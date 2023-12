Thời điểm mua chung cư cao cấp tại Hải Phòng

Theo các chuyên gia, có hai "thời điểm vàng" để khách hàng lựa chọn mua các căn hộ cao cấp là giai đoạn khi chủ đầu tư bắt đầu mở bán dự án và giai đoạn khi dự án đã hoàn thành phần xây dựng, đi vào hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng. Vì đây là thời điểm khách hàng cảm nhận rõ nét nhất về uy tín, năng lực của chủ đầu tư, về chất lượng thực tế, chất lượng bàn giao và chất lượng quản lý vận hành của toàn bộ dự án.



The Minato Residence là dự án 100% Nhật Bản, được khởi công xây dựng vào tháng 5.2019, gồm có hai tòa căn hộ. Trong đó tòa CT2 đã được khởi công xây dựng, hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2021. Theo thống kê từ Ban quản lý tòa nhà, hiện tỷ lệ lấp đầy của tòa CT2 là khoảng 90%. Bên cạnh cư dân là người Việt Nam lựa chọn và sinh sống tại đây, hiện có rất nhiều người nước ngoài cũng đang chọn The Minato Residence làm tổ ấm. Lý giải về điều này, nhiều chuyên gia nước ngoài đang sinh sống tại The Minato Residence (tòa CT2) đều hài lòng về chất lượng xây dựng chuẩn Nhật với sự chỉn chu, tỉ mỉ, tinh tế từ những chi tiết nhỏ nhất cho đến chất lượng của đơn vị quản lý vận hành chuẩn Nhật Bản đã và đang mang lại sự yên tâm và thoải mái nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, một "điểm sáng" mang lại sự hài lòng cho cư dân tại đây chính là chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cư dân mà Chủ đầu tư dự án tổ chức trong thời gian qua.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản tổ chức tại The Minato Residence thu hút sự tham gia của nhiều cư dân Minato

Tiếp theo thành công của toà CT2 – Chủ đầu tư dự án The Minato Residence tiếp tục xây dựng và mở bán tòa CT1 với nhiều chính sách hấp dẫn. Hiện tòa CT1 đang được hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao cho cư dân vào quý 2 năm 2024. Khác với các dự án còn đang "nằm trên giấy và ảnh thiết kế", khách hàng quan tâm và chọn mua dự án The Minato Residence vào thời điểm này có thể trực tiếp đến thăm quan, cảm nhận trực tiếp về chất lượng xây dựng tòa nhà từ những chi tiết nhỏ nhất như hệ thống trần thạch cao nẹp Z, hệ thống lọc nước theo công nghệ hàng đầu Nhật Bản, hệ thống keo Silicon gắn kết các vật liệu xây dựng mang lại sự vững chắc cho công trình….



Bên cạnh hoàn thiện phần xây dựng tổng thể và hoàn thiện riêng cho từng căn hộ, chủ đầu tư còn đang tích cực hoàn thiện các phần tiện ích chung của cả tòa nhà: như công viên hoa anh đào, khu vực bể bơi hiện đại, phòng Gym và khu vui chơi trẻ em…hứa hẹn sẽ đưa The Minato Residence trở thành tổ hợp căn hộ văn minh, cao cấp, giúp nâng tầm giá trị sống cho cộng đồng cư dân nơi đây.

Hệ tiện ích phong phú, đẳng cấp tại The Minato Residence

Có thể nói, xã hội càng hiện đại thì nhu cầu về lựa chọn "tổ ấm" càng được coi trọng, bởi ở đó cư dân không chỉ yêu cầu về chất lượng công trình mà còn yêu cầu về một cộng đồng cư dân văn minh, một hệ tiện ích nội khu và ngoại khu đầy đủ, thuận tiện cho cuộc sống. Và căn hộ cao cấp The Minato Residence đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của cư dân trong và ngoài nước. Ngày 9/12/2023 tới đây, Chủ đầu tư căn hộ cao cấp The Minato Residence tiếp tục tổ chức chương trình Site tour thăm quan công trình xây dựng và căn hộ mẫu CT1 một cách chuyên nghiệp và chỉn chu nhất để mang tới cho khách hàng trải nghiệm chân thực và trọn vẹn nhất,



