khôn

Đối với Israel, đổi mới không có nghĩa là phải làm gì thật to tát mà là thay đổi những điều nhỏ nhặt nhất.

Bạn gặp tắc đường? Nhớ cài ứng dụng Waze. Ứng dụng này vừa giống Google Maps để chỉ đường, lại vừa giống VOV giao thông của Việt Nam, cảnh báo những cung đường đang tắc. Ứng dụng này gây ấn tượng với những người từ Google và cả Facebook, cũng đã nhận được tiền đầu tư từ Trung Quốc. Waze đã được Google mua lại với giá 1 tỷ USD. Từ việc giải quyết chuyện tắc đường cho một bác tài xế, Waze giờ đây có thể giúp đỡ được các lái xe trên toàn thế giới.

Không sợ thất bại, tập trung vào lợi thế cạnh tranh của mình

Ở Israel, người ta không chờ sản phẩm hoàn thiện, như viên ngọc không tì vết rồi mới dám công bố.

Họ công khai ngay từ khi sản phẩm mới chỉ là ý tưởng, kệ người khác đàm tiếu và chẳng lo thất bại. Đây mới chính là cốt lõi tạo nên sự độc đáo của hệ sinh thái khởi nghiệp Israel. Các công ty của châu Á có thể học được rất nhiều về cách thức tiếp thị sản phẩm, sự tự hào của họ đối với sản phẩm.

John Rampton, người sáng lập phần mềm quản lý hoá đơn cho rằng, ở Israel rất rõ ràng, nhà đầu tư có tiền thì tập trung vào chuyện kiếm tiền, còn công ty có công nghệ thì tập trung vào công nghệ. Ngược lại, tại châu Á, các công ty châu Á phải lo chuyện tiền nong trước. Các công ty Israel tiến nhanh hơn các đối thủ châu Á cũng vì lẽ đó.

Thay đổi phương thức quản trị và giao việc 4.0 thời Cloud



Hiện nay doanh nghiệp Do Thái đã ứng dụng phương thức quản trị mới hết rồi. Rất phù hợp với xu thế toàn cầu hoá, họ làm việc nhiều quốc gia khác nhau, nhiều múi giờ, văn hoá khác nhau, nhiều nhân viên nhưng mọi việc vẫn suôn sẻ. Vậy đâu là bí kíp của họ, thực ra họ là người điều hành, quản lý chịu khó thay đổi phương thức quản trị điều hành dự án, công việc kiểu mới mà thôi. Hiện nay có nhiều phần mềm quản trị điều hành công ty, nhưng đa số là rời rạc các phòng ban nên việc nắm tổng quan số liệu các phòng rất hạn chế, lúc cần mất 1 tuần để nghe báo cáo các cấp phòng ban, rõ là chán. Thời buổi nào rồi còn hỏi từng nhân viên báo cáo số liệu ảo, và giao việc qua phần mềm chat như facebook, zalo…

Ví dụ muốn gửi mail dùng mailchimp, muốn quản lý khách hàng dùng salesforce, muốn làm nhân sự và kế toán lại phải dùng phần mềm chuyên dụng. Việc cài đặt tốn cơ sở hạ tầng và chuyên viên kỹ thuật tốn kém nên ứng dụng "nửa mùa" và dở dang.

